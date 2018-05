Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da7cb1ab-31b5-4dfa-9787-60af00256ab8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180508_Ilyen_kozel_alltak_a_tuntetok_a_rendorokhoz__foto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da7cb1ab-31b5-4dfa-9787-60af00256ab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d79a8052-f5ce-43f0-81f8-01d76debfb6d","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Ilyen_kozel_alltak_a_tuntetok_a_rendorokhoz__foto","timestamp":"2018. május. 08. 20:23","title":"Ilyen közel álltak a tüntetők a rendőrökhöz - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e2daac-5299-45af-8225-e8e144e46c3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Google egy időre kivonult a közösségi médiából, azonban a színfalak mögött nem hagyja ki a lehetőséget. Most épp egy játékokkal foglalkozó startup születésénél bábáskodik.","shortLead":"Bár a Google egy időre kivonult a közösségi médiából, azonban a színfalak mögött nem hagyja ki a lehetőséget. Most épp...","id":"20180507_arcade_uj_kozossegi_alapu_jatek_startup_a_googlenel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39e2daac-5299-45af-8225-e8e144e46c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf0e492-5bc2-4693-9ad6-60761a103dbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180507_arcade_uj_kozossegi_alapu_jatek_startup_a_googlenel","timestamp":"2018. május. 07. 19:00","title":"Játékosok, figyelem: izgalmas startupot épít titokban a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolc emberre vetül a gyanú árnyéka.","shortLead":"Nyolc emberre vetül a gyanú árnyéka.","id":"20180509_Hadhazy_Az_uj_frakcioban_is_vannak_olyanok_akik_a_Fidesz_malmara_hajtjak_a_vizet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6701e852-b6b9-4283-a8ed-cc79f8b093f0","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Hadhazy_Az_uj_frakcioban_is_vannak_olyanok_akik_a_Fidesz_malmara_hajtjak_a_vizet","timestamp":"2018. május. 09. 10:58","title":"Hadházy: \"Az új frakcióban is vannak olyanok, akik a Fidesz malmára hajtják a vizet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d79021-7e2e-42e4-9c1b-362ff914840d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A középszintű írásbeli 180 percig, az emelt szintű 240 percig tart. Egy központi feladatsort kapnak a diákok, majd egy olyat, ami kifejtendő feladatokból áll.","shortLead":"A középszintű írásbeli 180 percig, az emelt szintű 240 percig tart. Egy központi feladatsort kapnak a diákok, majd...","id":"20180509_erettsegi_a_torenelem_irasbeli_viozsgak_vannak_ma_soron","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65d79021-7e2e-42e4-9c1b-362ff914840d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d05e7b2-3272-470e-ad8c-0ea71ee89c96","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_erettsegi_a_torenelem_irasbeli_viozsgak_vannak_ma_soron","timestamp":"2018. május. 09. 05:15","title":"Érettségi: a történelem írásbeli vizsgák vannak ma soron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41aed4e5-319a-4b75-8834-000c5d4d4650","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"performanszot\" nem vették figyelembe.","shortLead":"A \"performanszot\" nem vették figyelembe.","id":"20180508_Hadhazy_nem_tett_eskut_az_MSZP_es_a_DK_hozzamormogott_valamit_a_szoveghez","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41aed4e5-319a-4b75-8834-000c5d4d4650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ec1316-c2e7-4421-99ef-94c0b7ea2e54","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Hadhazy_nem_tett_eskut_az_MSZP_es_a_DK_hozzamormogott_valamit_a_szoveghez","timestamp":"2018. május. 08. 11:44","title":"Hadházy nem tett esküt, a DK hozzámormogott valamit a szöveghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c802d1b-0ef2-4233-9517-8a7cb96ecdbd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Véget ért az első elődöntő, a tizenkilenc ország közül tízen jutottak tovább. Az AWS a csütörtöki második fordulóban adja majd elő Viszlát nyár című dalát. ","shortLead":"Véget ért az első elődöntő, a tizenkilenc ország közül tízen jutottak tovább. Az AWS a csütörtöki második fordulóban...","id":"20180508_Eurovizios_Dalfesztival_megvannak_az_elso_dontosok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c802d1b-0ef2-4233-9517-8a7cb96ecdbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82eff65d-e414-4ae2-a7e8-5a904cf20970","keywords":null,"link":"/kultura/20180508_Eurovizios_Dalfesztival_megvannak_az_elso_dontosok","timestamp":"2018. május. 08. 23:37","title":"Eurovíziós Dalfesztivál: megvannak az első döntősök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc6cc4e5-ae09-47a7-8139-d1f576f8d823","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklós a Magyar Időknek adott interjújában az oktatásról, az egészségügyi ellátás minőségének javításáról, valamint az orvoshiányt enyhítő tervekről is beszélt. Kásler szerint a magyar kultúra és történelem elképesztően gazdag, ezt pedig jobban ki kell aknázni.","shortLead":"Kásler Miklós a Magyar Időknek adott interjújában az oktatásról, az egészségügyi ellátás minőségének javításáról...","id":"20180508_Az_uj_emberminiszter_szerint_sorsfordito_idoket_elunk_uj_vilagrend_formalodik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc6cc4e5-ae09-47a7-8139-d1f576f8d823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e525f2a1-8257-49ad-82fb-b60e3c96be6b","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Az_uj_emberminiszter_szerint_sorsfordito_idoket_elunk_uj_vilagrend_formalodik","timestamp":"2018. május. 08. 07:30","title":"Az új emberminiszter szerint sorsfordító időket élünk, új világrend formálódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b76bce-0b80-4f8e-9a22-c76c0fd28546","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így kellett megoldani az idei matekérettségi feladatait.","shortLead":"Így kellett megoldani az idei matekérettségi feladatait.","id":"20180508_Itt_van_a_matekerettsegi_megoldasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5b76bce-0b80-4f8e-9a22-c76c0fd28546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"510e04d4-6ccf-42c6-820a-3c30555d2411","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Itt_van_a_matekerettsegi_megoldasa","timestamp":"2018. május. 08. 13:10","title":"Itt van a matekérettségi megoldása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]