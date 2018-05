Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec876219-83a5-4696-821f-f4cde2b72d4f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több mint 110 ezren adnak számot ma tudásukról. ","shortLead":"Több mint 110 ezren adnak számot ma tudásukról. ","id":"20180507_A_magyar_irasbelikkel_kezdodik_az_erettsegi_hete","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec876219-83a5-4696-821f-f4cde2b72d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd78db81-bd5e-4913-95f6-81add2e1cf86","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_A_magyar_irasbelikkel_kezdodik_az_erettsegi_hete","timestamp":"2018. május. 07. 06:20","title":"A magyar írásbelikkel kezdődik az érettségi hete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a44cd507-53f9-444a-9981-43e01d3ed129","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Orbán Viktor is igennel szavazott Tordai Bence megválasztására.","shortLead":"Orbán Viktor is igennel szavazott Tordai Bence megválasztására.","id":"20180508_Orszaggyulesi_jegyzo_lett_az_orokre_kitiltott_Tordai_Bence","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a44cd507-53f9-444a-9981-43e01d3ed129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ad8f9c-6198-4e9b-b8dd-c124b3158360","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Orszaggyulesi_jegyzo_lett_az_orokre_kitiltott_Tordai_Bence","timestamp":"2018. május. 08. 13:58","title":"Országgyűlési jegyző lett az „örökre” kitiltott Tordai Bence","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a0ef333-ddf8-4735-9d7a-1455f86a929f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Spanyolországban szokás volt, hogy ha egy csapat már bajnokként lép pályára, az ellenfél a meccs előtt sorfallal tiszteleg a csapatnak, mikor pályára lép.","shortLead":"Spanyolországban szokás volt, hogy ha egy csapat már bajnokként lép pályára, az ellenfél a meccs előtt sorfallal...","id":"20180507_A_Real_elfelejtett_sorfalat_allni_a_bajnoknak_de_a_Barcastab_megtette","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a0ef333-ddf8-4735-9d7a-1455f86a929f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba984668-cfd8-4deb-ac61-5b9a580a2997","keywords":null,"link":"/sport/20180507_A_Real_elfelejtett_sorfalat_allni_a_bajnoknak_de_a_Barcastab_megtette","timestamp":"2018. május. 07. 11:18","title":"A Real nem állt sorfalat a bajnoknak, de a Barca-stáb megtette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb84e14e-f0f9-4f57-8a94-4c86acc0d9d9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Most már biztos, hogy lesz Sherlock Holmes 3. A Vasember főszereplésével érkező mozit 2020-ban mutatják be. ","shortLead":"Most már biztos, hogy lesz Sherlock Holmes 3. A Vasember főszereplésével érkező mozit 2020-ban mutatják be. ","id":"20180508_Megvan_mit_csinal_a_Bosszuallok_utan_Robert_Downey_Jr","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb84e14e-f0f9-4f57-8a94-4c86acc0d9d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdcede50-7260-451c-af36-a130c76707bf","keywords":null,"link":"/kultura/20180508_Megvan_mit_csinal_a_Bosszuallok_utan_Robert_Downey_Jr","timestamp":"2018. május. 08. 09:02","title":"Megvan, mit csinál a Bosszúállók után Robert Downey Jr.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30aeff4a-b1b8-46d1-9a25-7238447a6afc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kevesebb mint két hét maradt hátra a OnePlus legújabb csúcsmobiljának, a OnePlus 6-nak a bemutatójáig, de valaki már most leleplezte az érkező telefont.","shortLead":"Kevesebb mint két hét maradt hátra a OnePlus legújabb csúcsmobiljának, a OnePlus 6-nak a bemutatójáig, de valaki már...","id":"20180507_oneplus_6_kiszivargott_foto_androidos_csucsmobil","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30aeff4a-b1b8-46d1-9a25-7238447a6afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb272b2a-c617-42f9-b93f-5728ea9d8cb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180507_oneplus_6_kiszivargott_foto_androidos_csucsmobil","timestamp":"2018. május. 07. 11:03","title":"Kiszivárgott fotókon bukott le a OnePlus 6, ami a legtöbb androidos csúcstelefont verheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984e6e4e-47d7-421f-9893-886200d83cf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"50 százalék feletti a népszerűségük.","shortLead":"50 százalék feletti a népszerűségük.","id":"20180508_Nezopont_Intezet_Tovabb_erosodtek_a_kormanypartok_a_valasztas_utan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=984e6e4e-47d7-421f-9893-886200d83cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e91485-4bca-421f-a346-268d6705bfb8","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Nezopont_Intezet_Tovabb_erosodtek_a_kormanypartok_a_valasztas_utan","timestamp":"2018. május. 08. 09:01","title":"Nézőpont Intézet: Tovább erősödtek a kormánypártok a választás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idén is több fogvatartott tesz érettségit, kiderült, a vizsgák közül a matematikától tartanak a legjobban. A bizonyítványban egyébként nincs különbség, a fogvatartottak is ugyanolyan papírt kapnak, mint bárki más.","shortLead":"Idén is több fogvatartott tesz érettségit, kiderült, a vizsgák közül a matematikától tartanak a legjobban...","id":"20180508_A_matekerettsegitol_felnek_legjobban_a_rabok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"986ce1b8-60c6-48e8-a23e-ca09bbbd3392","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_A_matekerettsegitol_felnek_legjobban_a_rabok","timestamp":"2018. május. 08. 06:52","title":"A matekérettségitől félnek legjobban a rabok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d319734c-b73b-437f-b159-3008ecbd833a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kilencéves kisfiúra támadt vasárnap este egy medve a székelyföldi Homoródremetén - közölte a Hargita megyei önkormányzat sajtószolgálata.","shortLead":"Kilencéves kisfiúra támadt vasárnap este egy medve a székelyföldi Homoródremetén - közölte a Hargita megyei...","id":"20180506_Kilenceves_kisfiura_tamadt_egy_medve_Szekelyfoldon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d319734c-b73b-437f-b159-3008ecbd833a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ed96a4-b4b8-4a79-ac8e-bbb1d0f78d9a","keywords":null,"link":"/vilag/20180506_Kilenceves_kisfiura_tamadt_egy_medve_Szekelyfoldon","timestamp":"2018. május. 06. 21:55","title":"Kilencéves kisfiúra támadt egy medve Székelyföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]