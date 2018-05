Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39e2daac-5299-45af-8225-e8e144e46c3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Google egy időre kivonult a közösségi médiából, azonban a színfalak mögött nem hagyja ki a lehetőséget. Most épp egy játékokkal foglalkozó startup születésénél bábáskodik.","shortLead":"Bár a Google egy időre kivonult a közösségi médiából, azonban a színfalak mögött nem hagyja ki a lehetőséget. Most épp...","id":"20180507_arcade_uj_kozossegi_alapu_jatek_startup_a_googlenel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39e2daac-5299-45af-8225-e8e144e46c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf0e492-5bc2-4693-9ad6-60761a103dbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180507_arcade_uj_kozossegi_alapu_jatek_startup_a_googlenel","timestamp":"2018. május. 07. 19:00","title":"Játékosok, figyelem: izgalmas startupot épít titokban a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cdd690f-585d-4ff1-816b-bc8068298d28","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cégek, a helyi gazdaság és a menekültek is jól járnának, ha több vállalkozás foglalkoztatna dolgozókat a menekülttáborokban – erre jutott az ENSZ és a Világbank fejlesztési ügynöksége.","shortLead":"A cégek, a helyi gazdaság és a menekültek is jól járnának, ha több vállalkozás foglalkoztatna dolgozókat...","id":"20180507_A_migransozas_helyett_itt_egy_esszeru_javaslat_a_menekultek_foglalkoztatasara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cdd690f-585d-4ff1-816b-bc8068298d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46fb44f3-5027-40d1-9452-719aa0c4af0d","keywords":null,"link":"/kkv/20180507_A_migransozas_helyett_itt_egy_esszeru_javaslat_a_menekultek_foglalkoztatasara","timestamp":"2018. május. 07. 17:26","title":"A migránsozás helyett itt egy észszerű javaslat a menekültek foglalkoztatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac90c351-8951-4cc0-b580-461f8834c74c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Darák Péter szerint új problémákat vetett fel a levélszavazás, a konstrukciót át kell gondolni, és az ügyben bírósági kollégiumi értekezletet hív össze.","shortLead":"Darák Péter szerint új problémákat vetett fel a levélszavazás, a konstrukciót át kell gondolni, és az ügyben bírósági...","id":"20180507_darak_peter_kuria_levelszavazatok_orszaggyulesi_valasztasok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac90c351-8951-4cc0-b580-461f8834c74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc2813d-af35-4922-8c26-2723d7bbfb0a","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_darak_peter_kuria_levelszavazatok_orszaggyulesi_valasztasok","timestamp":"2018. május. 07. 21:54","title":"A Kúria elnöke elmagyarázta, mi a gond a levélszavazással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323673e2-c970-4452-8fc8-52679531a3ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180506_xiaomi_titka_profit_uj_gmail_bill_gates_donald_trump_tanacsado_nvidia_kepmanipulalo_global_legal_hackathon_bme","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=323673e2-c970-4452-8fc8-52679531a3ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ea32aa-2f49-4995-9083-f9df483f3cc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180506_xiaomi_titka_profit_uj_gmail_bill_gates_donald_trump_tanacsado_nvidia_kepmanipulalo_global_legal_hackathon_bme","timestamp":"2018. május. 06. 12:00","title":"Ez történt: kiderült, miért olyan olcsók a Xiaomi telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1347c1-65ef-4aa7-a17f-3fe59b5911ce","c_author":"Vándor Éva","category":"cegauto","description":"Képes-e mindenkinek a kedvében járni A Forma–1? A sportág útkereséséről beszélgettünk az F1 új elnökével, a mindig lelkes Chase Carey-vel, és az F1 egyik volt versenyzőjével, az örökifjú Gerhard Bergerrel.","shortLead":"Képes-e mindenkinek a kedvében járni A Forma–1? A sportág útkereséséről beszélgettünk az F1 új elnökével, a mindig...","id":"20180506_Hogy_lesz_ebbol_izgalom_Forma1_Gerhard_Berger_Chase_Carey_interju","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a1347c1-65ef-4aa7-a17f-3fe59b5911ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d7f717-2fee-41c1-9248-bb4c8615a568","keywords":null,"link":"/cegauto/20180506_Hogy_lesz_ebbol_izgalom_Forma1_Gerhard_Berger_Chase_Carey_interju","timestamp":"2018. május. 06. 15:00","title":"Több mint 300-zal száguldoznak, de mitől lesz ez izgalmas?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebff4e29-ac41-409c-a0b4-eae07b9e97c1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lamborghini Countach a '80-as évek egyik leglátványosabb autója volt, és az olasz autókból két példány még látványosabb, mert átalakították.","shortLead":"A Lamborghini Countach a '80-as évek egyik leglátványosabb autója volt, és az olasz autókból két példány még...","id":"20180506_Lamborghini_Countach_Twin_Turbo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebff4e29-ac41-409c-a0b4-eae07b9e97c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0318effb-ccc2-40b1-a8fa-c3307196e949","keywords":null,"link":"/cegauto/20180506_Lamborghini_Countach_Twin_Turbo","timestamp":"2018. május. 06. 17:41","title":"30 év után előkerült a szuperritka Lamborghini, amiről csak sejtették, hogy létezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80831a8-fb01-459a-971a-66bb50b6ecae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha Szíria megengedi, hogy az ország Irán Izrael elleni felvonulási terepe legyen, akkor Bassár el-Aszad elnöknek tudnia kell, hogy ez lesz az ő, és rezsimje vége – mondta az ynet izraeli híroldalnak Juval Szteinic energia- és infrastruktúraügyekben illetékes izraeli miniszter.","shortLead":"Ha Szíria megengedi, hogy az ország Irán Izrael elleni felvonulási terepe legyen, akkor Bassár el-Aszad elnöknek tudnia...","id":"20180507_Izrael_merenylettel_fenyegette_Asszadot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f80831a8-fb01-459a-971a-66bb50b6ecae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5678e24f-61bb-40f7-8d1f-fd655dedeaab","keywords":null,"link":"/vilag/20180507_Izrael_merenylettel_fenyegette_Asszadot","timestamp":"2018. május. 07. 13:29","title":"Izrael merénylettel fenyegette Aszadot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec876219-83a5-4696-821f-f4cde2b72d4f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több mint 110 ezren adnak számot ma tudásukról. ","shortLead":"Több mint 110 ezren adnak számot ma tudásukról. ","id":"20180507_A_magyar_irasbelikkel_kezdodik_az_erettsegi_hete","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec876219-83a5-4696-821f-f4cde2b72d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd78db81-bd5e-4913-95f6-81add2e1cf86","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_A_magyar_irasbelikkel_kezdodik_az_erettsegi_hete","timestamp":"2018. május. 07. 06:20","title":"A magyar írásbelikkel kezdődik az érettségi hete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]