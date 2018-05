Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5a83bc4-808f-4599-abfd-dcfbf0ce6be8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összesen nyolc embert kellett kórházba szállítani az eset után.","shortLead":"Összesen nyolc embert kellett kórházba szállítani az eset után.","id":"20180505_asotthalom_roncsderbi_baleset","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5a83bc4-808f-4599-abfd-dcfbf0ce6be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d55da4-ab7b-41f2-b804-d44c6316d4f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180505_asotthalom_roncsderbi_baleset","timestamp":"2018. május. 05. 13:17","title":"Kórházban ápolnak egy házaspárt az ásotthalmi roncsderbi után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beb6fd78-a901-4763-bc81-0bd91c37fa0a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szijjártó felesége egy iskolára felkészítő magántanodát üzemeltet, a tanoda épületébe az apósa is beszállt. ","shortLead":"Szijjártó felesége egy iskolára felkészítő magántanodát üzemeltet, a tanoda épületébe az apósa is beszállt. ","id":"20180507_Szijjarto_apja_adott_penzt_a_miniszter_felesegenek_bizniszere","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=beb6fd78-a901-4763-bc81-0bd91c37fa0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e0ccf4-34c3-48d1-834c-641539070866","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_Szijjarto_apja_adott_penzt_a_miniszter_felesegenek_bizniszere","timestamp":"2018. május. 07. 06:55","title":"Szijjártó apja adott pénzt a miniszter feleségének bizniszére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d664748-734f-49fd-9e7d-1b2fe51f4922","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Skót függetlenségpártiak tízezrei vonultak fel szombaton Glasgowban az All Under One Banner (Mindenki egy zászló alatt) nevű skót függetlenségi szervezet évente megtartott rendezvényén - közölte a BBC brit közszolgálati média hírportálján.","shortLead":"Skót függetlenségpártiak tízezrei vonultak fel szombaton Glasgowban az All Under One Banner (Mindenki egy zászló alatt...","id":"20180505_Skot_fuggetlensegpartiak_tizezrei_vonultak_fel_Glasgowban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d664748-734f-49fd-9e7d-1b2fe51f4922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb058cc-91b7-4e6f-961a-af7bdea072a8","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Skot_fuggetlensegpartiak_tizezrei_vonultak_fel_Glasgowban","timestamp":"2018. május. 05. 19:32","title":"Skót függetlenségpártiak tízezrei vonultak fel Glasgowban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8","c_author":"Balla Györgyi, Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Több szakmában, de évről évre egyre kevesebben dolgoznak közmunkásként Magyarországon. A kormány ugyanis radikálisan faragja létszámukat, és az utánuk járó állami támogatást is. ","shortLead":"Több szakmában, de évről évre egyre kevesebben dolgoznak közmunkásként Magyarországon. A kormány ugyanis radikálisan...","id":"20180507_kozmunka_piac_munkaero_kozfoglalkoztatas_kormany_kozmunkaprogram_foglalkoztatas_","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380a6eec-75e4-4c96-8df2-c2db3c9ac811","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_kozmunka_piac_munkaero_kozfoglalkoztatas_kormany_kozmunkaprogram_foglalkoztatas_","timestamp":"2018. május. 07. 06:30","title":"\"A Sanyit elküldték, biztos napszámba ment\" – Van élet a közmunka után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66357146-cc9e-4e88-898f-95bea8140cfa","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Mostanság minden a szinte már kormány nélküli és elektromos meghajtású autókról szól. De volt ez így már sokkal-sokkal korábban is. ","shortLead":"Mostanság minden a szinte már kormány nélküli és elektromos meghajtású autókról szól. De volt ez így már sokkal-sokkal...","id":"20180506_kormanykerek_nelkuli_villanyauto_oldtimer_akkumulator_usa_zold_rendszam_kornyezetbarat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66357146-cc9e-4e88-898f-95bea8140cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1961af-9fac-4936-afb0-db5545ec1caf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180506_kormanykerek_nelkuli_villanyauto_oldtimer_akkumulator_usa_zold_rendszam_kornyezetbarat","timestamp":"2018. május. 06. 06:41","title":"Kormánykerék nélküli hangtalan villanyautót fotóztunk: nem találja ki, hogy mikor készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79ffdb6f-4b27-4436-97ac-3a90c178746f","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Kordonok, kordonbontók, tüntetők és a TEK árnyékában alakul az új Országgyűlés. Formálódik az új kormányzati struktúra, jön az Alaptörvény menekültkvótás módosítása és a Stop Soros is. \"Politikailag kényes\" ügyekről beszélgetett az Európai Néppárt Orbán Viktorral, aki új csatába keveredett Brüsszellel, amely jogállami kritériumokhoz kötné az uniós pénzek folyósítását. Azt, hogy ez mennyire érzékeny pont, mi sem mutatja jobban, hogy a legújabb korrupciós jelentést a magyar kormány nem is engedi nyilvánosságra hozni. Ez történt a héten a politikában.","shortLead":"Kordonok, kordonbontók, tüntetők és a TEK árnyékában alakul az új Országgyűlés. Formálódik az új kormányzati struktúra...","id":"20180506_Paros_labbal_szallt_bele_Orban_a_Kuriaba__indulhat_az_ujabb_utkozet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79ffdb6f-4b27-4436-97ac-3a90c178746f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"779286b7-10e1-4dc5-9fc1-eeb78d61eab9","keywords":null,"link":"/itthon/20180506_Paros_labbal_szallt_bele_Orban_a_Kuriaba__indulhat_az_ujabb_utkozet","timestamp":"2018. május. 06. 17:30","title":"Sűrű hete volt Orbánnak, a végén páros lábbal szállt bele a Kúriába ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed09989-9d22-470a-855d-2359870ec795","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem is igaz, hogy visszakoztak volna – állítja a vitairatról a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének volt elnöke. Majd szinte bocsánatot kért, amiért kritika is volt a szövegben.","shortLead":"Nem is igaz, hogy visszakoztak volna – állítja a vitairatról a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének volt elnöke. Majd...","id":"20180505_Magyarazkodik_a_kormanyt_biralo_vitairat_szerkesztoje_255_allitasbol_csak_26_volt_kormanykritikus","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ed09989-9d22-470a-855d-2359870ec795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c1ac1b0-8792-4961-8366-406eb5d1b579","keywords":null,"link":"/itthon/20180505_Magyarazkodik_a_kormanyt_biralo_vitairat_szerkesztoje_255_allitasbol_csak_26_volt_kormanykritikus","timestamp":"2018. május. 05. 12:53","title":"Magyarázkodik a kormányt bíráló vitairat szerkesztője: 255 állításból csak 26 volt kormánykritikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92380a36-80ad-4bd7-b950-986b0a48033f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A listavezető Ferencváros gól nélküli döntetlent játszott a második helyezett Videotonnal a felcsúti Pancho Arénában a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójában. A fővárosi csapat ezzel továbbra is egy ponttal vezeti a bajnokságot a Videoton előtt.\r

\r

","shortLead":"A listavezető Ferencváros gól nélküli döntetlent játszott a második helyezett Videotonnal a felcsúti Pancho Arénában...","id":"20180505_Csaknem_haromeves_Videotonsorozatot_szakitott_meg_a_Ferencvaros","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92380a36-80ad-4bd7-b950-986b0a48033f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b0f7f0-0d85-4bb2-815c-4dffbf203028","keywords":null,"link":"/sport/20180505_Csaknem_haromeves_Videotonsorozatot_szakitott_meg_a_Ferencvaros","timestamp":"2018. május. 05. 22:19","title":"Csaknem hároméves Videoton-sorozatot szakított meg a Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]