Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3171bd6-31eb-4fe3-86dc-8f78928c37f0","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ünnepséggel fogadták a Chicagóba megérkező repülőt. ","shortLead":"Ünnepséggel fogadták a Chicagóba megérkező repülőt. ","id":"20180506_Elindult_a_BudapestChicago_repulojarat_is","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3171bd6-31eb-4fe3-86dc-8f78928c37f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea8e94d-33c6-467c-93a0-697dd240beda","keywords":null,"link":"/kkv/20180506_Elindult_a_BudapestChicago_repulojarat_is","timestamp":"2018. május. 06. 10:05","title":"Elindult a Budapest-Chicago repülőjárat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5e8e86-f156-4b22-8d61-78c65348ab10","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Franciaországba megy.","shortLead":"Franciaországba megy.","id":"20180506_Schilling_Arpad_Arte","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a5e8e86-f156-4b22-8d61-78c65348ab10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b2f2cf-2aca-438a-9c71-1afae458ee06","keywords":null,"link":"/kultura/20180506_Schilling_Arpad_Arte","timestamp":"2018. május. 06. 19:17","title":"Schilling Árpád elhagyja Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070b153b-2b0c-46ee-a410-c8719b450e43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tour de Yorkshire versenyén történt majdnem baj, miután irányíthatatlanná vált egy autó. A bicikliseket terelő egyik önkéntes az utolsó utáni pillanatban ugrott el a felé tartó járműtől, mely ez után letarolta a járdaszigetet.","shortLead":"A Tour de Yorkshire versenyén történt majdnem baj, miután irányíthatatlanná vált egy autó. A bicikliseket terelő egyik...","id":"20180507_Kis_hijan_tragedia_tortent_egy_elszabadult_auto_miatt_az_Egyesult_Kiralysagban__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=070b153b-2b0c-46ee-a410-c8719b450e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62cbed10-0791-4a97-b830-64b2854dda46","keywords":null,"link":"/cegauto/20180507_Kis_hijan_tragedia_tortent_egy_elszabadult_auto_miatt_az_Egyesult_Kiralysagban__video","timestamp":"2018. május. 07. 17:04","title":"Kis híján tragédia történt egy elszabadult autó miatt az Egyesült Királyságban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80831a8-fb01-459a-971a-66bb50b6ecae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha Szíria megengedi, hogy az ország Irán Izrael elleni felvonulási terepe legyen, akkor Bassár el-Aszad elnöknek tudnia kell, hogy ez lesz az ő, és rezsimje vége – mondta az ynet izraeli híroldalnak Juval Szteinic energia- és infrastruktúraügyekben illetékes izraeli miniszter.","shortLead":"Ha Szíria megengedi, hogy az ország Irán Izrael elleni felvonulási terepe legyen, akkor Bassár el-Aszad elnöknek tudnia...","id":"20180507_Izrael_merenylettel_fenyegette_Asszadot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f80831a8-fb01-459a-971a-66bb50b6ecae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5678e24f-61bb-40f7-8d1f-fd655dedeaab","keywords":null,"link":"/vilag/20180507_Izrael_merenylettel_fenyegette_Asszadot","timestamp":"2018. május. 07. 13:29","title":"Izrael merénylettel fenyegette Aszadot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8551e58c-1915-4176-b755-ff958d0fd4ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden az Országgyűlés dönthet. Meglepetés nincs a dologban.","shortLead":"Kedden az Országgyűlés dönthet. Meglepetés nincs a dologban.","id":"20180507_Orban_elfogadta_Ader_miniszterelnoki_felkereset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8551e58c-1915-4176-b755-ff958d0fd4ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94422dbf-b870-458b-b4f5-189adc6f81dd","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Orban_elfogadta_Ader_miniszterelnoki_felkereset","timestamp":"2018. május. 07. 09:52","title":"Orbán elfogadta Áder miniszterelnöki felkérését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5181637f-e5bd-4256-bb5e-f4a98280d054","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két főnek négy-ötezer forintba is kerülhet egyetlen ebéd a parton. ","shortLead":"Két főnek négy-ötezer forintba is kerülhet egyetlen ebéd a parton. ","id":"20180506_Tobbe_kerulhet_iden_a_balatoni_nyaralas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5181637f-e5bd-4256-bb5e-f4a98280d054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3843eeee-795a-4b43-9c8b-25b60156ddf2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180506_Tobbe_kerulhet_iden_a_balatoni_nyaralas","timestamp":"2018. május. 06. 21:29","title":"Többe kerülhet idén a balatoni nyaralás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d401d8e-9140-4b0e-aa13-2640d67551b6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Május első vasárnapján ünnepeljük a nevetés világnapját, az eseményről pedig az indiai Bhopal nevetőklubok is megemlékeztek.","shortLead":"Május első vasárnapján ünnepeljük a nevetés világnapját, az eseményről pedig az indiai Bhopal nevetőklubok is...","id":"20180506_Ma_van_a_nevetes_vilagnapja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d401d8e-9140-4b0e-aa13-2640d67551b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8606cb-f2b3-41f1-8075-670f56f62c5c","keywords":null,"link":"/elet/20180506_Ma_van_a_nevetes_vilagnapja","timestamp":"2018. május. 06. 14:20","title":"Összejött a kacagóklub Indiában - ma van a nevetés világnapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezzel az egyszerű Chrome-bővítménnyel olyan hatást érhetünk el a weboldalokon, mintha csak a kormányszócsővé lett Origo írásait látnánk, a Kétfarkúakra jellemző humorvilággal kiegészítve. Kormányszentelő május, migránsföld, viktorpártszékház – csak néhány gyöngyszem a legjobbak közül.","shortLead":"Ezzel az egyszerű Chrome-bővítménnyel olyan hatást érhetünk el a weboldalokon, mintha csak a kormányszócsővé lett Origo...","id":"20180506_ketfarku_kutya_part_origonizalo_google_chrome_bovitmeny_origo_propaganda","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5d48cd-3df4-4a04-8a7f-b88fddd9edd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180506_ketfarku_kutya_part_origonizalo_google_chrome_bovitmeny_origo_propaganda","timestamp":"2018. május. 06. 08:03","title":"Próbálja ki: csinált a Kétfarkú egy Chrome-kiegészítőt, amellyel bármely weboldalt Origóvá változtathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]