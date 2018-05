Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72717ad2-5147-44a7-944e-6d648abe1105","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Veszélyes eszközökkel ment egymásnak két BKV-s buszsofőr, miután összeszólalkoztak. Azt nem tudni, min vesztek össze, mindkettőjüket kirúgták.","shortLead":"Veszélyes eszközökkel ment egymásnak két BKV-s buszsofőr, miután összeszólalkoztak. Azt nem tudni, min vesztek össze...","id":"20180507_Megvadult_ket_BKVsofor_viperaval_es_kessel_estek_egymasnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72717ad2-5147-44a7-944e-6d648abe1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b6d7868-98ab-47c2-9477-58bb7caf039b","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Megvadult_ket_BKVsofor_viperaval_es_kessel_estek_egymasnak","timestamp":"2018. május. 07. 18:11","title":"Megvadult két BKV-sofőr, viperával és késsel estek egymásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e309bde4-d682-40fc-a675-80eb2f7d41d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A veszprémi rendőrök bűnügyi őrizetbe vették azt a két férfit, akik elfogásuk előtt és után is elvittek egy-egy autót és karamboloztak velük.","shortLead":"A veszprémi rendőrök bűnügyi őrizetbe vették azt a két férfit, akik elfogásuk előtt és után is elvittek egy-egy autót...","id":"20180507_lopott_auto_suzuki_autolopas_tolvaj_baleset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e309bde4-d682-40fc-a675-80eb2f7d41d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f27935a-07af-4ba2-bfd9-5f71b767ebd6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180507_lopott_auto_suzuki_autolopas_tolvaj_baleset","timestamp":"2018. május. 07. 06:41","title":"Csúcsra járatták a pofátlanságot az ajkai autótolvajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7989ab9e-4096-4162-aa84-e64cee4ad0d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis Máté újdonsült frakcióvezető beszélt az előttük álló tervekről a TV2 Mokkájában.","shortLead":"Kocsis Máté újdonsült frakcióvezető beszélt az előttük álló tervekről a TV2 Mokkájában.","id":"20180507_Lazas_munka_lesz_a_Fidesznel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7989ab9e-4096-4162-aa84-e64cee4ad0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee7ca84-57d6-48f5-b15c-fac4790ba646","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Lazas_munka_lesz_a_Fidesznel","timestamp":"2018. május. 07. 10:55","title":"Lázas munka lesz a Fidesznél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c95013-a87c-47c4-8585-27a352fdc890","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Három év múlva már uniószerte csak olyan házak épülhetnek, amelyeknek szinte nulla az energiafogyasztásuk. Az építőipar még csak ízlelgeti a passzívház fogalmát, de máris megjelent a még fejlettebb technológia.","shortLead":"Három év múlva már uniószerte csak olyan házak épülhetnek, amelyeknek szinte nulla az energiafogyasztásuk. Az építőipar...","id":"201818__okosotthonok__energiaigeny__aktiv_passzivhazak__zero_tolerancia","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05c95013-a87c-47c4-8585-27a352fdc890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a94de908-a4e1-4e34-ae3a-b61b62008b01","keywords":null,"link":"/tudomany/201818__okosotthonok__energiaigeny__aktiv_passzivhazak__zero_tolerancia","timestamp":"2018. május. 06. 12:30","title":"Jön az EU-s szigor, 3 év múlva már nem építhetünk akármilyen házat – de erre is van magyar megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f946b9-1602-4a19-8e42-49395474b652","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyelőre úgy tűnik, 30 fok alatt marad a hőmérséklet a jövő héten. ","shortLead":"Egyelőre úgy tűnik, 30 fok alatt marad a hőmérséklet a jövő héten. ","id":"20180506_Zaporok_enyhitenek_a_melegen_hetfotol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39f946b9-1602-4a19-8e42-49395474b652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87e5ba0f-97ed-40a8-84a1-08cbaa536044","keywords":null,"link":"/itthon/20180506_Zaporok_enyhitenek_a_melegen_hetfotol","timestamp":"2018. május. 06. 15:57","title":"Záporok enyhítenek a melegen hétfőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20b9cb1-b70a-4dd6-a25b-25bb13f1d9b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A férfi lesodródott az útról, kidöntötte a kerítést, majd egy ház udvarán állt meg. ","shortLead":"A férfi lesodródott az útról, kidöntötte a kerítést, majd egy ház udvarán állt meg. ","id":"20180506_Reszegen_vezetett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e20b9cb1-b70a-4dd6-a25b-25bb13f1d9b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20516a8f-939b-46d3-b576-5029fa73cb5e","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180506_Reszegen_vezetett","timestamp":"2018. május. 06. 19:59","title":"Részegen vezetett a miskolci sofőr, majdnem megölt négy gyereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06241001-6f82-4c90-94f8-70f3182ea956","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"velemeny","description":"Már több mint 2500 pártoló tagunk, támogatónk van, de úgy tűnik, nagy szüksége is van erre ma a független sajtónak Magyarországon.","shortLead":"Már több mint 2500 pártoló tagunk, támogatónk van, de úgy tűnik, nagy szüksége is van erre ma a független sajtónak...","id":"20180507_Nagy_Ivan_Zsolt_Tiltasok_es_tamogatasok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06241001-6f82-4c90-94f8-70f3182ea956&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2be29d-c2c1-4601-9ed9-a479dbdf0a7d","keywords":null,"link":"/velemeny/20180507_Nagy_Ivan_Zsolt_Tiltasok_es_tamogatasok","timestamp":"2018. május. 07. 14:15","title":"Nagy Iván Zsolt: Tiltások és támogatások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c8a5a5-72a7-4db5-8dab-37f03963db84","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Rendőrségi intézkedés miatt nem járnak a vonatok Tiszakécske és Tószeg között.","shortLead":"Rendőrségi intézkedés miatt nem járnak a vonatok Tiszakécske és Tószeg között.","id":"20180506_Akar_masfel_oras_keses_is_lehet_a_KecskemetSzolnok_vasutvonalon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96c8a5a5-72a7-4db5-8dab-37f03963db84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39cba6b0-6fa1-4290-b15f-bbcc6e620687","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180506_Akar_masfel_oras_keses_is_lehet_a_KecskemetSzolnok_vasutvonalon","timestamp":"2018. május. 06. 16:26","title":"Nem akármi miatt késhetnek másfél órát is a vonatok a Kecskemét-Szolnok vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]