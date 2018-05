Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b7aec74-65d2-4eb6-bab0-adc330d927f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mert a másik két indulót kizárták. Az egyik túl olcsón dolgozott volna, a másik rosszul töltötte ki a papírokat. Így nem maradt más, csak Andy Vajna.","shortLead":"Mert a másik két indulót kizárták. Az egyik túl olcsón dolgozott volna, a másik rosszul töltötte ki a papírokat...","id":"20180507_Andy_Vajna_nyomdajaban_keszul_Botka_Laszloek_onkormanyzati_lapja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b7aec74-65d2-4eb6-bab0-adc330d927f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9812ecd0-fe7e-4420-882b-8956b71b1448","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Andy_Vajna_nyomdajaban_keszul_Botka_Laszloek_onkormanyzati_lapja","timestamp":"2018. május. 07. 14:28","title":"Andy Vajna nyomdájában készül Botka Lászlóék önkormányzati lapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de649be4-c293-4c4e-93cb-d779135766cc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem sokkal az után, hogy Martin Horn a hét végi választási kiütötte a nyeregből Freiburg 16 évig regnáló polgármesterét, Dieter Salomont, egy ok nélkül támadó férfi kiütötte az újonnan megválasztott városvezető egyik fogát. ","shortLead":"Nem sokkal az után, hogy Martin Horn a hét végi választási kiütötte a nyeregből Freiburg 16 évig regnáló...","id":"20180507_Kivertek_a_freiburgi_polgarmester_fogat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de649be4-c293-4c4e-93cb-d779135766cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed69f06-a8ad-4e1c-bf1b-348a42edef58","keywords":null,"link":"/vilag/20180507_Kivertek_a_freiburgi_polgarmester_fogat","timestamp":"2018. május. 07. 14:30","title":"Kiverték a freiburgi polgármester fogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea54e5b-a1ee-41c7-a5e6-70c7cfa2fc7e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A díjnyertes operatőr épp egy játékfilmen dolgozott egy vadrezervátumban.","shortLead":"A díjnyertes operatőr épp egy játékfilmen dolgozott egy vadrezervátumban.","id":"20180506_Zsiraf_vegzett_egy_operatorrel_Johannesburg_kozeleben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ea54e5b-a1ee-41c7-a5e6-70c7cfa2fc7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888b4118-1451-4e37-a10b-23c5132dd142","keywords":null,"link":"/vilag/20180506_Zsiraf_vegzett_egy_operatorrel_Johannesburg_kozeleben","timestamp":"2018. május. 06. 16:05","title":"Zsiráf végzett egy operatőrrel Johannesburg közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50bff43c-5b18-48b1-8d97-afcfdbdfea18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Budapesten tartották meg Magyarország első szakállszépségversenyét. A versenyen nem a szakáll hossza, hanem a kreativitás számított. Az eseményen jártunk, hogy megtudjuk, milyen a jó szakáll, melegít-e ennyi szőr, illetve mennyi munka van vele. A megmérettetést a Tattoo Majális szervezte. Videó.","shortLead":"Budapesten tartották meg Magyarország első szakállszépségversenyét. A versenyen nem a szakáll hossza, hanem...","id":"20180505_Nem_a_meret_volt_a_lenyeg_az_elso_hazai_szakallszepsegversenyen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50bff43c-5b18-48b1-8d97-afcfdbdfea18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002703be-ec58-4156-b64f-afb79fd0ef7e","keywords":null,"link":"/elet/20180505_Nem_a_meret_volt_a_lenyeg_az_elso_hazai_szakallszepsegversenyen","timestamp":"2018. május. 05. 21:50","title":"Nem a méret volt a lényeg az első hazai szakállszépségversenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24616fd6-3051-4140-a0f2-2a507ad5d844","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ne rutinból közlekedjen holnap a belvárosban: lehet, hogy már hajnalban sem áll meg a metró a Kossuth téren. ","shortLead":"Ne rutinból közlekedjen holnap a belvárosban: lehet, hogy már hajnalban sem áll meg a metró a Kossuth téren. ","id":"20180507_orszaggyules_tek_bkk_kossuth_ter","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24616fd6-3051-4140-a0f2-2a507ad5d844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a04278fe-3d2d-4e6d-9197-b589958a9db4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180507_orszaggyules_tek_bkk_kossuth_ter","timestamp":"2018. május. 07. 17:14","title":"Még a metrót is lezárhatják holnap a Kossuth térnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megköszöni a részvételt a választásokon és újrakezdi a bevándorlóországos mantrát. ","shortLead":"Megköszöni a részvételt a választásokon és újrakezdi a bevándorlóországos mantrát. ","id":"20180506_Ujabb_levelet_kuld_szet_a_valasztoknak_Orban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f60db86-a864-4941-8be2-783ee7a7c395","keywords":null,"link":"/itthon/20180506_Ujabb_levelet_kuld_szet_a_valasztoknak_Orban","timestamp":"2018. május. 06. 15:23","title":"Újabb levelet küld szét a választóknak Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c619bb67-8dee-4a5f-b0b6-dc9b8affb05d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Újságírók Szövetségének elnöke szerint az ilyen rendelkezéseknek semmilyen törvényi alapjuk nincs – számolt be az RTL KLub.","shortLead":"A Magyar Újságírók Szövetségének elnöke szerint az ilyen rendelkezéseknek semmilyen törvényi alapjuk nincs – számolt be...","id":"20180505_Torvenyellenesen_tiltjak_ki_az_ujsagirokat_a_parlamentbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c619bb67-8dee-4a5f-b0b6-dc9b8affb05d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5b6a42-c763-43bc-8d5e-e405b69ef856","keywords":null,"link":"/itthon/20180505_Torvenyellenesen_tiltjak_ki_az_ujsagirokat_a_parlamentbol","timestamp":"2018. május. 05. 19:57","title":"MÚOSZ: Törvényellenesen tiltják ki az újságírókat a parlamentből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b1edb2a-d5f0-4a44-a93e-3a1cfc79724d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyereségvágyból elkövetett emberölés miatt emeltek vádat egy 51 éves férfi ellen. Újév napján ölt még 1997-ben.","shortLead":"Nyereségvágyból elkövetett emberölés miatt emeltek vádat egy 51 éves férfi ellen. Újév napján ölt még 1997-ben.","id":"20180507_21_eves_gyilkossagi_ugyet_oldott_meg_a_rendorseg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b1edb2a-d5f0-4a44-a93e-3a1cfc79724d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e95a6c-b396-48ab-acfd-c090ac1535c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_21_eves_gyilkossagi_ugyet_oldott_meg_a_rendorseg","timestamp":"2018. május. 07. 14:56","title":"21 éves gyilkossági ügyet oldott meg a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]