[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy embert a tűzoltók szabadítottak ki a járművéből.","shortLead":"Egy embert a tűzoltók szabadítottak ki a járművéből.","id":"20180506_Egymasba_rohant_ket_auto_Mohacson","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036daace-9e29-41ab-a590-00a89be3ab05","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180506_Egymasba_rohant_ket_auto_Mohacson","timestamp":"2018. május. 06. 20:28","title":"Egymásba rohant két autó Mohácson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19018a9c-e963-400b-b0ca-912e13fd8271","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alapító otthagyja a pártot, azt is elmondta, mi volt a két utolsó csepp a pohárban.","shortLead":"Az alapító otthagyja a pártot, azt is elmondta, mi volt a két utolsó csepp a pohárban.","id":"20180507_Schiffer_Andras_kilep_az_LMPbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19018a9c-e963-400b-b0ca-912e13fd8271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a401508-f534-4b89-b22b-538cc22bb9a0","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Schiffer_Andras_kilep_az_LMPbol","timestamp":"2018. május. 07. 09:09","title":"Schiffer András kilép az LMP-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2bf323-d8d2-478f-b2f5-2e73802920fc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több ezer - döntő többségében fiatal - ember vonult az utcára szombaton Prágában a marihuána fogyasztásának törvényi engedélyezéséért. A Million Marihuana March elnevezésű akciót már a 21. alkalommal rendezték meg a cseh fővárosban.","shortLead":"Több ezer - döntő többségében fiatal - ember vonult az utcára szombaton Prágában a marihuána fogyasztásának törvényi...","id":"20180505_Tobb_ezer_ember_tuntetett_Pragaban_a_marihuanafogyasztas_legalizalasaert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb2bf323-d8d2-478f-b2f5-2e73802920fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47231615-6ab4-4726-9658-3a02d335abe7","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Tobb_ezer_ember_tuntetett_Pragaban_a_marihuanafogyasztas_legalizalasaert","timestamp":"2018. május. 05. 17:58","title":"Több ezer ember tüntetett Prágában a marihuánafogyasztás legalizálásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b042d14-6b3b-440f-bddc-397e85694986","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lezárta a Sarkadi Vágtán elpusztult ló miatt indított vizsgálatát a szakahatóság: az állatot szabályszerűen ölték le, de az önkormányzati dögtelepet rendbe kell tenni. A pályát nem vizsgálta eddig senki.","shortLead":"Lezárta a Sarkadi Vágtán elpusztult ló miatt indított vizsgálatát a szakahatóság: az állatot szabályszerűen ölték le...","id":"20180507_Rendet_kell_tenni_a_sarkadi_dogtelepen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b042d14-6b3b-440f-bddc-397e85694986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eaddd40-2f46-4daf-9d17-a2106653de0e","keywords":null,"link":"/kkv/20180507_Rendet_kell_tenni_a_sarkadi_dogtelepen","timestamp":"2018. május. 07. 11:32","title":"Vágta és botrányos lópusztulás után: rendet kell tenni a sarkadi dögtelepen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35d8bffd-1bc2-4307-9c9e-5e0248ea8211","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmas területen lesz a TEK az úr hétfő éjféltől kedd délelőtt 11-ig – itt a terrorelhárítók lakásokba mehetnek be, embereket zárhatnak be vagy küldhetnek ki bárhonnan, általuk veszélyesnek vélt tárgyakat és anyagokat kobozhatnak el.","shortLead":"Hatalmas területen lesz a TEK az úr hétfő éjféltől kedd délelőtt 11-ig – itt a terrorelhárítók lakásokba mehetnek be...","id":"20180507_Ejfeltol_a_TEK_a_fel_Belvarosban_atveszi_a_hatalmat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35d8bffd-1bc2-4307-9c9e-5e0248ea8211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49dea21-6ee1-4fd8-9246-b0add152e862","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Ejfeltol_a_TEK_a_fel_Belvarosban_atveszi_a_hatalmat","timestamp":"2018. május. 07. 14:40","title":"Éjféltől a TEK a fél Belvárosban átveszi a hatalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c298d31-a22c-4c02-8a04-4eb5676dab73","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legnagyobb lélekszámú arab ország parlamentje pár napja törvényt hozott a külföldi turistákat zaklató koldusok és a különféle szolgáltatásokat erőszakosan ajánlók megbüntetéséről. E szerint 10 ezer egyiptomi font, azaz kb. 460 eurós bírságot kell fizetnie a piramisok és a múzeumok közelében kéregetőknek, az erőszakos emléktárgyárusoknak, vagy a tevegelést ugyancsak túl intenzíven javasló tevehajcsároknak.","shortLead":"A legnagyobb lélekszámú arab ország parlamentje pár napja törvényt hozott a külföldi turistákat zaklató koldusok és...","id":"20180507_Harcban_a_baksis_ellen_penzbirsag_a_turistak_eroszakos_pumpolasaert_Egyiptomban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c298d31-a22c-4c02-8a04-4eb5676dab73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f14c7a-978c-4848-be3f-838e2eb0c482","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_Harcban_a_baksis_ellen_penzbirsag_a_turistak_eroszakos_pumpolasaert_Egyiptomban","timestamp":"2018. május. 07. 11:28","title":"Harcban a baksis ellen, pénzbírság a turisták erőszakos pumpolásáért Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5181637f-e5bd-4256-bb5e-f4a98280d054","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két főnek négy-ötezer forintba is kerülhet egyetlen ebéd a parton. ","shortLead":"Két főnek négy-ötezer forintba is kerülhet egyetlen ebéd a parton. ","id":"20180506_Tobbe_kerulhet_iden_a_balatoni_nyaralas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5181637f-e5bd-4256-bb5e-f4a98280d054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3843eeee-795a-4b43-9c8b-25b60156ddf2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180506_Tobbe_kerulhet_iden_a_balatoni_nyaralas","timestamp":"2018. május. 06. 21:29","title":"Többe kerülhet idén a balatoni nyaralás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06241001-6f82-4c90-94f8-70f3182ea956","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"velemeny","description":"Már több mint 2500 pártoló tagunk, támogatónk van, de úgy tűnik, nagy szüksége is van erre ma a független sajtónak Magyarországon.","shortLead":"Már több mint 2500 pártoló tagunk, támogatónk van, de úgy tűnik, nagy szüksége is van erre ma a független sajtónak...","id":"20180507_Nagy_Ivan_Zsolt_Tiltasok_es_tamogatasok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06241001-6f82-4c90-94f8-70f3182ea956&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2be29d-c2c1-4601-9ed9-a479dbdf0a7d","keywords":null,"link":"/velemeny/20180507_Nagy_Ivan_Zsolt_Tiltasok_es_tamogatasok","timestamp":"2018. május. 07. 14:15","title":"Nagy Iván Zsolt: Tiltások és támogatások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]