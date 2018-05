Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c363616f-a676-4d52-b072-f200728e6df7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokkal több rendőr van most a Kossuth téren, mint tüntető. Kordont reggel hatkor viszont nem láttunk.","shortLead":"Sokkal több rendőr van most a Kossuth téren, mint tüntető. Kordont reggel hatkor viszont nem láttunk.","id":"20180508_parlament_tuntetes_kordon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c363616f-a676-4d52-b072-f200728e6df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ec9ccd-9ebb-4cd6-b65b-89b8b165c1dd","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_parlament_tuntetes_kordon","timestamp":"2018. május. 08. 06:21","title":"Kordon nincs a Parlamentnél, csak elkezdtek gyülekezni a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c8a5a5-72a7-4db5-8dab-37f03963db84","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Rendőrségi intézkedés miatt nem járnak a vonatok Tiszakécske és Tószeg között.","shortLead":"Rendőrségi intézkedés miatt nem járnak a vonatok Tiszakécske és Tószeg között.","id":"20180506_Akar_masfel_oras_keses_is_lehet_a_KecskemetSzolnok_vasutvonalon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96c8a5a5-72a7-4db5-8dab-37f03963db84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39cba6b0-6fa1-4290-b15f-bbcc6e620687","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180506_Akar_masfel_oras_keses_is_lehet_a_KecskemetSzolnok_vasutvonalon","timestamp":"2018. május. 06. 16:26","title":"Nem akármi miatt késhetnek másfél órát is a vonatok a Kecskemét-Szolnok vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98cff246-bed0-4b4d-87fd-a69de7ce0d8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szélsőjobbos szónok egy londoni tüntetésen azt állította, az Orbán-kormány meghívására Budapestre jön a hónap végén. ","shortLead":"A szélsőjobbos szónok egy londoni tüntetésen azt állította, az Orbán-kormány meghívására Budapestre jön a hónap végén. ","id":"20180507_Milo_Yiannopoulos_szerint_az_Orbankormany_meghivta_Budapestremil","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98cff246-bed0-4b4d-87fd-a69de7ce0d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d19e33c-8178-4eb1-8e4c-753ac5129118","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Milo_Yiannopoulos_szerint_az_Orbankormany_meghivta_Budapestremil","timestamp":"2018. május. 07. 07:10","title":"Milo Yiannopoulos szerint az Orbán-kormány meghívta Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f16e6258-a5e9-4803-9b2d-5c8cde2f7d4c","c_author":"","category":"elet","description":"A boldogságórák szemléletformáló hatását és vonzó élményvilágát ma már több mint ezer intézményben, nyolcvanezer gyermek tapasztalta meg Magyarországon. Bagdy Emőke, a Boldogságóra Program fővédnökének írása.\r

\r

","shortLead":"A boldogságórák szemléletformáló hatását és vonzó élményvilágát ma már több mint ezer intézményben, nyolcvanezer...","id":"20180508_Bagdy_Emoke_Egy_modszer_hogyan_neveljunk_boldog_gyermeket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f16e6258-a5e9-4803-9b2d-5c8cde2f7d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c42fe8-41f1-4233-96d3-7f9997c20cce","keywords":null,"link":"/elet/20180508_Bagdy_Emoke_Egy_modszer_hogyan_neveljunk_boldog_gyermeket","timestamp":"2018. május. 08. 09:10","title":"Bagdy Emőke: Egy módszer, hogyan neveljünk boldog gyermeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f28873-1175-446c-a133-64263b33680e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Emlékérmét bocsátanak ki Csukás István legendás mesefigurájának a tiszteletére.","shortLead":"Emlékérmét bocsátanak ki Csukás István legendás mesefigurájának a tiszteletére.","id":"20180508_Susu_elott_tiszteleg_a_Magyar_Nemzeti_Bank","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5f28873-1175-446c-a133-64263b33680e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21add4fe-4b49-4621-8b3d-add96e8a97c2","keywords":null,"link":"/elet/20180508_Susu_elott_tiszteleg_a_Magyar_Nemzeti_Bank","timestamp":"2018. május. 08. 07:07","title":"Süsü előtt tiszteleg a Magyar Nemzeti Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae0494b-73ce-43e4-8ce6-7688fd96bfba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétvégén a Phnom Penh Post szentelt cikket a magyar belpolitikának.","shortLead":"Hétvégén a Phnom Penh Post szentelt cikket a magyar belpolitikának.","id":"20180507_kambodzsaban_is_tema_orban_hando_es_a_magyar_igazsagszolgaltatas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ae0494b-73ce-43e4-8ce6-7688fd96bfba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2556e4-f6d1-4194-96dc-51bd5ebf8c2c","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_kambodzsaban_is_tema_orban_hando_es_a_magyar_igazsagszolgaltatas","timestamp":"2018. május. 07. 19:50","title":"Már Kambodzsában is téma Orbán, Handó és a magyar igazságszolgáltatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa65ef7-4c2a-4581-8ddf-f91d66f5f079","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Formálisan is engedélyezték a távozást hétfőn a Svéd Akadémia négy tagjának, akik a többségétől eltérő véleményük miatt bojkottálták az irodalmi Nobel-díjat odaítélő testület munkáját. ","shortLead":"Formálisan is engedélyezték a távozást hétfőn a Svéd Akadémia négy tagjának, akik a többségétől eltérő véleményük miatt...","id":"20180507_soha_senki_nem_lephetett_ki_a_sved_akademiabol__eddig","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fa65ef7-4c2a-4581-8ddf-f91d66f5f079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42098590-1585-466d-a498-47c9e51dd457","keywords":null,"link":"/kultura/20180507_soha_senki_nem_lephetett_ki_a_sved_akademiabol__eddig","timestamp":"2018. május. 07. 18:23","title":"Soha senki nem léphetett ki a Svéd Akadémiából – eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d401d8e-9140-4b0e-aa13-2640d67551b6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Május első vasárnapján ünnepeljük a nevetés világnapját, az eseményről pedig az indiai Bhopal nevetőklubok is megemlékeztek.","shortLead":"Május első vasárnapján ünnepeljük a nevetés világnapját, az eseményről pedig az indiai Bhopal nevetőklubok is...","id":"20180506_Ma_van_a_nevetes_vilagnapja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d401d8e-9140-4b0e-aa13-2640d67551b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8606cb-f2b3-41f1-8075-670f56f62c5c","keywords":null,"link":"/elet/20180506_Ma_van_a_nevetes_vilagnapja","timestamp":"2018. május. 06. 14:20","title":"Összejött a kacagóklub Indiában - ma van a nevetés világnapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]