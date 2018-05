Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c71adf16-cd08-420b-bbc3-c962a52455f5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Másfél hónapja árulják az üzletember gyerekei a céget és az ingatlant, de egyelőre nem volt komoly érdeklődő. ","shortLead":"Másfél hónapja árulják az üzletember gyerekei a céget és az ingatlant, de egyelőre nem volt komoly érdeklődő. ","id":"20180507_Senkinek_nem_kell_Klapka_Gyorgy_legendas_zaloghaza","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c71adf16-cd08-420b-bbc3-c962a52455f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a93d161-e97d-4293-b822-f94296ac3355","keywords":null,"link":"/kkv/20180507_Senkinek_nem_kell_Klapka_Gyorgy_legendas_zaloghaza","timestamp":"2018. május. 07. 05:42","title":"Senkinek nem kell Klapka György legendás zálogháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e309bde4-d682-40fc-a675-80eb2f7d41d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A veszprémi rendőrök bűnügyi őrizetbe vették azt a két férfit, akik elfogásuk előtt és után is elvittek egy-egy autót és karamboloztak velük.","shortLead":"A veszprémi rendőrök bűnügyi őrizetbe vették azt a két férfit, akik elfogásuk előtt és után is elvittek egy-egy autót...","id":"20180507_lopott_auto_suzuki_autolopas_tolvaj_baleset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e309bde4-d682-40fc-a675-80eb2f7d41d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f27935a-07af-4ba2-bfd9-5f71b767ebd6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180507_lopott_auto_suzuki_autolopas_tolvaj_baleset","timestamp":"2018. május. 07. 06:41","title":"Csúcsra járatták a pofátlanságot az ajkai autótolvajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1347c1-65ef-4aa7-a17f-3fe59b5911ce","c_author":"Vándor Éva","category":"cegauto","description":"Képes-e mindenkinek a kedvében járni A Forma–1? A sportág útkereséséről beszélgettünk az F1 új elnökével, a mindig lelkes Chase Carey-vel, és az F1 egyik volt versenyzőjével, az örökifjú Gerhard Bergerrel.","shortLead":"Képes-e mindenkinek a kedvében járni A Forma–1? A sportág útkereséséről beszélgettünk az F1 új elnökével, a mindig...","id":"20180506_Hogy_lesz_ebbol_izgalom_Forma1_Gerhard_Berger_Chase_Carey_interju","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a1347c1-65ef-4aa7-a17f-3fe59b5911ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d7f717-2fee-41c1-9248-bb4c8615a568","keywords":null,"link":"/cegauto/20180506_Hogy_lesz_ebbol_izgalom_Forma1_Gerhard_Berger_Chase_Carey_interju","timestamp":"2018. május. 06. 15:00","title":"Több mint 300-zal száguldoznak, de mitől lesz ez izgalmas?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92380a36-80ad-4bd7-b950-986b0a48033f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A listavezető Ferencváros gól nélküli döntetlent játszott a második helyezett Videotonnal a felcsúti Pancho Arénában a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójában. A fővárosi csapat ezzel továbbra is egy ponttal vezeti a bajnokságot a Videoton előtt.\r

","shortLead":"A listavezető Ferencváros gól nélküli döntetlent játszott a második helyezett Videotonnal a felcsúti Pancho Arénában...","id":"20180505_Csaknem_haromeves_Videotonsorozatot_szakitott_meg_a_Ferencvaros","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92380a36-80ad-4bd7-b950-986b0a48033f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b0f7f0-0d85-4bb2-815c-4dffbf203028","keywords":null,"link":"/sport/20180505_Csaknem_haromeves_Videotonsorozatot_szakitott_meg_a_Ferencvaros","timestamp":"2018. május. 05. 22:19","title":"Csaknem hároméves Videoton-sorozatot szakított meg a Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35b4e11f-5c6a-4cc9-9474-b123925d24e3","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"Egy anya sosem pótolható? Dehogynem.","shortLead":"Egy anya sosem pótolható? Dehogynem.","id":"20180506_Hogy_szurhatta_el_ennyire_a_rendorseg_a_cukiskodo_anyak_napi_videojat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35b4e11f-5c6a-4cc9-9474-b123925d24e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d973fd65-3c37-4964-b156-4ea21f46cac6","keywords":null,"link":"/elet/20180506_Hogy_szurhatta_el_ennyire_a_rendorseg_a_cukiskodo_anyak_napi_videojat","timestamp":"2018. május. 06. 18:49","title":"Hogy szúrhatta el ennyire a rendőrség a cukiskodó anyák napi videóját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef34159a-6768-40d4-9983-feefadb4462c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A sportolók közül ötöt vittek kórházba, de talán még ma hazamehetnek.","shortLead":"A sportolók közül ötöt vittek kórházba, de talán még ma hazamehetnek.","id":"20180505_Vizilabdazok_kisbusza_utkozott_kamionnal_egy_forgalomiranyito_eletveszelyesen_megserult","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef34159a-6768-40d4-9983-feefadb4462c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f67bf1-e207-42a1-b82a-d7b6d4872faa","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180505_Vizilabdazok_kisbusza_utkozott_kamionnal_egy_forgalomiranyito_eletveszelyesen_megserult","timestamp":"2018. május. 05. 20:02","title":"Vízilabdázók kisbusza ütközött kamionnal, egy forgalomirányító életveszélyesen megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84904b28-1aaf-40ab-a4d5-313f687b436d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai nyomásgyakorlás nem kedvez a két ország közötti párbeszédnek - figyelmeztetett Észak-Korea. ","shortLead":"Az amerikai nyomásgyakorlás nem kedvez a két ország közötti párbeszédnek - figyelmeztetett Észak-Korea. ","id":"20180506_EszakKorea_figyelmeztette_Trumpekat_hogy_ne_fenyegetozzenek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84904b28-1aaf-40ab-a4d5-313f687b436d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f03f761-379d-44e0-a079-e309254061c6","keywords":null,"link":"/vilag/20180506_EszakKorea_figyelmeztette_Trumpekat_hogy_ne_fenyegetozzenek","timestamp":"2018. május. 06. 13:25","title":"Észak-Korea figyelmeztette Trumpékat, hogy ne fenyegetőzzenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b27c3f3-c5b6-4baf-bdca-3e765914fe4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kampányt indítottak annak a 16 éves texasi lánynak a szülei, aki azért halt meg, mert egy szelfi készítése miatt kicsatolta a biztonsági övet éppen egy baleset előtt.","shortLead":"Kampányt indítottak annak a 16 éves texasi lánynak a szülei, aki azért halt meg, mert egy szelfi készítése miatt...","id":"20180505_Lanyuk_halala_utan_texasi_szulok_a_biztonsagi_ov_hasznalataert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b27c3f3-c5b6-4baf-bdca-3e765914fe4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2955e227-f19c-421a-b378-6ba0272df324","keywords":null,"link":"/cegauto/20180505_Lanyuk_halala_utan_texasi_szulok_a_biztonsagi_ov_hasznalataert","timestamp":"2018. május. 05. 16:00","title":"Lányuk halála után texasi szülők a biztonsági öv használatáért kampányolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]