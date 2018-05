Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a68b3dc-ea57-4a2b-b378-6b26d6455f50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó fokozatosan kivezeti a dízelautói értékesítését Európából.","shortLead":"A japán gyártó fokozatosan kivezeti a dízelautói értékesítését Európából.","id":"20180508_nissan_dizel_stop","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a68b3dc-ea57-4a2b-b378-6b26d6455f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb577c1f-a733-406d-845a-3f1fb07d2843","keywords":null,"link":"/cegauto/20180508_nissan_dizel_stop","timestamp":"2018. május. 08. 14:22","title":"Nissanból sem lesz már sokáig dízel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf9ff68-b01e-4564-ba2a-a5b3c2eb5fdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180508_Egy_kep_amiben_benne_van_a_teljes_NER","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cf9ff68-b01e-4564-ba2a-a5b3c2eb5fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05d26ea4-5048-4b2a-8040-1e3a49b0c174","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Egy_kep_amiben_benne_van_a_teljes_NER","timestamp":"2018. május. 08. 12:38","title":"Egy kép, amiben benne van a teljes NER","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb8657fa-1275-4dc4-be82-61949bb6e890","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden alakul meg az új Országgyűlés, egymást érik a tüntetések, a Parlament környékén hatalmas területet zártak le csaknem egész délelőttre.","shortLead":"Kedden alakul meg az új Országgyűlés, egymást érik a tüntetések, a Parlament környékén hatalmas területet zártak le...","id":"20180508_kossuth_ter_alakulo_ules_parlament_lezaras","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb8657fa-1275-4dc4-be82-61949bb6e890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07a6767-7b97-49a5-bde2-5d5dd81017a6","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_kossuth_ter_alakulo_ules_parlament_lezaras","timestamp":"2018. május. 08. 06:53","title":"Hangszóróval üvöltik be Orbánnak, hogy elkergetik – itt van minden a mai Kossuth téri őrületről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b938b3a-8892-4bb6-8550-b520b5541f02","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ma a matematika írásbelikkel folytatódik az idei érettségi szezon. Az első feladatlapra 45 percük van a diákoknak. ","shortLead":"Ma a matematika írásbelikkel folytatódik az idei érettségi szezon. Az első feladatlapra 45 percük van a diákoknak. ","id":"20180508_Matekbol_erettsegiznek_ma_a_diakok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b938b3a-8892-4bb6-8550-b520b5541f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ad13e5-8bb8-4c42-b42d-b9798baebbe3","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Matekbol_erettsegiznek_ma_a_diakok","timestamp":"2018. május. 08. 04:56","title":"Matekból érettségiznek ma a diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b6b485-5e12-4ef3-9b4a-dc8e5b834ec3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két napon át várt kétségbeesetten megmentőire egy kölyökkutya Újdelhiben, mire a mérnökként dolgozó Raj Milind rátalált.","shortLead":"Két napon át várt kétségbeesetten megmentőire egy kölyökkutya Újdelhiben, mire a mérnökként dolgozó Raj Milind rátalált.","id":"20180508_dron_kiskutya_mentese_lifted_ujdelhi_milind_raj_atepitett_dron_allatmentes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98b6b485-5e12-4ef3-9b4a-dc8e5b834ec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f97f3e-0425-4f37-8338-46e6de53ee7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_dron_kiskutya_mentese_lifted_ujdelhi_milind_raj_atepitett_dron_allatmentes","timestamp":"2018. május. 08. 20:03","title":"Videó: fogta magát a mérnök, és átépítette a drónt, hogy megmentse egy kiskutya életét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d57ba834-07d8-46a0-be4d-03dd88b43663","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180509_ungar_schmidt_parlament_alakulo_ules","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d57ba834-07d8-46a0-be4d-03dd88b43663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd771778-ab93-4eb3-baee-92f49db51318","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_ungar_schmidt_parlament_alakulo_ules","timestamp":"2018. május. 09. 13:34","title":"Itt az alakuló ülés legviccesebb jelenete – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4356570-8e1d-497c-beb6-9b2f5d5a501d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az új M5-ös minden korábbinál keményebb, erősebb és persze gyorsabb is egyben.","shortLead":"Ez az új M5-ös minden korábbinál keményebb, erősebb és persze gyorsabb is egyben.","id":"20180509_bmw_m5_competition_sportauto_tuning_v8_motor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4356570-8e1d-497c-beb6-9b2f5d5a501d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ef9244-c149-45e2-a73a-2f8565a9e928","keywords":null,"link":"/cegauto/20180509_bmw_m5_competition_sportauto_tuning_v8_motor","timestamp":"2018. május. 09. 13:21","title":"Hivatalos: a BMW bemutatta a 625 lóerős legkeményebb M5-öst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383be0be-5a54-46d8-aa45-2528db4b1072","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az Adózóna összegyűjtötte, milyen tevékenységeknél nincsen számlakibocsátási kötelezettség, és mikor pénztárgépköteles a cég.","shortLead":"Az Adózóna összegyűjtötte, milyen tevékenységeknél nincsen számlakibocsátási kötelezettség, és mikor pénztárgépköteles...","id":"20180508_Mikor_lehet_meguszni_a_szamlaadast","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=383be0be-5a54-46d8-aa45-2528db4b1072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb3813c-c1a0-4b60-8fa4-0049c90ab4eb","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180508_Mikor_lehet_meguszni_a_szamlaadast","timestamp":"2018. május. 08. 11:59","title":"Mikor lehet megúszni a számlaadást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]