[{"available":true,"c_guid":"a6d2bc3d-9157-4dcf-8c9b-f30f20053836","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai haditengerészet újra hadrendbe állítja a 2011-ben megszüntetett második flottát. Az ok a nagyhatalmi versengés visszatérése.","shortLead":"Az amerikai haditengerészet újra hadrendbe állítja a 2011-ben megszüntetett második flottát. Az ok a nagyhatalmi...","id":"20180505_Valoban_itt_a_hideghaboru_ujra_felall_az_amerikai_masodik_flotta","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6d2bc3d-9157-4dcf-8c9b-f30f20053836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbcbe33e-6748-4543-8e8d-6b7356d79b78","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Valoban_itt_a_hideghaboru_ujra_felall_az_amerikai_masodik_flotta","timestamp":"2018. május. 05. 19:03","title":"Valóban itt a hidegháború: újra feláll az amerikai második flotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6559dc9-3002-4477-b309-e2f0cbf281cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Máté arra kéri Bucsek Gábort, mielőbb tájékoztassa a közvéleményt arról, hogy a rendőrség hogyan biztosítja, hogy a gyülekezni kívánók élni tudjanak alkotmányos jogukkal.","shortLead":"Szabó Máté arra kéri Bucsek Gábort, mielőbb tájékoztassa a közvéleményt arról, hogy a rendőrség hogyan biztosítja...","id":"20180507_A_TASZ_igazgatoja_levelet_irt_a_rendorkapitanynak_a_keddi_tuntetesek_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6559dc9-3002-4477-b309-e2f0cbf281cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3d264ee-4c37-414e-aa51-949ce4a4ac17","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_A_TASZ_igazgatoja_levelet_irt_a_rendorkapitanynak_a_keddi_tuntetesek_miatt","timestamp":"2018. május. 07. 11:35","title":"A TASZ igazgatója levelet írt a rendőrkapitánynak a keddi tüntetések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323673e2-c970-4452-8fc8-52679531a3ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180506_xiaomi_titka_profit_uj_gmail_bill_gates_donald_trump_tanacsado_nvidia_kepmanipulalo_global_legal_hackathon_bme","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=323673e2-c970-4452-8fc8-52679531a3ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ea32aa-2f49-4995-9083-f9df483f3cc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180506_xiaomi_titka_profit_uj_gmail_bill_gates_donald_trump_tanacsado_nvidia_kepmanipulalo_global_legal_hackathon_bme","timestamp":"2018. május. 06. 12:00","title":"Ez történt: kiderült, miért olyan olcsók a Xiaomi telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a1d1bf-e17c-4695-86dd-5fc274dd913e","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"gazdasag","description":"\"Nem mondok számot, mert irritáló lenne\" - válaszolja a jövedelmét firtató kérdésre Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Az egykori csempekirály szerint amit a felesége az MNB monetáris tanácsának tagjaként keres, az aprópénz a háztartásban. A HVG Portré rovatában készült beszélgetés hosszabb változatából kiderül az is, hogyan szerezte Parragh az első millióját a '90-es évek elején, amikor az átlag magyar vállalkozó még susogós mackónadrágban és makkos cipőben járt, az alaptőke pedig a nyakában lógott aranyláncként.","shortLead":"\"Nem mondok számot, mert irritáló lenne\" - válaszolja a jövedelmét firtató kérdésre Parragh László, a Magyar...","id":"20180506_Parragh_Laszlo_En_akkor_is_Jaguarral_fogok_jarni_ha_masik_kormany_lesz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68a1d1bf-e17c-4695-86dd-5fc274dd913e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"087acfdf-d6b2-4e50-9360-c423f8d113cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180506_Parragh_Laszlo_En_akkor_is_Jaguarral_fogok_jarni_ha_masik_kormany_lesz","timestamp":"2018. május. 06. 10:00","title":"Parragh László: \"Én akkor is Jaguarral fogok járni, ha másik kormány lesz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce3825b0-6053-4e55-a48c-83c01879204e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zavartan viselkedő sofőr autójában gáz-riasztó fegyvert találtak a rendőrök. A férfit őrizetbe vették.","shortLead":"A zavartan viselkedő sofőr autójában gáz-riasztó fegyvert találtak a rendőrök. A férfit őrizetbe vették.","id":"20180507_megutott_egy_mentodolgozot_mohacson_egy_karambolozo_ferfi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce3825b0-6053-4e55-a48c-83c01879204e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb68a25-e7eb-44a8-8b31-db99c1cb243c","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_megutott_egy_mentodolgozot_mohacson_egy_karambolozo_ferfi","timestamp":"2018. május. 07. 11:55","title":"Megütött egy mentődolgozót Mohácson egy karambolozó férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6436cc-569d-45bb-a4c0-1da505716507","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az osztrák hatóságok kemény szigort alkalmaznak, a nyestek pedig tönkretehetik a kocsinkat. Ezekről az autós hírekről érdemes tudni a héten.","shortLead":"Az osztrák hatóságok kemény szigort alkalmaznak, a nyestek pedig tönkretehetik a kocsinkat. Ezekről az autós hírekről...","id":"20180506_top_autos_hirek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd6436cc-569d-45bb-a4c0-1da505716507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002946bc-1af7-4b60-abae-38750f336862","keywords":null,"link":"/cegauto/20180506_top_autos_hirek","timestamp":"2018. május. 06. 13:36","title":"Tolatóradar: Tudjon róla – 1000 eurós büntetést is kaphat, ha ezt csinálja a kocsiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa65ef7-4c2a-4581-8ddf-f91d66f5f079","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Formálisan is engedélyezték a távozást hétfőn a Svéd Akadémia négy tagjának, akik a többségétől eltérő véleményük miatt bojkottálták az irodalmi Nobel-díjat odaítélő testület munkáját. ","shortLead":"Formálisan is engedélyezték a távozást hétfőn a Svéd Akadémia négy tagjának, akik a többségétől eltérő véleményük miatt...","id":"20180507_soha_senki_nem_lephetett_ki_a_sved_akademiabol__eddig","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fa65ef7-4c2a-4581-8ddf-f91d66f5f079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42098590-1585-466d-a498-47c9e51dd457","keywords":null,"link":"/kultura/20180507_soha_senki_nem_lephetett_ki_a_sved_akademiabol__eddig","timestamp":"2018. május. 07. 18:23","title":"Soha senki nem léphetett ki a Svéd Akadémiából – eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e309bde4-d682-40fc-a675-80eb2f7d41d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A veszprémi rendőrök bűnügyi őrizetbe vették azt a két férfit, akik elfogásuk előtt és után is elvittek egy-egy autót és karamboloztak velük.","shortLead":"A veszprémi rendőrök bűnügyi őrizetbe vették azt a két férfit, akik elfogásuk előtt és után is elvittek egy-egy autót...","id":"20180507_lopott_auto_suzuki_autolopas_tolvaj_baleset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e309bde4-d682-40fc-a675-80eb2f7d41d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f27935a-07af-4ba2-bfd9-5f71b767ebd6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180507_lopott_auto_suzuki_autolopas_tolvaj_baleset","timestamp":"2018. május. 07. 06:41","title":"Csúcsra járatták a pofátlanságot az ajkai autótolvajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]