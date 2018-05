Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d438bae9-95f1-4acd-a0fb-89b6ea2a79bb","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy politikai választást nyerni álhírek nélkül gyakorlatilag lehetetlen, ezért várhatóan egyre több ilyen ömlik majd ránk, minden oldalról – állítja Krekó Péter, akinek nemrég jelent meg a könyve a témában. Szerinte a hagyományos, presztízzsel rendelkező médiumokat, újságírókat egyre inkább ignorálni fogják, a törzsi logika fogja uralni a nyilvánosságot.","shortLead":"Az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy politikai választást nyerni álhírek nélkül gyakorlatilag lehetetlen...","id":"20180507_Kreko_Peter_Europaban_peldatlan_hogy_a_kormany_legyen_az_alhirek_fo_forrasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d438bae9-95f1-4acd-a0fb-89b6ea2a79bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a9d7c4-48ba-4e2a-a638-62e2af7d742b","keywords":null,"link":"/kultura/20180507_Kreko_Peter_Europaban_peldatlan_hogy_a_kormany_legyen_az_alhirek_fo_forrasa","timestamp":"2018. május. 07. 11:55","title":"Krekó Péter: Európában példátlan, hogy a kormány legyen az álhírek fő forrása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20b9cb1-b70a-4dd6-a25b-25bb13f1d9b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A férfi lesodródott az útról, kidöntötte a kerítést, majd egy ház udvarán állt meg. ","shortLead":"A férfi lesodródott az útról, kidöntötte a kerítést, majd egy ház udvarán állt meg. ","id":"20180506_Reszegen_vezetett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e20b9cb1-b70a-4dd6-a25b-25bb13f1d9b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20516a8f-939b-46d3-b576-5029fa73cb5e","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180506_Reszegen_vezetett","timestamp":"2018. május. 06. 19:59","title":"Részegen vezetett a miskolci sofőr, majdnem megölt négy gyereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3ae47e-ba56-442b-85cf-4a46d7e35fba","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A fiatalok mellett a zsidók is tömegével gondolkodnak a kivándorláson, vagy már meg is lépték azt. Mellettük a magasan kvalifikált munkaerő is itt hagyja Magyarországot. Kovács Zoltán kormányszóvivő szerint ráadásul az iszlám nem összeegyeztethető a magyar társadalommal és annak értékeivel.","shortLead":"A fiatalok mellett a zsidók is tömegével gondolkodnak a kivándorláson, vagy már meg is lépték azt. Mellettük a magasan...","id":"20180507_Egy_egesz_generacio_fordit_hatat_Orbannak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef3ae47e-ba56-442b-85cf-4a46d7e35fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5739b389-b339-4465-90b4-5e8b8bf42331","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Egy_egesz_generacio_fordit_hatat_Orbannak","timestamp":"2018. május. 07. 17:26","title":"Egy egész generáció fordít hátat Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c298d31-a22c-4c02-8a04-4eb5676dab73","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legnagyobb lélekszámú arab ország parlamentje pár napja törvényt hozott a külföldi turistákat zaklató koldusok és a különféle szolgáltatásokat erőszakosan ajánlók megbüntetéséről. E szerint 10 ezer egyiptomi font, azaz kb. 460 eurós bírságot kell fizetnie a piramisok és a múzeumok közelében kéregetőknek, az erőszakos emléktárgyárusoknak, vagy a tevegelést ugyancsak túl intenzíven javasló tevehajcsároknak.","shortLead":"A legnagyobb lélekszámú arab ország parlamentje pár napja törvényt hozott a külföldi turistákat zaklató koldusok és...","id":"20180507_Harcban_a_baksis_ellen_penzbirsag_a_turistak_eroszakos_pumpolasaert_Egyiptomban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c298d31-a22c-4c02-8a04-4eb5676dab73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f14c7a-978c-4848-be3f-838e2eb0c482","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_Harcban_a_baksis_ellen_penzbirsag_a_turistak_eroszakos_pumpolasaert_Egyiptomban","timestamp":"2018. május. 07. 11:28","title":"Harcban a baksis ellen, pénzbírság a turisták erőszakos pumpolásáért Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3171bd6-31eb-4fe3-86dc-8f78928c37f0","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ünnepséggel fogadták a Chicagóba megérkező repülőt. ","shortLead":"Ünnepséggel fogadták a Chicagóba megérkező repülőt. ","id":"20180506_Elindult_a_BudapestChicago_repulojarat_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3171bd6-31eb-4fe3-86dc-8f78928c37f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea8e94d-33c6-467c-93a0-697dd240beda","keywords":null,"link":"/kkv/20180506_Elindult_a_BudapestChicago_repulojarat_is","timestamp":"2018. május. 06. 10:05","title":"Elindult a Budapest-Chicago repülőjárat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d401d8e-9140-4b0e-aa13-2640d67551b6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Május első vasárnapján ünnepeljük a nevetés világnapját, az eseményről pedig az indiai Bhopal nevetőklubok is megemlékeztek.","shortLead":"Május első vasárnapján ünnepeljük a nevetés világnapját, az eseményről pedig az indiai Bhopal nevetőklubok is...","id":"20180506_Ma_van_a_nevetes_vilagnapja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d401d8e-9140-4b0e-aa13-2640d67551b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8606cb-f2b3-41f1-8075-670f56f62c5c","keywords":null,"link":"/elet/20180506_Ma_van_a_nevetes_vilagnapja","timestamp":"2018. május. 06. 14:20","title":"Összejött a kacagóklub Indiában - ma van a nevetés világnapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ede1c7-d97a-454b-b450-08087a2e5a32","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az A45-ös modell riválisainak nem lesz könnyű dolguk, ha le akarják győzni az új modellt.","shortLead":"Az A45-ös modell riválisainak nem lesz könnyű dolguk, ha le akarják győzni az új modellt.","id":"20180507_400_loeros_uj_kecskemeti_mercedes_aosztaly_cla_kombi_kupe_a45","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78ede1c7-d97a-454b-b450-08087a2e5a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75afb4d0-82aa-4e31-9a8f-c747498708e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180507_400_loeros_uj_kecskemeti_mercedes_aosztaly_cla_kombi_kupe_a45","timestamp":"2018. május. 07. 08:21","title":"Ilyen lehet a 400+ lóerős új kecskeméti Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8551e58c-1915-4176-b755-ff958d0fd4ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden az Országgyűlés dönthet. Meglepetés nincs a dologban.","shortLead":"Kedden az Országgyűlés dönthet. Meglepetés nincs a dologban.","id":"20180507_Orban_elfogadta_Ader_miniszterelnoki_felkereset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8551e58c-1915-4176-b755-ff958d0fd4ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94422dbf-b870-458b-b4f5-189adc6f81dd","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Orban_elfogadta_Ader_miniszterelnoki_felkereset","timestamp":"2018. május. 07. 09:52","title":"Orbán elfogadta Áder miniszterelnöki felkérését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]