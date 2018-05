Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b47c7ce-ce20-48e5-84e2-f767569d3e43","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ilyen járgánnyal nem minden nap lehet találkozni, de aki most Balatonfüredre látogat, könnyen összefuthat vele.","shortLead":"Ilyen járgánnyal nem minden nap lehet találkozni, de aki most Balatonfüredre látogat, könnyen összefuthat vele.","id":"20180504_garazs_melyen_ritka_auto_kulonlegesseg_oldtimer_wikov_csehszlovak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b47c7ce-ce20-48e5-84e2-f767569d3e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"441c3594-6a78-4002-a55f-c17b40527920","keywords":null,"link":"/cegauto/20180504_garazs_melyen_ritka_auto_kulonlegesseg_oldtimer_wikov_csehszlovak","timestamp":"2018. május. 04. 20:24","title":"A garázs mélyén fotóztuk ezt a ritka autókülönlegességet, mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3344f5d1-9e96-4b07-9732-5b850fdff9a4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az uruguayi gólgyáros egy interjúban elárulta, Antoine Griezmann Barcelonába igazolása már nem kérdés, hanem tény.\r

Interjú.","shortLead":"A szegények nem a Fideszre, hanem az államra szavaztak, amely fenntartja ugyan a kitaszítottságukat, de tudják...","id":"201818__kovach_imre_szociologus__a_videkrol_a_dezintegraciorol__tajak_korok_valtozasok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e0aa172-573c-40ad-ac69-67c538fee1a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961b738b-d45a-4d08-8ecb-03dd2ca9712b","keywords":null,"link":"/itthon/201818__kovach_imre_szociologus__a_videkrol_a_dezintegraciorol__tajak_korok_valtozasok","timestamp":"2018. május. 05. 12:30","title":"Van tudós magyarázat a Fidesz harmadik kétharmadára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ab7f691-3cf6-43fc-a509-3d0503d26823","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Dél-Koreában használt időzónához igazították szombaton az órákat Észak-Koreában.","shortLead":"A Dél-Koreában használt időzónához igazították szombaton az órákat Észak-Koreában.","id":"20180505_Idoben_maris_teljes_az_osszhang_a_ket_Korea_kozott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ab7f691-3cf6-43fc-a509-3d0503d26823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41beec92-d806-4f3c-861d-f0bc97385d8a","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Idoben_maris_teljes_az_osszhang_a_ket_Korea_kozott","timestamp":"2018. május. 05. 09:48","title":"Időben máris teljes az összhang a két Korea között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]