45-en érettségiznek idén a börtönökben
Idén közel 700 fogvatartott folytat általános iskolai, több mint 1000 középiskolai, 16 pedig felsőfokú tanulmányokat.

Napsütéses, meleg nappal kezdődnek az érettségik
22-27 fok lesz ma.   Még a metrót is lezárhatják holnap a Kossuth térnél
Ne rutinból közlekedjen holnap a belvárosban: lehet, hogy már hajnalban sem áll meg a metró a Kossuth téren.

Sok fideszes képviselő bujkált, Lázárral még fotózkodni is lehetett

Frissítse a Chrome böngészőt, most már benne lesz a szuper zavarszűrő funkció
A Google végleg leszámol az automatikusan, hanggal együtt elinduló videókkal – illetve az azokat tartalmazó weboldalakkal. Kaufmann Balázs leírta, hogyan érte ez a megtiszteltetés. Kaufmann Balázs: Így tiltottak ki a Parlamentből
Kollégánk ma nem lehet ott az Országgyűlés alakuló ülésén, mert egy régi kitiltás súlyosbításaként más lapok újságíróival együtt extra büntetést kapott a házelnökségtől. Kaufmann Balázs leírta, hogyan érte ez a megtiszteltetés. Mindenki eldöntheti, tud-e nevetni.

Aggódnak a tüntetők, lesznek-e elegen
Most úgy tűnik, nagyon nem.

Egy darabig Putyinék sem kérnek a magyar sertéshúsból
Oroszország május 7-től ideiglenes embargót vezetett be a magyar élő sertésre és hústermékekre a sertéspestis miatt. ","shortLead":"Oroszország május 7-től ideiglenes embargót vezetett be a magyar élő sertésre és hústermékekre a sertéspestis miatt. ","id":"20180507_Egy_darabig_Putyinek_sem_kernek_a_magyar_serteshusbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26d84211-9302-48eb-973a-696b34f930a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43354775-f257-4ffc-b466-0bd93cbc1d5f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_Egy_darabig_Putyinek_sem_kernek_a_magyar_serteshusbol","timestamp":"2018. május. 07. 18:37","title":"Egy darabig Putyinék sem kérnek a magyar sertéshúsból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]