[{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Műszaki mentésre van szükség.","shortLead":"Műszaki mentésre van szükség.","id":"20180506_Baleset_tortent_Szigethalmon_harman_megserultek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805f2ce3-d9dc-47f4-aa61-2f78c3d718e6","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180506_Baleset_tortent_Szigethalmon_harman_megserultek","timestamp":"2018. május. 06. 16:40","title":"Baleset történt Szigethalmon, hárman megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1347c1-65ef-4aa7-a17f-3fe59b5911ce","c_author":"Vándor Éva","category":"cegauto","description":"Képes-e mindenkinek a kedvében járni A Forma–1? A sportág útkereséséről beszélgettünk az F1 új elnökével, a mindig lelkes Chase Carey-vel, és az F1 egyik volt versenyzőjével, az örökifjú Gerhard Bergerrel.","shortLead":"Képes-e mindenkinek a kedvében járni A Forma–1? A sportág útkereséséről beszélgettünk az F1 új elnökével, a mindig...","id":"20180506_Hogy_lesz_ebbol_izgalom_Forma1_Gerhard_Berger_Chase_Carey_interju","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a1347c1-65ef-4aa7-a17f-3fe59b5911ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d7f717-2fee-41c1-9248-bb4c8615a568","keywords":null,"link":"/cegauto/20180506_Hogy_lesz_ebbol_izgalom_Forma1_Gerhard_Berger_Chase_Carey_interju","timestamp":"2018. május. 06. 15:00","title":"Több mint 300-zal száguldoznak, de mitől lesz ez izgalmas?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d127bdf9-59b5-435d-910b-c34413915909","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"kkv","description":"Öt évig Garancsi István cége reklámozhat a budapesti lámpaoszlopokon. Az „elefántfüleket” eddig is az Esma hasznosította – sokáig ingyen.","shortLead":"Öt évig Garancsi István cége reklámozhat a budapesti lámpaoszlopokon. Az „elefántfüleket” eddig is az Esma...","id":"201818__garancsi_biznisze__fovarosi_oszlopok__utolagos_elszamolas__lefulelik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d127bdf9-59b5-435d-910b-c34413915909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4fd5ee-0b74-4ce7-93d4-87487a19f634","keywords":null,"link":"/kkv/201818__garancsi_biznisze__fovarosi_oszlopok__utolagos_elszamolas__lefulelik","timestamp":"2018. május. 05. 07:00","title":"Orbán kötélbarátját bebetonozták az elefántfülbizniszbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a721146-21d2-4a60-99ed-bdabb01e4dc7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szörnyű állapotban próbáltak krokodilokat szállítani.","shortLead":"Szörnyű állapotban próbáltak krokodilokat szállítani.","id":"20180505_Otven_krokodilt_kapcsoltak_le_a_londoni_repuloteren","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a721146-21d2-4a60-99ed-bdabb01e4dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4edaa862-600f-4981-be25-824bebabb803","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Otven_krokodilt_kapcsoltak_le_a_londoni_repuloteren","timestamp":"2018. május. 05. 10:03","title":"Ötven krokodilt kapcsoltak le a londoni repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea54e5b-a1ee-41c7-a5e6-70c7cfa2fc7e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A díjnyertes operatőr épp egy játékfilmen dolgozott egy vadrezervátumban.","shortLead":"A díjnyertes operatőr épp egy játékfilmen dolgozott egy vadrezervátumban.","id":"20180506_Zsiraf_vegzett_egy_operatorrel_Johannesburg_kozeleben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ea54e5b-a1ee-41c7-a5e6-70c7cfa2fc7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888b4118-1451-4e37-a10b-23c5132dd142","keywords":null,"link":"/vilag/20180506_Zsiraf_vegzett_egy_operatorrel_Johannesburg_kozeleben","timestamp":"2018. május. 06. 16:05","title":"Zsiráf végzett egy operatőrrel Johannesburg közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A demográfiai áttörés elképzelhetetlen a halálozási adatok jelentős csökkenése, vagyis az egészségügyi ellátás hatékonyságának radikális növelése nélkül. ","shortLead":"A demográfiai áttörés elképzelhetetlen a halálozási adatok jelentős csökkenése, vagyis az egészségügyi ellátás...","id":"201818_nepesedesi_krizis_elfogyni_vagy_megmaradni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2010ce2a-8973-4d82-a06d-1f9f24999072","keywords":null,"link":"/itthon/201818_nepesedesi_krizis_elfogyni_vagy_megmaradni","timestamp":"2018. május. 05. 08:30","title":"Szomáliai halandósági indexszel nem csoda, hogy fogy a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c95013-a87c-47c4-8585-27a352fdc890","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Három év múlva már uniószerte csak olyan házak épülhetnek, amelyeknek szinte nulla az energiafogyasztásuk. Az építőipar még csak ízlelgeti a passzívház fogalmát, de máris megjelent a még fejlettebb technológia.","shortLead":"Három év múlva már uniószerte csak olyan házak épülhetnek, amelyeknek szinte nulla az energiafogyasztásuk. Az építőipar...","id":"201818__okosotthonok__energiaigeny__aktiv_passzivhazak__zero_tolerancia","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05c95013-a87c-47c4-8585-27a352fdc890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a94de908-a4e1-4e34-ae3a-b61b62008b01","keywords":null,"link":"/tudomany/201818__okosotthonok__energiaigeny__aktiv_passzivhazak__zero_tolerancia","timestamp":"2018. május. 06. 12:30","title":"Jön az EU-s szigor, 3 év múlva már nem építhetünk akármilyen házat – de erre is van magyar megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79ffdb6f-4b27-4436-97ac-3a90c178746f","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Kordonok, kordonbontók, tüntetők és a TEK árnyékában alakul az új Országgyűlés. Formálódik az új kormányzati struktúra, jön az Alaptörvény menekültkvótás módosítása és a Stop Soros is. \"Politikailag kényes\" ügyekről beszélgetett az Európai Néppárt Orbán Viktorral, aki új csatába keveredett Brüsszellel, amely jogállami kritériumokhoz kötné az uniós pénzek folyósítását. Azt, hogy ez mennyire érzékeny pont, mi sem mutatja jobban, hogy a legújabb korrupciós jelentést a magyar kormány nem is engedi nyilvánosságra hozni. Ez történt a héten a politikában.","shortLead":"Kordonok, kordonbontók, tüntetők és a TEK árnyékában alakul az új Országgyűlés. Formálódik az új kormányzati struktúra...","id":"20180506_Paros_labbal_szallt_bele_Orban_a_Kuriaba__indulhat_az_ujabb_utkozet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79ffdb6f-4b27-4436-97ac-3a90c178746f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"779286b7-10e1-4dc5-9fc1-eeb78d61eab9","keywords":null,"link":"/itthon/20180506_Paros_labbal_szallt_bele_Orban_a_Kuriaba__indulhat_az_ujabb_utkozet","timestamp":"2018. május. 06. 17:30","title":"Sűrű hete volt Orbánnak, a végén páros lábbal szállt bele a Kúriába ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]