[{"available":true,"c_guid":"2908a4e0-c084-47ec-a13b-cdb939a10744","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az igazán fontos problémákat Amerikában is saját maguknak kreálják. ","shortLead":"Az igazán fontos problémákat Amerikában is saját maguknak kreálják. ","id":"20180507_lamborghini_centenario_recall","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2908a4e0-c084-47ec-a13b-cdb939a10744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"908e4e8e-fae9-4748-b88e-e8d1279f406d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180507_lamborghini_centenario_recall","timestamp":"2018. május. 07. 18:21","title":"Egészen abszurd okból hívják vissza a legritkább Lamborghiniket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8287395f-1398-4549-9fe1-b11039ef4ee5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Microsoft mégsem adta fel teljesen a mobilos platformot. Bár a windowsos mobiloknak vége, több olyan újdonságot is bejelentettek, amivel összekötik a windowsos gépeket az androidos eszközökkel, valamint az iPhone-okkal és iPadekkel egyaránt.","shortLead":"A jelek szerint a Microsoft mégsem adta fel teljesen a mobilos platformot. Bár a windowsos mobiloknak vége, több olyan...","id":"20180508_microsoft_windows_your_phone_android_ios_idovonal_timeline_edge_bongeszo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8287395f-1398-4549-9fe1-b11039ef4ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6673fce8-8f45-40d0-a7aa-39187f6ac49d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_microsoft_windows_your_phone_android_ios_idovonal_timeline_edge_bongeszo","timestamp":"2018. május. 08. 09:03","title":"Szépen lassan minden androidos telefonból és iPhone-ból windowsos telefont csinálna a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edc91c96-da89-4c3a-b60b-634cc9b81643","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igazán nem lehet majd panasz a küszöbön álló OnePlus 6 fotózási képességeire, legalábbis az indiai Vogue számára megfelelő eszköz volt a telefon a májusi szám borítófotójának elkészítéséhez.","shortLead":"Igazán nem lehet majd panasz a küszöbön álló OnePlus 6 fotózási képességeire, legalábbis az indiai Vogue számára...","id":"20180506_oneplus6tal_keszult_a_majusi_indiai_voguecimlapja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edc91c96-da89-4c3a-b60b-634cc9b81643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b44ef8-7499-4122-b221-ab33df487a98","keywords":null,"link":"/tudomany/20180506_oneplus6tal_keszult_a_majusi_indiai_voguecimlapja","timestamp":"2018. május. 06. 10:12","title":"Még be sem jelentették, de már magazinborító készült a OnePlus 6-tal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209bc97b-6934-47e5-b35d-510d0d843cdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester az \"ellenzéki erőkről\" értekezett az autók felgyújtása kapcsán, pedig egy 17 éves helyi fiú volt. ","shortLead":"A polgármester az \"ellenzéki erőkről\" értekezett az autók felgyújtása kapcsán, pedig egy 17 éves helyi fiú volt. ","id":"20180507_A_bajai_polgarmester_az_ellenzeket_gyanusitgatta_pedig_egy_17_eves_fiu_gyujtott_fel_autokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=209bc97b-6934-47e5-b35d-510d0d843cdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3706b3-d975-4866-b054-6b5dfb4bfc9c","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_A_bajai_polgarmester_az_ellenzeket_gyanusitgatta_pedig_egy_17_eves_fiu_gyujtott_fel_autokat","timestamp":"2018. május. 07. 12:32","title":"A bajai polgármester az ellenzéket gyanúsítgatta, pedig egy 17 éves fiú gyújtott fel autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b938b3a-8892-4bb6-8550-b520b5541f02","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ma a matematika írásbelikkel folytatódik az idei érettségi szezon. Az első feladatlapra 45 percük van a diákoknak. ","shortLead":"Ma a matematika írásbelikkel folytatódik az idei érettségi szezon. Az első feladatlapra 45 percük van a diákoknak. ","id":"20180508_Matekbol_erettsegiznek_ma_a_diakok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b938b3a-8892-4bb6-8550-b520b5541f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ad13e5-8bb8-4c42-b42d-b9798baebbe3","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Matekbol_erettsegiznek_ma_a_diakok","timestamp":"2018. május. 08. 04:56","title":"Matekból érettségiznek ma a diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3b4631-c3fa-41ad-9415-3482ed1bda53","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lefagy a Google Chrome miatt a számítógép sokaknál, akik már telepítették a legújabb Windows-frissítést.","shortLead":"Lefagy a Google Chrome miatt a számítógép sokaknál, akik már telepítették a legújabb Windows-frissítést.","id":"20180507_microsoft_windows_10_tavaszi_frissites_april_update_google_chrome_bongeszo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f3b4631-c3fa-41ad-9415-3482ed1bda53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27df04bc-d43b-4524-ae6d-83648d4b408b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180507_microsoft_windows_10_tavaszi_frissites_april_update_google_chrome_bongeszo","timestamp":"2018. május. 07. 07:02","title":"Az elmúlt napokban gyakran fagy le a Windows a számítógépén? Nincs ezzel egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8e9c20-9f8a-4fe7-84cf-5fec5ef33977","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-kormány alatt elég sokáig állt kordon a Kossuth téren, azt Orbán Viktor is bontotta.","shortLead":"Az MSZP-kormány alatt elég sokáig állt kordon a Kossuth téren, azt Orbán Viktor is bontotta.","id":"20180507_Bangone_szerint_hiteles_lenne_ha_az_MSZP_is_kordont_bontana","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce8e9c20-9f8a-4fe7-84cf-5fec5ef33977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c377aad4-d486-4418-9d98-edbb3ecb052a","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Bangone_szerint_hiteles_lenne_ha_az_MSZP_is_kordont_bontana","timestamp":"2018. május. 07. 13:31","title":"Bangóné szerint hiteles lenne, ha az MSZP is kordont bontana","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1347c1-65ef-4aa7-a17f-3fe59b5911ce","c_author":"Vándor Éva","category":"cegauto","description":"Képes-e mindenkinek a kedvében járni A Forma–1? A sportág útkereséséről beszélgettünk az F1 új elnökével, a mindig lelkes Chase Carey-vel, és az F1 egyik volt versenyzőjével, az örökifjú Gerhard Bergerrel.","shortLead":"Képes-e mindenkinek a kedvében járni A Forma–1? A sportág útkereséséről beszélgettünk az F1 új elnökével, a mindig...","id":"20180506_Hogy_lesz_ebbol_izgalom_Forma1_Gerhard_Berger_Chase_Carey_interju","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a1347c1-65ef-4aa7-a17f-3fe59b5911ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d7f717-2fee-41c1-9248-bb4c8615a568","keywords":null,"link":"/cegauto/20180506_Hogy_lesz_ebbol_izgalom_Forma1_Gerhard_Berger_Chase_Carey_interju","timestamp":"2018. május. 06. 15:00","title":"Több mint 300-zal száguldoznak, de mitől lesz ez izgalmas?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]