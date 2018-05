Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19018a9c-e963-400b-b0ca-912e13fd8271","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alapító otthagyja a pártot, azt is elmondta, mi volt a két utolsó csepp a pohárban.","shortLead":"Az alapító otthagyja a pártot, azt is elmondta, mi volt a két utolsó csepp a pohárban.","id":"20180507_Schiffer_Andras_kilep_az_LMPbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19018a9c-e963-400b-b0ca-912e13fd8271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a401508-f534-4b89-b22b-538cc22bb9a0","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Schiffer_Andras_kilep_az_LMPbol","timestamp":"2018. május. 07. 09:09","title":"Schiffer András kilép az LMP-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c312573-189e-4aca-be86-0a6fca0cf40e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Természetesen mindenki hiányolja a volt reklámarcot, de változnak az idők.","shortLead":"Természetesen mindenki hiányolja a volt reklámarcot, de változnak az idők.","id":"20180507_A_CBA_lecserelte_Kasszas_Erzsit_itt_az_utodja__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c312573-189e-4aca-be86-0a6fca0cf40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e9d98c-1ae5-4a5c-bbbd-b0faff7704dd","keywords":null,"link":"/kkv/20180507_A_CBA_lecserelte_Kasszas_Erzsit_itt_az_utodja__video","timestamp":"2018. május. 07. 09:36","title":"A CBA lecserélte Kasszás Erzsit, itt az utódja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec40fe7-a4e5-4b4e-9793-5dce3607c472","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csütörtökön tört ki a Kilauea vulkán, és vasárnap este már tíz hasadékból ömlött a láva. 