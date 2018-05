Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aff2ce76-553f-4b86-b020-ec09694d5606","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmas vihar volt Budapesten, amely hirtelen csapott le. Helyenként mogyoró, dió nagyságú jég is esett. ","shortLead":"Hatalmas vihar volt Budapesten, amely hirtelen csapott le. Helyenként mogyoró, dió nagyságú jég is esett. ","id":"20180508_Villam_csapott_egy_faba_a_Margit_hidnal__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aff2ce76-553f-4b86-b020-ec09694d5606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99fa401d-7540-4396-abfc-9e25db2c1a24","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Villam_csapott_egy_faba_a_Margit_hidnal__video","timestamp":"2018. május. 08. 21:40","title":"Villám csapott egy fába a Margit hídnál - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7897652-3c64-4a72-9d74-0b3f0fa384a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kevesen gyűltek össze a hétfő esti, Parlament előtti demonstrációra, egyelőre csak az Országház lépcsőjét érik körül.","shortLead":"Kevesen gyűltek össze a hétfő esti, Parlament előtti demonstrációra, egyelőre csak az Országház lépcsőjét érik körül.","id":"20180507_Video_Elolanc_alakult_a_parlamentnel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7897652-3c64-4a72-9d74-0b3f0fa384a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e673af9-0a49-43be-bbd0-46b772a0cee7","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Video_Elolanc_alakult_a_parlamentnel","timestamp":"2018. május. 07. 18:43","title":"Videó: Élőlánc alakult a Parlamentnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a8ee9e-633d-40ab-b56a-80b82fbd9fa5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 64 éves Bódis József a köz- és a felsőoktatásért is felel majd.","shortLead":"A 64 éves Bódis József a köz- és a felsőoktatásért is felel majd.","id":"20180508_Elismert_felsooktatasi_szakember_lesz_az_oktatasi_allamtitkar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69a8ee9e-633d-40ab-b56a-80b82fbd9fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b665c693-5b73-4db7-8366-3585b4ed38ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Elismert_felsooktatasi_szakember_lesz_az_oktatasi_allamtitkar","timestamp":"2018. május. 08. 13:26","title":"Elismert felsőoktatási szakember lesz az oktatási államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c07d75-845b-4203-a078-a8bc40ac5c03","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A túraautó-bajnokságban szereplő magyar csapat óriási meglepetést okozott egyik leghűségesebb szurkolójának.","shortLead":"A túraautó-bajnokságban szereplő magyar csapat óriási meglepetést okozott egyik leghűségesebb szurkolójának.","id":"20180509_meghato_video_magyar_versenycsapat_kulonleges_ajandek_szurkolo_zengo_motorsport_wtcr_wtcc_seat_cupra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2c07d75-845b-4203-a078-a8bc40ac5c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e151f8b-f9f7-48b0-b80d-d03cc9161e74","keywords":null,"link":"/cegauto/20180509_meghato_video_magyar_versenycsapat_kulonleges_ajandek_szurkolo_zengo_motorsport_wtcr_wtcc_seat_cupra","timestamp":"2018. május. 09. 08:21","title":"Megható videó: a magyar versenycsapat különleges ajándékkal lepte meg szurkolóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26d84211-9302-48eb-973a-696b34f930a2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Oroszország május 7-től ideiglenes embargót vezetett be a magyar élő sertésre és hústermékekre a sertéspestis miatt. ","shortLead":"Oroszország május 7-től ideiglenes embargót vezetett be a magyar élő sertésre és hústermékekre a sertéspestis miatt. ","id":"20180507_Egy_darabig_Putyinek_sem_kernek_a_magyar_serteshusbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26d84211-9302-48eb-973a-696b34f930a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43354775-f257-4ffc-b466-0bd93cbc1d5f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_Egy_darabig_Putyinek_sem_kernek_a_magyar_serteshusbol","timestamp":"2018. május. 07. 18:37","title":"Egy darabig Putyinék sem kérnek a magyar sertéshúsból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7aec74-65d2-4eb6-bab0-adc330d927f8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180508_Jon_a_Jockey_TV_uj_csatornakat_indit_a_Tv2","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b7aec74-65d2-4eb6-bab0-adc330d927f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7baaa4ff-4699-4608-85c0-269f7699bd89","keywords":null,"link":"/kultura/20180508_Jon_a_Jockey_TV_uj_csatornakat_indit_a_Tv2","timestamp":"2018. május. 08. 15:39","title":"Jön a Jocky TV: új csatornákat indít a Tv2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43513976-4169-4475-b9c5-d8f1be688662","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kórház vezetősége állítja, hogy a traumatológiai osztály működése biztosított, és nővérhiány sincs náluk. Újabb leépítést állítólag nem terveznek.","shortLead":"A kórház vezetősége állítja, hogy a traumatológiai osztály működése biztosított, és nővérhiány sincs náluk. Újabb...","id":"20180509_pont_olyan_szakembereket_rugtak_ki_a_hatvani_korhazbol_mint_amilyeneket_hirdetesben_keresnek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43513976-4169-4475-b9c5-d8f1be688662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73c114b0-3ed4-4e44-aaa1-a5f37345fb75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_pont_olyan_szakembereket_rugtak_ki_a_hatvani_korhazbol_mint_amilyeneket_hirdetesben_keresnek","timestamp":"2018. május. 09. 05:40","title":"Pont olyan szakembereket rúgtak ki a hatvani kórházból, mint amilyeneket hirdetésben keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d79021-7e2e-42e4-9c1b-362ff914840d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A középszintű írásbeli 180 percig, az emelt szintű 240 percig tart. Egy központi feladatsort kapnak a diákok, majd egy olyat, ami kifejtendő feladatokból áll.","shortLead":"A középszintű írásbeli 180 percig, az emelt szintű 240 percig tart. Egy központi feladatsort kapnak a diákok, majd...","id":"20180509_erettsegi_a_torenelem_irasbeli_viozsgak_vannak_ma_soron","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65d79021-7e2e-42e4-9c1b-362ff914840d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d05e7b2-3272-470e-ad8c-0ea71ee89c96","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_erettsegi_a_torenelem_irasbeli_viozsgak_vannak_ma_soron","timestamp":"2018. május. 09. 05:15","title":"Érettségi: a történelem írásbeli vizsgák vannak ma soron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]