Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e791b28-9215-4306-bfde-6c0dcd3c1653","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gyűrűk Urából ismert főgonosz, Szauron szemeként is emlegették a Facebook alkalmazottai azt a belsőleg használt, mindent látó rendszert, mely kizárólag a vállalat munkatársainak fiókját hivatott megvédeni. Itt egy újabb dolog, amiről elfelejtettek, vagy csak nem akartak szólni Zuckerbergék.","shortLead":"A Gyűrűk Urából ismert főgonosz, Szauron szemeként is emlegették a Facebook alkalmazottai azt a belsőleg használt...","id":"20180507_facebook_alkalmazott_szauron_szeme_gyuruk_ura_security_watchdog_facebook_fiok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e791b28-9215-4306-bfde-6c0dcd3c1653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d248800-8006-42d8-979f-1c3a681a5570","keywords":null,"link":"/tudomany/20180507_facebook_alkalmazott_szauron_szeme_gyuruk_ura_security_watchdog_facebook_fiok","timestamp":"2018. május. 07. 08:03","title":"Kiderült, hogy van a Facebooknál egy \"mindent látó szem\", de csak a Facebook-alkalmazottakat védik vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd7820a-8018-4046-b234-76a553ff8ec5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A brit pilóta nem látott más kiutat, szerencsére a parton nem voltak sokan.","shortLead":"A brit pilóta nem látott más kiutat, szerencsére a parton nem voltak sokan.","id":"20180506_Bravuros_kenyszerleszallas_egy_strandon_tette_le_a_regi_kisgepet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1dd7820a-8018-4046-b234-76a553ff8ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"151e4da5-87f7-4afa-846c-d03b50eee81d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180506_Bravuros_kenyszerleszallas_egy_strandon_tette_le_a_regi_kisgepet","timestamp":"2018. május. 06. 21:13","title":"Bravúros kényszerleszállás: egy strandon tette le a régi kisgépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a819d-bd03-4713-923f-0241477bb224","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gazdája már nem tudta biztonságos helyre vinni a kocsit, ami épp a láva útjában állt.","shortLead":"A gazdája már nem tudta biztonságos helyre vinni a kocsit, ami épp a láva útjában állt.","id":"20180508_hawaii_kilauea_vulkan_lava_auto_elnyelese_ford_mustang","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d13a819d-bd03-4713-923f-0241477bb224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc1512d9-90cd-4948-9667-bbfe3c0bf7df","keywords":null,"link":"/cegauto/20180508_hawaii_kilauea_vulkan_lava_auto_elnyelese_ford_mustang","timestamp":"2018. május. 08. 04:01","title":"A nap videója: Teljesen elnyelte a forró láva a Ford Mustangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c065c941-424a-4b1c-bdad-8cc301cff99b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A középszintű érettségi szövegértési feladatán meglehetősen nehéz szöveget kaptak a diákok, mutatjuk, hogy kellett megoldani! ","shortLead":"A középszintű érettségi szövegértési feladatán meglehetősen nehéz szöveget kaptak a diákok, mutatjuk, hogy kellett...","id":"20180507_Erettsegi_itt_a_nehez_szovegertesi_feladat_megoldasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c065c941-424a-4b1c-bdad-8cc301cff99b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0f9493-8980-4790-9220-5dbbe8b0b03d","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Erettsegi_itt_a_nehez_szovegertesi_feladat_megoldasa","timestamp":"2018. május. 07. 13:03","title":"Itt a középszintű magyarérettségi megoldása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"343809ff-e07d-4a86-9bc7-3e6832da68dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kamion sofőrje szemmel láthatóan annyit tudott tenni, hogy megpróbál lehúzódni az útról.","shortLead":"A kamion sofőrje szemmel láthatóan annyit tudott tenni, hogy megpróbál lehúzódni az útról.","id":"20180508_iranyithatatlan_kamion_baleset_vietnam","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=343809ff-e07d-4a86-9bc7-3e6832da68dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb0695d-833f-41a8-96ee-92ac4a1ac67c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180508_iranyithatatlan_kamion_baleset_vietnam","timestamp":"2018. május. 08. 09:21","title":"Irányíthatatlanná vált a kamion, komoly pusztítást végzett – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8","c_author":"Balla Györgyi, Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Több szakmában, de évről évre egyre kevesebben dolgoznak közmunkásként Magyarországon. A kormány ugyanis radikálisan faragja létszámukat, és az utánuk járó állami támogatást is. ","shortLead":"Több szakmában, de évről évre egyre kevesebben dolgoznak közmunkásként Magyarországon. A kormány ugyanis radikálisan...","id":"20180507_kozmunka_piac_munkaero_kozfoglalkoztatas_kormany_kozmunkaprogram_foglalkoztatas_","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380a6eec-75e4-4c96-8df2-c2db3c9ac811","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_kozmunka_piac_munkaero_kozfoglalkoztatas_kormany_kozmunkaprogram_foglalkoztatas_","timestamp":"2018. május. 07. 06:30","title":"\"A Sanyit elküldték, biztos napszámba ment\" – Van élet a közmunka után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9651a2b2-9d23-4c8b-a177-6dbdbcab50d9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A németországi Riesa-gohlisből tartó gép nem létesített kapcsolatot a magyar polgári légiforgalmi irányítással.","shortLead":"A németországi Riesa-gohlisből tartó gép nem létesített kapcsolatot a magyar polgári légiforgalmi irányítással.","id":"20180507_Csendben_erkezo_nemet_kisgep_miatt_riasztottak_a_magyar_Gripeneket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9651a2b2-9d23-4c8b-a177-6dbdbcab50d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8898c189-9cc2-48c5-92a9-a661d682d53c","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Csendben_erkezo_nemet_kisgep_miatt_riasztottak_a_magyar_Gripeneket","timestamp":"2018. május. 07. 17:37","title":"Csendben érkező német kisgép miatt riasztották a magyar Gripeneket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d370b8c1-d778-4c8a-a680-d89043f1e598","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A net befolyásolói jó eséllyel közelebb vannak a fogyasztóhoz, mint amilyen közel a hivatalos marketingcsatornák bármikor is kerülhetnek, látszólag tehát teljes főnyeremény online megmondóemberekkel hirdetni az ügyünket. De a cégek néha csak olcsó üveggyöngyöket kapnak a pénzükért. Cikkünkben négy tipikus hibát mutatunk be. ","shortLead":"A net befolyásolói jó eséllyel közelebb vannak a fogyasztóhoz, mint amilyen közel a hivatalos marketingcsatornák...","id":"20180508_Negy_fatalis_hiba_ceg_online_influencer_valasztasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d370b8c1-d778-4c8a-a680-d89043f1e598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"663f4c45-ffbe-40b1-a296-77c2d6dd7e9d","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180508_Negy_fatalis_hiba_ceg_online_influencer_valasztasa","timestamp":"2018. május. 08. 13:15","title":"Négy fatális hiba, amit egy cég elkövethet, ha online influencert választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]