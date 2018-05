Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d65ab1f-377b-4d88-a992-ee42cc9aee5a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A norvég, Viking névre hallgató hajózási társaság 2019 augusztusában indítja el a világ leghosszabb hajókirándulását, a nyaralók az út során 59 országot érintenek majd. A jegyek ára sajnos az egekben van. ","shortLead":"A norvég, Viking névre hallgató hajózási társaság 2019 augusztusában indítja el a világ leghosszabb hajókirándulását...","id":"20180507_245_napig_fog_tartani_a_vilag_leghosszabb_luxus_hajoutja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d65ab1f-377b-4d88-a992-ee42cc9aee5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c36177ff-d51b-4786-bc9b-38d0de59beb5","keywords":null,"link":"/elet/20180507_245_napig_fog_tartani_a_vilag_leghosszabb_luxus_hajoutja","timestamp":"2018. május. 07. 13:41","title":"245 napig fog tartani a világ leghosszabb luxushajóútja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"581f0b14-efc0-458e-a4e2-7c9b4cf98809","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Pénteken és szombaton újra sűrített levegővel hajtott járművek építői mérik össze tudásukat Egerben: a XI. Nemzetközi Aventics Pneumobil Versenyen kilenc országból 40 csapat mérnökhallgatói állnak rajthoz.","shortLead":"Pénteken és szombaton újra sűrített levegővel hajtott járművek építői mérik össze tudásukat Egerben: a XI. Nemzetközi...","id":"20180508_suritett_levegovel_hajtott_jarmuvek_nemzetkozi_verseny_eger_aventics_pneumobil","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=581f0b14-efc0-458e-a4e2-7c9b4cf98809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f441cfa-d256-408d-8cc5-5c391a54118d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180508_suritett_levegovel_hajtott_jarmuvek_nemzetkozi_verseny_eger_aventics_pneumobil","timestamp":"2018. május. 08. 13:21","title":"Száguldoznak a levegővel hajtott versenyautók Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0981ddd-ed04-4ef7-aa85-1072bf1abbf6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ideje már a turisták által közkedvelt spanyol városban is kapható rózsafagyi, mégpedig egy helyi autóversenyzőnek köszönhetően.","shortLead":"Egy ideje már a turisták által közkedvelt spanyol városban is kapható rózsafagyi, mégpedig egy helyi autóversenyzőnek...","id":"20180508_magyar_fagyit_barcelona_forma_1_pilota_f1_gelarto_rosa_fagylalt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0981ddd-ed04-4ef7-aa85-1072bf1abbf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5b732c-e622-4336-afcb-77a5afa29b98","keywords":null,"link":"/cegauto/20180508_magyar_fagyit_barcelona_forma_1_pilota_f1_gelarto_rosa_fagylalt","timestamp":"2018. május. 08. 08:21","title":"Tudta? Magyar fagyit árul Barcelonában a Forma–1-es pilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c71adf16-cd08-420b-bbc3-c962a52455f5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Másfél hónapja árulják az üzletember gyerekei a céget és az ingatlant, de egyelőre nem volt komoly érdeklődő. ","shortLead":"Másfél hónapja árulják az üzletember gyerekei a céget és az ingatlant, de egyelőre nem volt komoly érdeklődő. ","id":"20180507_Senkinek_nem_kell_Klapka_Gyorgy_legendas_zaloghaza","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c71adf16-cd08-420b-bbc3-c962a52455f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a93d161-e97d-4293-b822-f94296ac3355","keywords":null,"link":"/kkv/20180507_Senkinek_nem_kell_Klapka_Gyorgy_legendas_zaloghaza","timestamp":"2018. május. 07. 05:42","title":"Senkinek nem kell Klapka György legendás zálogháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc6cc4e5-ae09-47a7-8139-d1f576f8d823","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklós a Magyar Időknek adott interjújában az oktatásról, az egészségügyi ellátás minőségének javításáról, valamint az orvoshiányt enyhítő tervekről is beszélt. Kásler szerint a magyar kultúra és történelem elképesztően gazdag, ezt pedig jobban ki kell aknázni.","shortLead":"Kásler Miklós a Magyar Időknek adott interjújában az oktatásról, az egészségügyi ellátás minőségének javításáról...","id":"20180508_Az_uj_emberminiszter_szerint_sorsfordito_idoket_elunk_uj_vilagrend_formalodik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc6cc4e5-ae09-47a7-8139-d1f576f8d823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e525f2a1-8257-49ad-82fb-b60e3c96be6b","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Az_uj_emberminiszter_szerint_sorsfordito_idoket_elunk_uj_vilagrend_formalodik","timestamp":"2018. május. 08. 07:30","title":"Az új emberminiszter szerint sorsfordító időket élünk, új világrend formálódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec63d2e-1230-4c6a-9a57-a6932b122acd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány megígérte, hogy nem lesz választási osztogatás, ehhez képest január és április között 1081 milliárd forint lett az államháztartási hiány.","shortLead":"A kormány megígérte, hogy nem lesz választási osztogatás, ehhez képest január és április között 1081 milliárd forint...","id":"20180508_Mar_most_1000_milliard_forint_folott_van_az_idei_hiany","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ec63d2e-1230-4c6a-9a57-a6932b122acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d594980d-95ee-4dfc-b692-3281e6a76e9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180508_Mar_most_1000_milliard_forint_folott_van_az_idei_hiany","timestamp":"2018. május. 08. 11:37","title":"Már most 1000 milliárd forint fölött van az idei hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce3825b0-6053-4e55-a48c-83c01879204e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zavartan viselkedő sofőr autójában gáz-riasztó fegyvert találtak a rendőrök. A férfit őrizetbe vették.","shortLead":"A zavartan viselkedő sofőr autójában gáz-riasztó fegyvert találtak a rendőrök. A férfit őrizetbe vették.","id":"20180507_megutott_egy_mentodolgozot_mohacson_egy_karambolozo_ferfi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce3825b0-6053-4e55-a48c-83c01879204e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb68a25-e7eb-44a8-8b31-db99c1cb243c","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_megutott_egy_mentodolgozot_mohacson_egy_karambolozo_ferfi","timestamp":"2018. május. 07. 11:55","title":"Megütött egy mentődolgozót Mohácson egy karambolozó férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"379c8169-cea6-4fb2-8852-12920009f4fc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Részletek egyelőre nincsenek, csak annyit tudni, hogy a légitársaság vezérigazgatója, a debreceni polgármester és a reptér üzemeltetője sajtótájékoztatót tartanak.","shortLead":"Részletek egyelőre nincsenek, csak annyit tudni, hogy a légitársaság vezérigazgatója, a debreceni polgármester és...","id":"20180508_allitolag_tobb_uj_jarat_inditasat_is_bejelenti_a_wizz_air_debrecenbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=379c8169-cea6-4fb2-8852-12920009f4fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea2af6e-f065-41d3-981c-a3160b3887bf","keywords":null,"link":"/kkv/20180508_allitolag_tobb_uj_jarat_inditasat_is_bejelenti_a_wizz_air_debrecenbol","timestamp":"2018. május. 08. 16:28","title":"Állítólag több új járat indítását is bejelenti a Wizz Air Debrecenből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]