Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fba40f9-c607-4baa-9d90-3666c1526c32","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világhírű magyar karmester ezúttal nem zenekart fog vezetni, hanem vitát. ","shortLead":"A világhírű magyar karmester ezúttal nem zenekart fog vezetni, hanem vitát. ","id":"20180507_Fischer_Ivan_nyilvanos_vitat_tart_az_antiszemitizmusrol_egy_londoni_zsinagogaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fba40f9-c607-4baa-9d90-3666c1526c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"980f0fdb-f264-4970-b11a-d9a40f716216","keywords":null,"link":"/kultura/20180507_Fischer_Ivan_nyilvanos_vitat_tart_az_antiszemitizmusrol_egy_londoni_zsinagogaban","timestamp":"2018. május. 07. 14:24","title":"Fischer Iván nyilvános vitát tart az antiszemitizmusról egy londoni zsinagógában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fb69f13-5e71-4ff5-b20f-5f9172652790","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyetlen indulóként a Market Zrt. nyert a közbeszerzésen.","shortLead":"Egyetlen indulóként a Market Zrt. nyert a közbeszerzésen.","id":"20180507_Ujabb_masfel_milliard_forintba_kerul_a_Dagaly_atepitese","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fb69f13-5e71-4ff5-b20f-5f9172652790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f52846f-1013-445d-92c0-fb2069452dc9","keywords":null,"link":"/kkv/20180507_Ujabb_masfel_milliard_forintba_kerul_a_Dagaly_atepitese","timestamp":"2018. május. 07. 13:34","title":"Újabb másfél milliárd forintba kerül a Dagály átépítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2bb8da-597f-443e-b96d-4c263e6052db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M4 motorjával szerelt M2 Competitiont a gyáriaknak sikerült egy picit még tovább hergelniük, mutatjuk a végeredményt.","shortLead":"Az M4 motorjával szerelt M2 Competitiont a gyáriaknak sikerült egy picit még tovább hergelniük, mutatjuk a végeredményt.","id":"20180507_bmw_m2_competition_m_performance_sportauto_michelin_m4_tuning","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e2bb8da-597f-443e-b96d-4c263e6052db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49baf9e-1d5b-4d08-ba04-59319d6f394c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180507_bmw_m2_competition_m_performance_sportauto_michelin_m4_tuning","timestamp":"2018. május. 07. 11:21","title":"Ez az a BMW, ami megmutatja, hogy miért szeretjük igazán a bajor márkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c42c0fc-de20-499d-a6c9-7ea0338333ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vasárnapig jelentkezhetnek a tudományos és üzleti élet fiatal innovátorai \"a tudományos élet Woodstockjának\" magyarországi előválogatójára.","shortLead":"Vasárnapig jelentkezhetnek a tudományos és üzleti élet fiatal innovátorai \"a tudományos élet Woodstockjának\"...","id":"20180508_falling_wave_labs_innovacios_verseny_elovalogato_bme_mta","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c42c0fc-de20-499d-a6c9-7ea0338333ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15901bf8-3310-4d5b-91cc-ddc97b150818","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_falling_wave_labs_innovacios_verseny_elovalogato_bme_mta","timestamp":"2018. május. 08. 13:43","title":"Méghogy egyetemistaként nem lehet karriert csinálni – most Nobel-díjasok és vezetők hallgatják meg, ha van jó ötlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24616fd6-3051-4140-a0f2-2a507ad5d844","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ne rutinból közlekedjen holnap a belvárosban: lehet, hogy már hajnalban sem áll meg a metró a Kossuth téren. ","shortLead":"Ne rutinból közlekedjen holnap a belvárosban: lehet, hogy már hajnalban sem áll meg a metró a Kossuth téren. ","id":"20180507_orszaggyules_tek_bkk_kossuth_ter","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24616fd6-3051-4140-a0f2-2a507ad5d844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a04278fe-3d2d-4e6d-9197-b589958a9db4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180507_orszaggyules_tek_bkk_kossuth_ter","timestamp":"2018. május. 07. 17:14","title":"Még a metrót is lezárhatják holnap a Kossuth térnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d32089b3-e7a0-4902-852d-0790fbfcae17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár politikainak is tekinthető témát is kaptak idén a magyarból középszinten érettségizők: lerobbant épületekről, hiányzó intézményekről írhatnak levelet lakhelyük önkormányzati képviselőjének.","shortLead":"Akár politikainak is tekinthető témát is kaptak idén a magyarból középszinten érettségizők: lerobbant épületekről...","id":"20180507_onkormanyzati_kepviselonek_kell_levelet_irniuk_az_erettsegizoknek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d32089b3-e7a0-4902-852d-0790fbfcae17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65156d8b-239f-422e-a7ae-ec4598c26f78","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_onkormanyzati_kepviselonek_kell_levelet_irniuk_az_erettsegizoknek","timestamp":"2018. május. 07. 09:14","title":"Önkormányzati képviselőnek kell levelet írniuk az érettségizőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4567cf4d-24e7-4261-a425-5b1c351757a5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Felújítás közben bukkantak rá.","shortLead":"Felújítás közben bukkantak rá.","id":"20180508_Masodik_vilaghaborus_tomegsirt_talaltak_a_Nemzeti_Muzeum_kertjeben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4567cf4d-24e7-4261-a425-5b1c351757a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b8735d8-46d5-492b-b2ed-801127602505","keywords":null,"link":"/kultura/20180508_Masodik_vilaghaborus_tomegsirt_talaltak_a_Nemzeti_Muzeum_kertjeben","timestamp":"2018. május. 08. 11:42","title":"Második világháborús tömegsírt találtak a Nemzeti Múzeum kertjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ebb0e25-7213-4639-8e8a-37b2db64a2bb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világszerte több mint kilencmillió nézőt elbűvölő Séta a dinoszauruszokkal – az igazi élmény című show 2019. április 19. és 21. között lesz látható a Budapest Arénában.","shortLead":"A világszerte több mint kilencmillió nézőt elbűvölő Séta a dinoszauruszokkal – az igazi élmény című show 2019. április...","id":"20180508_Visszater_a_dinosszauruszgigashow_Budapestre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ebb0e25-7213-4639-8e8a-37b2db64a2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"935f3c6b-a38a-48c3-89c4-57e642733465","keywords":null,"link":"/elet/20180508_Visszater_a_dinosszauruszgigashow_Budapestre","timestamp":"2018. május. 08. 10:19","title":"Visszatér a dinoszaurusz-gigashow Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]