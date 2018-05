Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"984e6e4e-47d7-421f-9893-886200d83cf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"50 százalék feletti a népszerűségük.","shortLead":"50 százalék feletti a népszerűségük.","id":"20180508_Nezopont_Intezet_Tovabb_erosodtek_a_kormanypartok_a_valasztas_utan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=984e6e4e-47d7-421f-9893-886200d83cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e91485-4bca-421f-a346-268d6705bfb8","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Nezopont_Intezet_Tovabb_erosodtek_a_kormanypartok_a_valasztas_utan","timestamp":"2018. május. 08. 09:01","title":"Nézőpont Intézet: Tovább erősödtek a kormánypártok a választás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A 44 éves Laura Codruta-Kövesit testőrök kísérik hazáig Bukarestben, ahol a New York-i Bloomberg portál interjút készített vele a korrupcióellenes harc állásáról. Románia leghatalmasabb embere, a kormánypárt vezére ugyanis meg akarja buktatni a népszerű ügyésznőt, aki viszont őt akarja levadászni még mielőtt mandátuma jövőre lejár. ","shortLead":"A 44 éves Laura Codruta-Kövesit testőrök kísérik hazáig Bukarestben, ahol a New York-i Bloomberg portál interjút...","id":"20180507_Romania_leghatalmasabb_emberenek_levadaszasara_keszul_a_korrupcio_ellen_kuzdo_fougyeszno","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b14fdc3-d08e-4128-9094-1b4ec772971d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_Romania_leghatalmasabb_emberenek_levadaszasara_keszul_a_korrupcio_ellen_kuzdo_fougyeszno","timestamp":"2018. május. 07. 13:46","title":"Románia leghatalmasabb emberének levadászására készül a korrupció ellen küzdő főügyésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f16e6258-a5e9-4803-9b2d-5c8cde2f7d4c","c_author":"","category":"elet","description":"A boldogságórák szemléletformáló hatását és vonzó élményvilágát ma már több mint ezer intézményben, nyolcvanezer gyermek tapasztalta meg Magyarországon. Bagdy Emőke, a Boldogságóra Program fővédnökének írása.



","shortLead":"A boldogságórák szemléletformáló hatását és vonzó élményvilágát ma már több mint ezer intézményben, nyolcvanezer...","id":"20180508_Bagdy_Emoke_Egy_modszer_hogyan_neveljunk_boldog_gyermeket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f16e6258-a5e9-4803-9b2d-5c8cde2f7d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c42fe8-41f1-4233-96d3-7f9997c20cce","keywords":null,"link":"/elet/20180508_Bagdy_Emoke_Egy_modszer_hogyan_neveljunk_boldog_gyermeket","timestamp":"2018. május. 08. 09:10","title":"Bagdy Emőke: Egy módszer, hogyan neveljünk boldog gyermeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c42c0fc-de20-499d-a6c9-7ea0338333ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vasárnapig jelentkezhetnek a tudományos és üzleti élet fiatal innovátorai \"a tudományos élet Woodstockjának\" magyarországi előválogatójára.","shortLead":"Vasárnapig jelentkezhetnek a tudományos és üzleti élet fiatal innovátorai \"a tudományos élet Woodstockjának\"...","id":"20180508_falling_wave_labs_innovacios_verseny_elovalogato_bme_mta","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c42c0fc-de20-499d-a6c9-7ea0338333ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15901bf8-3310-4d5b-91cc-ddc97b150818","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_falling_wave_labs_innovacios_verseny_elovalogato_bme_mta","timestamp":"2018. május. 08. 13:43","title":"Méghogy egyetemistaként nem lehet karriert csinálni – most Nobel-díjasok és vezetők hallgatják meg, ha van jó ötlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9738f9b5-f398-4f62-a344-e0a9231dcd6f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy rasszista banda tagjai hat késszúrással sebesítették meg Edinburghban a lányrokonát védelmező szíriai menekültet.","shortLead":"Egy rasszista banda tagjai hat késszúrással sebesítették meg Edinburghban a lányrokonát védelmező szíriai menekültet.","id":"20180507_Rasszista_keseles_Edinburghban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9738f9b5-f398-4f62-a344-e0a9231dcd6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c53957-3c51-4de3-8af1-591f93e42bf2","keywords":null,"link":"/vilag/20180507_Rasszista_keseles_Edinburghban","timestamp":"2018. május. 07. 09:51","title":"Négyen egy ellen: rasszista késelés Edinburghban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f78c7bfd-2e3a-45f2-87cb-41eba743613e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ördögi kör a tanárok és a diákok között. ","shortLead":"Ördögi kör a tanárok és a diákok között. ","id":"20180508_Az_iskolai_stressz_ragalyos","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f78c7bfd-2e3a-45f2-87cb-41eba743613e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759b7920-31d8-4501-94e5-56e28d2df53e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180508_Az_iskolai_stressz_ragalyos","timestamp":"2018. május. 08. 12:15","title":"Az iskolai stressz ragályos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36be5fb6-e216-4295-bb4d-6b954e8a5b5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Patyi András azt javasolta, ne lehessen több képviselőjelöltet ajánlani egyéniben. ","shortLead":"Patyi András azt javasolta, ne lehessen több képviselőjelöltet ajánlani egyéniben. ","id":"20180508_Az_NVB_birsagbajnok_elnoke_eltorolne_a_valasztasi_torveny_egyik_vivmanyat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36be5fb6-e216-4295-bb4d-6b954e8a5b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ac7adea-e329-47c3-be07-68bbd1571663","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Az_NVB_birsagbajnok_elnoke_eltorolne_a_valasztasi_torveny_egyik_vivmanyat","timestamp":"2018. május. 08. 10:49","title":"Az NVB \"bírságbajnok\" elnöke eltörölné a választási törvény egyik vívmányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1083ef2a-0b13-40be-85f4-c4a274fc5110","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Liu Ho kínai miniszterelnök-helyettes Washingtonba látogat - közölte a Fehér Ház szóvivője. Alig ment haza Pekingből Trump elnök gazdasági embereinek népes küldöttsége, Kína máris az Egyesült Államokba küldi szupersztárját, aki a világ második gazdasági nagyhatalmának pénzügyi stabilitásáért felelős. ","shortLead":"Liu Ho kínai miniszterelnök-helyettes Washingtonba látogat - közölte a Fehér Ház szóvivője. Alig ment haza Pekingből...","id":"20180508_Az_evszazad_bombauzlete_lehet_a_kinai_penzugyi_piac_megnyitasa_ha_sikerul_teto_ala_hozni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1083ef2a-0b13-40be-85f4-c4a274fc5110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e0ab1e-fc8f-4ad8-93c8-cee9e7e5224d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180508_Az_evszazad_bombauzlete_lehet_a_kinai_penzugyi_piac_megnyitasa_ha_sikerul_teto_ala_hozni","timestamp":"2018. május. 08. 10:50","title":"Az évszázad bombaüzlete készül, ha sikerül tető alá hozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]