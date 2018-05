Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92380a36-80ad-4bd7-b950-986b0a48033f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A listavezető Ferencváros gól nélküli döntetlent játszott a második helyezett Videotonnal a felcsúti Pancho Arénában a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójában. A fővárosi csapat ezzel továbbra is egy ponttal vezeti a bajnokságot a Videoton előtt.\r

\r

","shortLead":"A listavezető Ferencváros gól nélküli döntetlent játszott a második helyezett Videotonnal a felcsúti Pancho Arénában...","id":"20180505_Csaknem_haromeves_Videotonsorozatot_szakitott_meg_a_Ferencvaros","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92380a36-80ad-4bd7-b950-986b0a48033f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b0f7f0-0d85-4bb2-815c-4dffbf203028","keywords":null,"link":"/sport/20180505_Csaknem_haromeves_Videotonsorozatot_szakitott_meg_a_Ferencvaros","timestamp":"2018. május. 05. 22:19","title":"Csaknem hároméves Videoton-sorozatot szakított meg a Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a03928de-3685-4611-8dee-9d94e092b8af","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem találtak közelebb használható stadiont, Óbudán játssza a hazai meccseit a Monor.","shortLead":"Nem találtak közelebb használható stadiont, Óbudán játssza a hazai meccseit a Monor.","id":"20180505_Meg_mindig_nincs_eleg_stadion_az_orszagban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a03928de-3685-4611-8dee-9d94e092b8af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d86ceb1e-415f-418c-8e77-9ec6d1a7af6e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180505_Meg_mindig_nincs_eleg_stadion_az_orszagban","timestamp":"2018. május. 05. 12:23","title":"Még mindig nincs elég stadion az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebb3a047-c5b1-4198-a8de-a707473088ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pécsen az önkormányzati újságokat kiborították egy kukából, majd lepermetezték festékkel a vegyvédelmi ruhások. Mindeközben egy mentő szirénázott. ","shortLead":"Pécsen az önkormányzati újságokat kiborították egy kukából, majd lepermetezték festékkel a vegyvédelmi ruhások...","id":"20180506_Szekesfehervaron_es_Pecsen_is_tuntettek_vasarnap","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebb3a047-c5b1-4198-a8de-a707473088ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cecc6134-d91d-47ba-aeef-399aa19b3235","keywords":null,"link":"/itthon/20180506_Szekesfehervaron_es_Pecsen_is_tuntettek_vasarnap","timestamp":"2018. május. 06. 21:08","title":"Székesfehérváron és Pécsen is tüntettek vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec876219-83a5-4696-821f-f4cde2b72d4f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több mint 110 ezren adnak számot ma tudásukról. ","shortLead":"Több mint 110 ezren adnak számot ma tudásukról. ","id":"20180507_A_magyar_irasbelikkel_kezdodik_az_erettsegi_hete","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec876219-83a5-4696-821f-f4cde2b72d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd78db81-bd5e-4913-95f6-81add2e1cf86","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_A_magyar_irasbelikkel_kezdodik_az_erettsegi_hete","timestamp":"2018. május. 07. 06:20","title":"A magyar írásbelikkel kezdődik az érettségi hete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66357146-cc9e-4e88-898f-95bea8140cfa","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Mostanság minden a szinte már kormány nélküli és elektromos meghajtású autókról szól. De volt ez így már sokkal-sokkal korábban is. ","shortLead":"Mostanság minden a szinte már kormány nélküli és elektromos meghajtású autókról szól. De volt ez így már sokkal-sokkal...","id":"20180506_kormanykerek_nelkuli_villanyauto_oldtimer_akkumulator_usa_zold_rendszam_kornyezetbarat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66357146-cc9e-4e88-898f-95bea8140cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1961af-9fac-4936-afb0-db5545ec1caf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180506_kormanykerek_nelkuli_villanyauto_oldtimer_akkumulator_usa_zold_rendszam_kornyezetbarat","timestamp":"2018. május. 06. 06:41","title":"Kormánykerék nélküli hangtalan villanyautót fotóztunk: nem találja ki, hogy mikor készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c275720b-c515-4d08-9ce5-5c9530850c9c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Kúria \"intellektuálisan nem nőtt fel a feladatához\" - mondta Havasi Bertalan.","shortLead":"A Kúria \"intellektuálisan nem nőtt fel a feladatához\" - mondta Havasi Bertalan.","id":"20180505_Orban_sajtofonoke_panaszkodik_elvettek_egy_mandatumot_a_Fidesztol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c275720b-c515-4d08-9ce5-5c9530850c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb7ebf9-a3c3-4ecb-aabe-6925979d35e9","keywords":null,"link":"/itthon/20180505_Orban_sajtofonoke_panaszkodik_elvettek_egy_mandatumot_a_Fidesztol","timestamp":"2018. május. 05. 13:51","title":"Orbán sajtófőnöke panaszkodik: elvettek egy mandátumot a Fidesztől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73e81328-ab28-4e92-bc33-5f9af2e89013","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német hatóságok már keresik a világszerte „náci nagymamaként” ismertté vált Ursula Haverbecket, miután a holokauszttagadó idős asszony nem jelentkezett, hogy megkezdje börtönbüntetésének a letöltését. ","shortLead":"A német hatóságok már keresik a világszerte „náci nagymamaként” ismertté vált Ursula Haverbecket, miután...","id":"20180507_Bujkal_a_naci_nagymama","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73e81328-ab28-4e92-bc33-5f9af2e89013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d89ae5-ce42-4360-a749-bd9c6ca7193d","keywords":null,"link":"/vilag/20180507_Bujkal_a_naci_nagymama","timestamp":"2018. május. 07. 09:38","title":"Bujkál a náci nagymama, nem vonult be a börtönbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c312573-189e-4aca-be86-0a6fca0cf40e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Természetesen mindenki hiányolja a volt reklámarcot, de változnak az idők.","shortLead":"Természetesen mindenki hiányolja a volt reklámarcot, de változnak az idők.","id":"20180507_A_CBA_lecserelte_Kasszas_Erzsit_itt_az_utodja__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c312573-189e-4aca-be86-0a6fca0cf40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e9d98c-1ae5-4a5c-bbbd-b0faff7704dd","keywords":null,"link":"/kkv/20180507_A_CBA_lecserelte_Kasszas_Erzsit_itt_az_utodja__video","timestamp":"2018. május. 07. 09:36","title":"A CBA lecserélte Kasszás Erzsit, itt az utódja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]