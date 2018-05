Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb8657fa-1275-4dc4-be82-61949bb6e890","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden alakul meg az új Országgyűlés, egymást érik a tüntetések, a Parlament környékén hatalmas területet zártak le csaknem egész délelőttre.","shortLead":"Kedden alakul meg az új Országgyűlés, egymást érik a tüntetések, a Parlament környékén hatalmas területet zártak le...","id":"20180508_kossuth_ter_alakulo_ules_parlament_lezaras","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb8657fa-1275-4dc4-be82-61949bb6e890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07a6767-7b97-49a5-bde2-5d5dd81017a6","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_kossuth_ter_alakulo_ules_parlament_lezaras","timestamp":"2018. május. 08. 06:53","title":"Hangszóróval üvöltik be Orbánnak, hogy elkergetik – itt van minden a mai Kossuth téri őrületről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b260ad35-7241-45e1-89dc-9c0785b44f95","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Park és sportpálya van most azon a területen, amely alatt egy egész Titus-korabeli városnegyedet lehetne feltárni, ha lenne erre több millió euró.","shortLead":"Park és sportpálya van most azon a területen, amely alatt egy egész Titus-korabeli városnegyedet lehetne feltárni, ha...","id":"20180508_letezik_egy_masodik_pompeji_romaban_de_nincs_penz_a_feltarasara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b260ad35-7241-45e1-89dc-9c0785b44f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da6bdf4-5bb8-44b7-9100-b2b4845b512b","keywords":null,"link":"/kultura/20180508_letezik_egy_masodik_pompeji_romaban_de_nincs_penz_a_feltarasara","timestamp":"2018. május. 08. 17:22","title":"Létezik egy második Pompeji Rómában, de nincs pénz a feltárására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83e1d8f1-9565-43d2-8c60-cf206c78ecd7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Történetében először jutott be a labdarúgó Magyar Kupa döntőjébe a Puskás Akadémia.","shortLead":"Történetében először jutott be a labdarúgó Magyar Kupa döntőjébe a Puskás Akadémia.","id":"20180508_olyat_tett_a_felcsut_amit_meg_eddig_soha","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83e1d8f1-9565-43d2-8c60-cf206c78ecd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad951c3c-4ba9-4c9e-836c-a5ec8a6214eb","keywords":null,"link":"/sport/20180508_olyat_tett_a_felcsut_amit_meg_eddig_soha","timestamp":"2018. május. 08. 22:10","title":"Olyat tett a Felcsút, amit még eddig soha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b093b7-429d-4209-8356-a88c6295f532","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenegy nő van a képen összesen. A Fidesz-frakcióban 10, a KDNP-ben egy nő ül.","shortLead":"Tizenegy nő van a képen összesen. A Fidesz-frakcióban 10, a KDNP-ben egy nő ül.","id":"20180508_Panda_helyett_keresse_a_noket_Osszeallt_egy_kepre_a_FideszKDNP_frakcioszovetseg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59b093b7-429d-4209-8356-a88c6295f532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e75eb5a-3972-4450-a38f-34ef58eaecfc","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Panda_helyett_keresse_a_noket_Osszeallt_egy_kepre_a_FideszKDNP_frakcioszovetseg","timestamp":"2018. május. 08. 09:54","title":"Panda helyett keresse a nőket! Összeállt egy képre a Fidesz–KDNP-frakciószövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b011f53d-7b3b-4034-980a-d10344f5c814","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi drónt nem kell állandóan hazahívni és feltölteni, akár egy éven keresztül szárnyalhat a levegőben.","shortLead":"Az alábbi drónt nem kell állandóan hazahívni és feltölteni, akár egy éven keresztül szárnyalhat a levegőben.","id":"20180509_napelemes_dron_egy_evig_repulhet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b011f53d-7b3b-4034-980a-d10344f5c814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"786d633d-205f-46ad-aca4-f40921492a68","keywords":null,"link":"/tudomany/20180509_napelemes_dron_egy_evig_repulhet","timestamp":"2018. május. 09. 13:00","title":"Nincs gond vele: akár egy évig is a levegőben maradhat ez a drón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"391b680d-fefa-4c41-b8f7-be9cf2fff8c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Klaus Iohannis ismét Viorica Dancila lemondását követelte, elégtelennek tartva a kormány gazdasági teljesítményét az idei első negyedévben.","shortLead":"Klaus Iohannis ismét Viorica Dancila lemondását követelte, elégtelennek tartva a kormány gazdasági teljesítményét...","id":"20180507_megint_nekiment_a_kormanyfonek_a_roman_elnok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=391b680d-fefa-4c41-b8f7-be9cf2fff8c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c8fdcfe-7beb-43a0-8877-3dd5b45d3677","keywords":null,"link":"/vilag/20180507_megint_nekiment_a_kormanyfonek_a_roman_elnok","timestamp":"2018. május. 07. 20:58","title":"Megint nekiment a kormányfőnek a román elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47f3a54b-6b8a-43b3-835c-00e051c8d69c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyomozási bíró szerint szabadulhat, ám az ügyészség fellebbezést nyújtott be – írja a Blikk.","shortLead":"A nyomozási bíró szerint szabadulhat, ám az ügyészség fellebbezést nyújtott be – írja a Blikk.","id":"20180508_kiengedhetik_a_bortonbol_a_skalas_gyilkost","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47f3a54b-6b8a-43b3-835c-00e051c8d69c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1414f05c-53e8-4d40-96f1-2b30be1bdc98","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_kiengedhetik_a_bortonbol_a_skalas_gyilkost","timestamp":"2018. május. 08. 19:25","title":"Napokon belül szabadulhat a börtönből a skálás gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62c41f1e-2af7-482d-bb9a-6a984621fde2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai First Lady ezúttal egy olyan kiadványhoz adta a nevét, amely a gyermekeket tanítja a biztonságos internethasználatra. A baj csak annyi, hogy a Melania Trump nevével elsütött pár oldalas könyvecskét már Barack Obama elnöksége idején is közzétették.","shortLead":"Az amerikai First Lady ezúttal egy olyan kiadványhoz adta a nevét, amely a gyermekeket tanítja a biztonságos...","id":"20180508_Ujra_plagiumugybe_keveredett_Melania_Trump","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62c41f1e-2af7-482d-bb9a-6a984621fde2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15a07133-61a3-4616-b4aa-3af1fb4bfb00","keywords":null,"link":"/vilag/20180508_Ujra_plagiumugybe_keveredett_Melania_Trump","timestamp":"2018. május. 08. 16:38","title":"Újra plágiumügybe keveredett Melania Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]