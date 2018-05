Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf69d03b-1159-4a22-920d-3bc9e2cf651c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy 236 oldalas reformprogramban elrejtve azt javasolja a szaúdi kormány, hogy legalizálják a nemek keveredését, és ne kelljen bezárniuk az üzleteknek a napi ötszöri kötelező ima alatt.","shortLead":"Egy 236 oldalas reformprogramban elrejtve azt javasolja a szaúdi kormány, hogy legalizálják a nemek keveredését, és ne...","id":"20180505_Szaudi_terv_keveredhetnek_a_ket_nem_tagjai","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf69d03b-1159-4a22-920d-3bc9e2cf651c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d41972e1-8b93-484f-a978-7eb97fc43e18","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Szaudi_terv_keveredhetnek_a_ket_nem_tagjai","timestamp":"2018. május. 05. 20:47","title":"Szaúdi terv: keveredhetnek a két nem tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ab5b6d-5f8c-4224-b329-4976015e83c0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A stadion parkolójában várta őket a dühös tömeg. ","shortLead":"A stadion parkolójában várta őket a dühös tömeg. ","id":"20180506_Csak_kiserettel_tavozhattak_a_DVTK_jatekosai_a_tegnapi_meccsrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3ab5b6d-5f8c-4224-b329-4976015e83c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af5265e-05d6-4c1b-a45c-4a522ef8eeec","keywords":null,"link":"/sport/20180506_Csak_kiserettel_tavozhattak_a_DVTK_jatekosai_a_tegnapi_meccsrol","timestamp":"2018. május. 06. 15:46","title":"Csak kísérettel távozhattak a DVTK játékosai a tegnapi meccsről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f10363bc-5ec8-43ca-b764-5d6974e34253","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sürgős operáción esett át szombaton a Manchester United volt menedzsere, Sir Alex Ferguson – közölte az angol futballklub.","shortLead":"Sürgős operáción esett át szombaton a Manchester United volt menedzsere, Sir Alex Ferguson – közölte az angol...","id":"20180505_Fergusont_agyverzes_miatt_megmutottek_allapota_kielegito","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f10363bc-5ec8-43ca-b764-5d6974e34253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590ca53a-0aad-4268-a1a4-affc941e1f51","keywords":null,"link":"/sport/20180505_Fergusont_agyverzes_miatt_megmutottek_allapota_kielegito","timestamp":"2018. május. 05. 21:52","title":"\"Légy erős, Főnök\" - üzenték a játékosok az agyvérzés miatt megműtött Fergusonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c8a5a5-72a7-4db5-8dab-37f03963db84","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Rendőrségi intézkedés miatt nem járnak a vonatok Tiszakécske és Tószeg között.","shortLead":"Rendőrségi intézkedés miatt nem járnak a vonatok Tiszakécske és Tószeg között.","id":"20180506_Akar_masfel_oras_keses_is_lehet_a_KecskemetSzolnok_vasutvonalon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96c8a5a5-72a7-4db5-8dab-37f03963db84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39cba6b0-6fa1-4290-b15f-bbcc6e620687","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180506_Akar_masfel_oras_keses_is_lehet_a_KecskemetSzolnok_vasutvonalon","timestamp":"2018. május. 06. 16:26","title":"Nem akármi miatt késhetnek másfél órát is a vonatok a Kecskemét-Szolnok vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed09989-9d22-470a-855d-2359870ec795","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem is igaz, hogy visszakoztak volna – állítja a vitairatról a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének volt elnöke. Majd szinte bocsánatot kért, amiért kritika is volt a szövegben.","shortLead":"Nem is igaz, hogy visszakoztak volna – állítja a vitairatról a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének volt elnöke. Majd...","id":"20180505_Magyarazkodik_a_kormanyt_biralo_vitairat_szerkesztoje_255_allitasbol_csak_26_volt_kormanykritikus","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ed09989-9d22-470a-855d-2359870ec795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c1ac1b0-8792-4961-8366-406eb5d1b579","keywords":null,"link":"/itthon/20180505_Magyarazkodik_a_kormanyt_biralo_vitairat_szerkesztoje_255_allitasbol_csak_26_volt_kormanykritikus","timestamp":"2018. május. 05. 12:53","title":"Magyarázkodik a kormányt bíráló vitairat szerkesztője: 255 állításból csak 26 volt kormánykritikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rengeteg olyan videó van fent a YouTube-on, amely iskolai csalásra buzdította a diákokat. A BBC alapos kutatómunkával sok száz olyat is talált, amelyben a beadandó dolgozatokat pénzért leszállító szolgáltatást reklámoznak. Nagy felháborodást keltett, hogy a YouTube letörölte ezeket a videókat.","shortLead":"Rengeteg olyan videó van fent a YouTube-on, amely iskolai csalásra buzdította a diákokat. A BBC alapos kutatómunkával...","id":"20180507_youtube_videok_torlese_edubirdie_csalas_erettsegi_dolgozat_beadando_szakdolgozat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8aca2fd-72e3-45dd-bda5-32d4c0bdc5fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20180507_youtube_videok_torlese_edubirdie_csalas_erettsegi_dolgozat_beadando_szakdolgozat","timestamp":"2018. május. 07. 06:03","title":"700 milliószor futott le a YouTube-on a reklám, melyben arra biztatták a diákokat, írassák meg mással dolgozatukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c95013-a87c-47c4-8585-27a352fdc890","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Három év múlva már uniószerte csak olyan házak épülhetnek, amelyeknek szinte nulla az energiafogyasztásuk. Az építőipar még csak ízlelgeti a passzívház fogalmát, de máris megjelent a még fejlettebb technológia.","shortLead":"Három év múlva már uniószerte csak olyan házak épülhetnek, amelyeknek szinte nulla az energiafogyasztásuk. Az építőipar...","id":"201818__okosotthonok__energiaigeny__aktiv_passzivhazak__zero_tolerancia","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05c95013-a87c-47c4-8585-27a352fdc890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a94de908-a4e1-4e34-ae3a-b61b62008b01","keywords":null,"link":"/tudomany/201818__okosotthonok__energiaigeny__aktiv_passzivhazak__zero_tolerancia","timestamp":"2018. május. 06. 12:30","title":"Jön az EU-s szigor, 3 év múlva már nem építhetünk akármilyen házat – de erre is van magyar megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db4f4526-d335-4322-8251-875be6ec2bb6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amerikában, Kalifornia államban elvileg ötven cég tesztelhet autonóm járműveket, ezek már elég problémás esetet produkálnak, ami jól megmutatja tendenciákat. ","shortLead":"Amerikában, Kalifornia államban elvileg ötven cég tesztelhet autonóm járműveket, ezek már elég problémás esetet...","id":"20180507_Kozzetettek_melyek_a_legjellemzobb_problemaik_az_onvezeto_autoknak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db4f4526-d335-4322-8251-875be6ec2bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"772ab077-d0cf-43c2-976a-4329ed6de17d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180507_Kozzetettek_melyek_a_legjellemzobb_problemaik_az_onvezeto_autoknak","timestamp":"2018. május. 07. 10:24","title":"Közzétették az önvezető autók legjellemzőbb bénázásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]