[{"available":true,"c_guid":"011b86aa-d8f8-4e7c-afdd-ce67f9b0f9fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A poggyásztárolóban hagyott csomagokból lopott. Keresi a rendőrség, segíthet nekik.\r

","shortLead":"A poggyásztárolóban hagyott csomagokból lopott. Keresi a rendőrség, segíthet nekik.\r

","id":"20180508_hostelbol_lopott_laptopot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=011b86aa-d8f8-4e7c-afdd-ce67f9b0f9fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef249d2-9a6e-48e7-b59a-50131765be5a","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_hostelbol_lopott_laptopot","timestamp":"2018. május. 08. 21:02","title":"Ez a fickó megcsinálta, amitől minden hostelben megszálló retteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72097203-0006-42e8-bc2d-c1afcf38f771","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Magától kioldódhat a biztonsági öv hátul. ","shortLead":"Magától kioldódhat a biztonsági öv hátul. ","id":"20180509_veszelyes_hibat_talaltak_a_kis_Volkswagenekben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72097203-0006-42e8-bc2d-c1afcf38f771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0707846d-53eb-4135-abf1-cb6aed6026fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20180509_veszelyes_hibat_talaltak_a_kis_Volkswagenekben","timestamp":"2018. május. 09. 14:24","title":"Bagatellnek tűnő, de veszélyes hibát találtak a kis Volkswagenekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ba99ce4-2409-4566-94a1-5eebac5f9bde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába telt már el egy hónap a választás óta, és hiába járt le kedd délután az eltávolításukra szabott határidő, még mindig tele van a főváros választási plakátokkal. A Jobbiknak láthatóan tényleg nuncs pénze - még a plakátjai leszedetésére sem - a legnagyobb ellenzéki párt hagyta kint a legtöbb hirdetést.","shortLead":"Hiába telt már el egy hónap a választás óta, és hiába járt le kedd délután az eltávolításukra szabott határidő, még...","id":"20180508_A_Jobbik_lett_a_kint_hagyott_valasztasi_plakatok_rekordere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ba99ce4-2409-4566-94a1-5eebac5f9bde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea60a5ea-fa94-4e93-8fa5-0a8800fa7d56","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_A_Jobbik_lett_a_kint_hagyott_valasztasi_plakatok_rekordere","timestamp":"2018. május. 08. 18:37","title":"A Jobbik lett a kint hagyott választási plakátok rekordere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a963ba17-a147-4baa-8c55-c4f3d6d9de1f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy nappal az életben tartó gépek lekapcsolása előtt felébredt a kómából egy balesetet szenvedett amerikai tinédzser – számolt be az esetről a BBC.","shortLead":"Egy nappal az életben tartó gépek lekapcsolása előtt felébredt a kómából egy balesetet szenvedett amerikai tinédzser –...","id":"20180508_Egy_nappal_azelott_hogy_lekapcsoltak_volna_a_gepekrol_felebredt_az_agyhalott_tini","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a963ba17-a147-4baa-8c55-c4f3d6d9de1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a4d0db-0b48-44d8-be9a-8b5f773cd60a","keywords":null,"link":"/elet/20180508_Egy_nappal_azelott_hogy_lekapcsoltak_volna_a_gepekrol_felebredt_az_agyhalott_tini","timestamp":"2018. május. 08. 13:26","title":"Egy nappal azelőtt, hogy lekapcsolták volna a gépekről, felébredt az agyhalott tini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6696d7-dbea-46bc-aeb4-5adf012f1bb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden reggel fél hétkor a készenléti rendőrség kiürítette a Kossuth teret, ahol hajnalban még pár tucat tüntető tartózkodott egy utánfutóból felállított színpadnál.","shortLead":"Kedden reggel fél hétkor a készenléti rendőrség kiürítette a Kossuth teret, ahol hajnalban még pár tucat tüntető...","id":"20180508_Epp_most_uritik_ki_a_rendorok_a_Kossuth_teret__ELO","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e6696d7-dbea-46bc-aeb4-5adf012f1bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef5a5f7-1579-4cac-a29e-4dc335c30665","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Epp_most_uritik_ki_a_rendorok_a_Kossuth_teret__ELO","timestamp":"2018. május. 08. 06:32","title":"A rendőrség pár perc alatt kiürítette a Kossuth teret - élőzésünk a helyszínről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47f3a54b-6b8a-43b3-835c-00e051c8d69c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyomozási bíró szerint szabadulhat, ám az ügyészség fellebbezést nyújtott be – írja a Blikk.","shortLead":"A nyomozási bíró szerint szabadulhat, ám az ügyészség fellebbezést nyújtott be – írja a Blikk.","id":"20180508_kiengedhetik_a_bortonbol_a_skalas_gyilkost","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47f3a54b-6b8a-43b3-835c-00e051c8d69c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1414f05c-53e8-4d40-96f1-2b30be1bdc98","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_kiengedhetik_a_bortonbol_a_skalas_gyilkost","timestamp":"2018. május. 08. 19:25","title":"Napokon belül szabadulhat a börtönből a skálás gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc6fe397-2682-4cd0-915e-b31d2217f53e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demeter Márta LMP-s képviselő szúrta ki az alakuló ülés alatt a karzaton ülő Zaid Naffát, aki elbukott a nemzetbiztonsági átvilágításon.","shortLead":"Demeter Márta LMP-s képviselő szúrta ki az alakuló ülés alatt a karzaton ülő Zaid Naffát, aki elbukott...","id":"20180509_Szijjartoek_hivtak_meg_a_nemzetbiztonsagi_kockazatot_jelento_Zaid_Naffat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc6fe397-2682-4cd0-915e-b31d2217f53e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e70751-91ea-463c-bf0d-844215ba5826","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Szijjartoek_hivtak_meg_a_nemzetbiztonsagi_kockazatot_jelento_Zaid_Naffat","timestamp":"2018. május. 09. 10:17","title":"Kiderült, hogy jutott a parlamentbe a nemzetbiztonsági kockázatot jelentő Zaid Naffa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8637e00-bf7e-49b2-8a77-f4ccbaa972a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Adele a hétvégén ünnepelte a 30. születésnapját. A bulija tematikus parti volt, a Titanic című film díszleteit és jelmezeit idézte meg az énekesnő és a vendégek. Ám egyesek szerint a mentőmellényekkel csúnyán túlzásba estek az ünneplők. ","shortLead":"Adele a hétvégén ünnepelte a 30. születésnapját. A bulija tematikus parti volt, a Titanic című film díszleteit és...","id":"20180508_Izlestelenre_sikerult_Adele_titanicos_szulinapi_bulija","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8637e00-bf7e-49b2-8a77-f4ccbaa972a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e60b558-1678-430e-8fed-215ab5fa1ed5","keywords":null,"link":"/kultura/20180508_Izlestelenre_sikerult_Adele_titanicos_szulinapi_bulija","timestamp":"2018. május. 08. 11:48","title":"Ízléstelenre sikerült Adele titanicos szülinapi bulija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]