Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec876219-83a5-4696-821f-f4cde2b72d4f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több mint 110 ezren adnak számot ma tudásukról. ","shortLead":"Több mint 110 ezren adnak számot ma tudásukról. ","id":"20180507_A_magyar_irasbelikkel_kezdodik_az_erettsegi_hete","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec876219-83a5-4696-821f-f4cde2b72d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd78db81-bd5e-4913-95f6-81add2e1cf86","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_A_magyar_irasbelikkel_kezdodik_az_erettsegi_hete","timestamp":"2018. május. 07. 06:20","title":"A magyar írásbelikkel kezdődik az érettségi hete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef34159a-6768-40d4-9983-feefadb4462c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A sportolók közül ötöt vittek kórházba, de talán még ma hazamehetnek.","shortLead":"A sportolók közül ötöt vittek kórházba, de talán még ma hazamehetnek.","id":"20180505_Vizilabdazok_kisbusza_utkozott_kamionnal_egy_forgalomiranyito_eletveszelyesen_megserult","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef34159a-6768-40d4-9983-feefadb4462c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f67bf1-e207-42a1-b82a-d7b6d4872faa","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180505_Vizilabdazok_kisbusza_utkozott_kamionnal_egy_forgalomiranyito_eletveszelyesen_megserult","timestamp":"2018. május. 05. 20:02","title":"Vízilabdázók kisbusza ütközött kamionnal, egy forgalomirányító életveszélyesen megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebb3a047-c5b1-4198-a8de-a707473088ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pécsen az önkormányzati újságokat kiborították egy kukából, majd lepermetezték festékkel a vegyvédelmi ruhások. Mindeközben egy mentő szirénázott. ","shortLead":"Pécsen az önkormányzati újságokat kiborították egy kukából, majd lepermetezték festékkel a vegyvédelmi ruhások...","id":"20180506_Szekesfehervaron_es_Pecsen_is_tuntettek_vasarnap","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebb3a047-c5b1-4198-a8de-a707473088ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cecc6134-d91d-47ba-aeef-399aa19b3235","keywords":null,"link":"/itthon/20180506_Szekesfehervaron_es_Pecsen_is_tuntettek_vasarnap","timestamp":"2018. május. 06. 21:08","title":"Székesfehérváron és Pécsen is tüntettek vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8551e58c-1915-4176-b755-ff958d0fd4ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden az Országgyűlés dönthet. Meglepetés nincs a dologban.","shortLead":"Kedden az Országgyűlés dönthet. Meglepetés nincs a dologban.","id":"20180507_Orban_elfogadta_Ader_miniszterelnoki_felkereset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8551e58c-1915-4176-b755-ff958d0fd4ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94422dbf-b870-458b-b4f5-189adc6f81dd","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Orban_elfogadta_Ader_miniszterelnoki_felkereset","timestamp":"2018. május. 07. 09:52","title":"Orbán elfogadta Áder miniszterelnöki felkérését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01caeb18-b0af-43c2-a67c-b6c294cec595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt két hétben 7300 hektárnyi vízfelületre permeteztek olyan környezetbarát szert, ami elpusztítja a szúnyoglárvákat. A héten az ország több pontján irtanak újra, jövő héten pedig Csongrád megyében. ","shortLead":"Az elmúlt két hétben 7300 hektárnyi vízfelületre permeteztek olyan környezetbarát szert, ami elpusztítja...","id":"20180507_a_heten_283_helyen_egyaltalan_nem_lesznek_boldogok_a_szunyogkoloniak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01caeb18-b0af-43c2-a67c-b6c294cec595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69871f0b-31aa-41e4-8429-8467f41bbd49","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_a_heten_283_helyen_egyaltalan_nem_lesznek_boldogok_a_szunyogkoloniak","timestamp":"2018. május. 07. 11:58","title":"A héten 283 helyen egyáltalán nem lesznek boldogok a szúnyogkolóniák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A 44 éves Laura Codruta-Kövesit testőrök kísérik hazáig Bukarestben, ahol a New York-i Bloomberg portál interjút készített vele a korrupcióellenes harc állásáról. Románia leghatalmasabb embere, a kormánypárt vezére ugyanis meg akarja buktatni a népszerű ügyésznőt, aki viszont őt akarja levadászni még mielőtt mandátuma jövőre lejár. ","shortLead":"A 44 éves Laura Codruta-Kövesit testőrök kísérik hazáig Bukarestben, ahol a New York-i Bloomberg portál interjút...","id":"20180507_Romania_leghatalmasabb_emberenek_levadaszasara_keszul_a_korrupcio_ellen_kuzdo_fougyeszno","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b14fdc3-d08e-4128-9094-1b4ec772971d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_Romania_leghatalmasabb_emberenek_levadaszasara_keszul_a_korrupcio_ellen_kuzdo_fougyeszno","timestamp":"2018. május. 07. 13:46","title":"Románia leghatalmasabb emberének levadászására készül a korrupció ellen küzdő főügyésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20b9cb1-b70a-4dd6-a25b-25bb13f1d9b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A férfi lesodródott az útról, kidöntötte a kerítést, majd egy ház udvarán állt meg. ","shortLead":"A férfi lesodródott az útról, kidöntötte a kerítést, majd egy ház udvarán állt meg. ","id":"20180506_Reszegen_vezetett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e20b9cb1-b70a-4dd6-a25b-25bb13f1d9b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20516a8f-939b-46d3-b576-5029fa73cb5e","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180506_Reszegen_vezetett","timestamp":"2018. május. 06. 19:59","title":"Részegen vezetett a miskolci sofőr, majdnem megölt négy gyereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb8dac3-f164-4fab-b8bc-846fa87a26ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr valószínűleg nem is vette észre, hogy egy autós az ő sávja felé tart. A kocsi viszont jól vizsgázott.","shortLead":"A sofőr valószínűleg nem is vette észre, hogy egy autós az ő sávja felé tart. A kocsi viszont jól vizsgázott.","id":"20180507_tesla_model_3_balesetmegelozes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fb8dac3-f164-4fab-b8bc-846fa87a26ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f653ad2b-fde0-4c64-954c-4f6fd028d9c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180507_tesla_model_3_balesetmegelozes","timestamp":"2018. május. 07. 14:31","title":"Így előzi meg a karambolt a Tesla Model 3 – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]