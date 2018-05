Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden eddiginél gyorsabb tempóban öregszik el Európa.","shortLead":"Minden eddiginél gyorsabb tempóban öregszik el Európa.","id":"20180508_Soha_nem_kellett_meg_ennyire_sok_nyugdijast_eltartani","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4da4368-aa30-42e4-b687-d1bd6f32c24d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180508_Soha_nem_kellett_meg_ennyire_sok_nyugdijast_eltartani","timestamp":"2018. május. 08. 17:09","title":"Soha nem jutott még ilyen sok nyugdíjas ennyi aktív korúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb8dac3-f164-4fab-b8bc-846fa87a26ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr valószínűleg nem is vette észre, hogy egy autós az ő sávja felé tart. A kocsi viszont jól vizsgázott.","shortLead":"A sofőr valószínűleg nem is vette észre, hogy egy autós az ő sávja felé tart. A kocsi viszont jól vizsgázott.","id":"20180507_tesla_model_3_balesetmegelozes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fb8dac3-f164-4fab-b8bc-846fa87a26ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f653ad2b-fde0-4c64-954c-4f6fd028d9c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180507_tesla_model_3_balesetmegelozes","timestamp":"2018. május. 07. 14:31","title":"Így előzi meg a karambolt a Tesla Model 3 – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d319734c-b73b-437f-b159-3008ecbd833a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kilencéves kisfiúra támadt vasárnap este egy medve a székelyföldi Homoródremetén - közölte a Hargita megyei önkormányzat sajtószolgálata.","shortLead":"Kilencéves kisfiúra támadt vasárnap este egy medve a székelyföldi Homoródremetén - közölte a Hargita megyei...","id":"20180506_Kilenceves_kisfiura_tamadt_egy_medve_Szekelyfoldon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d319734c-b73b-437f-b159-3008ecbd833a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ed96a4-b4b8-4a79-ac8e-bbb1d0f78d9a","keywords":null,"link":"/vilag/20180506_Kilenceves_kisfiura_tamadt_egy_medve_Szekelyfoldon","timestamp":"2018. május. 06. 21:55","title":"Kilencéves kisfiúra támadt egy medve Székelyföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2a7e35c-72b8-4ac0-b5a8-1b872c65bc1a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyedülálló művészfilmmel kampányol a Petefészekrák Világnapján a Mályvavirág Alapítvány. Európa 100 másik betegszervezetével együtt, egységesen május 8-án jelenteti meg a berlini modell, Nancy Dietze részvételével készült kisfilmet. Nancy közel hét éven át küzdött a petefészekrákkal, a kisfilm az ő hagyatékaként hívja fel a figyelmet a korai diagnózis és a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára.","shortLead":"Egyedülálló művészfilmmel kampányol a Petefészekrák Világnapján a Mályvavirág Alapítvány. Európa 100 másik...","id":"20180508_Tabubetegsegnek_szamit_pedig_700_not_veszitunk_el_miatta_evente","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2a7e35c-72b8-4ac0-b5a8-1b872c65bc1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3341614-b4da-41fd-9c9d-d9eb9b6b1157","keywords":null,"link":"/elet/20180508_Tabubetegsegnek_szamit_pedig_700_not_veszitunk_el_miatta_evente","timestamp":"2018. május. 08. 10:45","title":"Tabubetegségnek számít, pedig 700 nőt veszítünk el miatta évente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b260ad35-7241-45e1-89dc-9c0785b44f95","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Park és sportpálya van most azon a területen, amely alatt egy egész Titus-korabeli városnegyedet lehetne feltárni, ha lenne erre több millió euró.","shortLead":"Park és sportpálya van most azon a területen, amely alatt egy egész Titus-korabeli városnegyedet lehetne feltárni, ha...","id":"20180508_letezik_egy_masodik_pompeji_romaban_de_nincs_penz_a_feltarasara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b260ad35-7241-45e1-89dc-9c0785b44f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da6bdf4-5bb8-44b7-9100-b2b4845b512b","keywords":null,"link":"/kultura/20180508_letezik_egy_masodik_pompeji_romaban_de_nincs_penz_a_feltarasara","timestamp":"2018. május. 08. 17:22","title":"Létezik egy második Pompeji Rómában, de nincs pénz a feltárására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d11a50-552a-460b-83cb-38cb7b257294","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Magyar Idők szerint részben zárt ajtók mögötti tárgyalás lesz, mely előkészítő üléssel kezdődik. ","shortLead":"A Magyar Idők szerint részben zárt ajtók mögötti tárgyalás lesz, mely előkészítő üléssel kezdődik. ","id":"20180508_Juliusban_targyaljak_KGBela_ugyeit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37d11a50-552a-460b-83cb-38cb7b257294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6335a4fc-7ad9-4436-9507-a240dcd3f692","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Juliusban_targyaljak_KGBela_ugyeit","timestamp":"2018. május. 08. 06:00","title":"Júliusban tárgyalják KGBéla ügyeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6446d85a-b967-430b-b85b-3c08aac0d386","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Friss információk érkeztek a hamarosan hivatalosan is bemutatkozó gigantikus új SUV-val kapcsolatban. ","shortLead":"Friss információk érkeztek a hamarosan hivatalosan is bemutatkozó gigantikus új SUV-val kapcsolatban. ","id":"20180507_bmw_x7_x5_divatterepjaro_suv_bajor_nemet_benzin_dizel_hibrid","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6446d85a-b967-430b-b85b-3c08aac0d386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ef222a-efc4-4634-a553-0b5d0a35e810","keywords":null,"link":"/cegauto/20180507_bmw_x7_x5_divatterepjaro_suv_bajor_nemet_benzin_dizel_hibrid","timestamp":"2018. május. 08. 11:22","title":"Kicsi a BMW X5? Nyugalom, a gigantikus X7-es 20 centivel hosszabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec63d2e-1230-4c6a-9a57-a6932b122acd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány megígérte, hogy nem lesz választási osztogatás, ehhez képest január és április között 1081 milliárd forint lett az államháztartási hiány.","shortLead":"A kormány megígérte, hogy nem lesz választási osztogatás, ehhez képest január és április között 1081 milliárd forint...","id":"20180508_Mar_most_1000_milliard_forint_folott_van_az_idei_hiany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ec63d2e-1230-4c6a-9a57-a6932b122acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d594980d-95ee-4dfc-b692-3281e6a76e9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180508_Mar_most_1000_milliard_forint_folott_van_az_idei_hiany","timestamp":"2018. május. 08. 11:37","title":"Már most 1000 milliárd forint fölött van az idei hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]