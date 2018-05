Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73e81328-ab28-4e92-bc33-5f9af2e89013","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német hatóságok már keresik a világszerte „náci nagymamaként” ismertté vált Ursula Haverbecket, miután a holokauszttagadó idős asszony nem jelentkezett, hogy megkezdje börtönbüntetésének a letöltését. ","shortLead":"A német hatóságok már keresik a világszerte „náci nagymamaként” ismertté vált Ursula Haverbecket, miután...","id":"20180507_Bujkal_a_naci_nagymama","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73e81328-ab28-4e92-bc33-5f9af2e89013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d89ae5-ce42-4360-a749-bd9c6ca7193d","keywords":null,"link":"/vilag/20180507_Bujkal_a_naci_nagymama","timestamp":"2018. május. 07. 09:38","title":"Bujkál a náci nagymama, nem vonult be a börtönbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rengeteg olyan videó van fent a YouTube-on, amely iskolai csalásra buzdította a diákokat. A BBC alapos kutatómunkával sok száz olyat is talált, amelyben a beadandó dolgozatokat pénzért leszállító szolgáltatást reklámoznak. Nagy felháborodást keltett, hogy a YouTube letörölte ezeket a videókat.","shortLead":"Rengeteg olyan videó van fent a YouTube-on, amely iskolai csalásra buzdította a diákokat. A BBC alapos kutatómunkával sok száz olyat is talált, amelyben a beadandó dolgozatokat pénzért leszállító szolgáltatást reklámoznak. Nagy felháborodást keltett, hogy a YouTube letörölte ezeket a videókat. ","shortLead":"A színpadról Peller Károly színész is a néző segítségére sietett. Fuldokló néző miatt kellett leállítani az előadást az Operettszínházban ","shortLead":"Százalékszámítás, halmazok, statisztika, sorozatok, függvények – ez volt az első 45 percben. ","id":"20180508_Ilyen_feladatokat_kaptak_a_diakok_a_kozepszintu_matekerettsegin","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35afe054-fca7-45e3-b774-86dc39055a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd344e9-589d-4444-927a-8df0680b8fe5","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Ilyen_feladatokat_kaptak_a_diakok_a_kozepszintu_matekerettsegin","timestamp":"2018. május. 08. 08:46","title":"Ilyen feladatokat kaptak a diákok a középszintű matekérettségin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b1edb2a-d5f0-4a44-a93e-3a1cfc79724d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyereségvágyból elkövetett emberölés miatt emeltek vádat egy 51 éves férfi ellen. Újév napján ölt még 1997-ben.","shortLead":"Nyereségvágyból elkövetett emberölés miatt emeltek vádat egy 51 éves férfi ellen. Nyereségvágyból elkövetett emberölés miatt emeltek vádat egy 51 éves férfi ellen. Újév napján ölt még 1997-ben.