Az Eduline által megkérdezett szakértő szerint több feladatot általános iskolai tudással is meg lehet oldani, azonban akadnak buktatók is.

Mint korábban írtuk, kedden országszerte megkezdődtek a matematika érettségik, a diákok a halmazokkal, a függvényekkel, a gráfokkal kapcsolatos feladatokat is kaptak.

A középszintű feladatlap két részből áll, a diákok három órán át küzdhetnek vele.

Az Eduline által megkérdezett szakértő szerint "alapvetően korrekt feladatokat kaptak az érettségizők", a feladatok között olyanok is szerepelnek, amelyekhez az általános iskolás tudás is elég, "mivel egyszerűen szorzással, osztással vagy átlagszámítással megoldhatók".

A szakértők ugyanakkor azt is elmondta, hogy vannak kisebb buktatók a feladatsorban, a halmazokkal foglalkozó feladat szövegét például kétszer is érdemes átolvasni, mielőtt hozzákezd valaki, mert könnyen félremehet a megoldás. Emellett becsapós feladat is van idén.

"A legfontosabb, hogy mindenki igyekezzen beleférni a megadott időkeretbe, hiszen az első rész sok kisebb feladatának megoldásával is el lehet csúszni" - hívta fel a figyelmet.