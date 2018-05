Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2d565fb-4522-43e9-a90f-eac00dabfd6b","c_author":"Telenor","category":"brandchannel","description":"Ma már a mélygarázsban, a metrón, az eldugott pinceklubok legbelső szegletében, de akár távoli kirándulóhelyek erdei tisztásain is élvezhetjük a 4G adta információs szabadság előnyeit. Objektív kutatások szerint a Magyarországon elérhető mobilinternet-hálózatok világviszonylatban is az élen járnak, miközben a hazai szakemberek már az 5G érkezésére készülnek.","shortLead":"Ma már a mélygarázsban, a metrón, az eldugott pinceklubok legbelső szegletében, de akár távoli kirándulóhelyek erdei...","id":"telenorhungary_20180504_Live_stream_a_metrobol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2d565fb-4522-43e9-a90f-eac00dabfd6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a53c88-edbb-4f9f-9a2b-8e720512eeb7","keywords":null,"link":"/brandchannel/telenorhungary_20180504_Live_stream_a_metrobol","timestamp":"2018. május. 09. 07:28","title":"Live stream a metróból – nem kötnek kompromisszumot a fiatalok, ha gyors mobilnetről van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Telenor Magyarország","c_partnerlogo":"ea78c81e-eaf0-4806-b925-322078ceeaef","c_partnertag":"telenorhungary"},{"available":true,"c_guid":"67dd38d9-93ae-4d98-8c12-a324f3f29412","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai napilapnak nincs jó véleménye Orbánról. ","shortLead":"Az amerikai napilapnak nincs jó véleménye Orbánról. ","id":"20180509_WSJ_Orban_Magyarorszaga_jelenti_az_unio_elott_allo_egyik_legfobb_kihivast","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67dd38d9-93ae-4d98-8c12-a324f3f29412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce61a7a-c2e5-4187-9f1b-4675fa8b84a9","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_WSJ_Orban_Magyarorszaga_jelenti_az_unio_elott_allo_egyik_legfobb_kihivast","timestamp":"2018. május. 09. 14:53","title":"WSJ: Orbán Magyarországa jelenti az EU előtt álló egyik legfőbb kihívást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ba99ce4-2409-4566-94a1-5eebac5f9bde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába telt már el egy hónap a választás óta, és hiába járt le kedd délután az eltávolításukra szabott határidő, még mindig tele van a főváros választási plakátokkal. A Jobbiknak láthatóan tényleg nuncs pénze - még a plakátjai leszedetésére sem - a legnagyobb ellenzéki párt hagyta kint a legtöbb hirdetést.","shortLead":"Hiába telt már el egy hónap a választás óta, és hiába járt le kedd délután az eltávolításukra szabott határidő, még...","id":"20180508_A_Jobbik_lett_a_kint_hagyott_valasztasi_plakatok_rekordere","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ba99ce4-2409-4566-94a1-5eebac5f9bde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea60a5ea-fa94-4e93-8fa5-0a8800fa7d56","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_A_Jobbik_lett_a_kint_hagyott_valasztasi_plakatok_rekordere","timestamp":"2018. május. 08. 18:37","title":"A Jobbik lett a kint hagyott választási plakátok rekordere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aecd05e5-6448-458d-9b0e-19b46b632af6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Eduline által megkérdezett szakértő szerint több feladatot általános iskolai tudással is meg lehet oldani, azonban akadnak buktatók is.","shortLead":"Az Eduline által megkérdezett szakértő szerint több feladatot általános iskolai tudással is meg lehet oldani, azonban...","id":"20180508_kozepszintu_matematika_erettsegi_feladatok_2018","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aecd05e5-6448-458d-9b0e-19b46b632af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05771b0b-b691-403f-b9f1-6055c418e7c9","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_kozepszintu_matematika_erettsegi_feladatok_2018","timestamp":"2018. május. 08. 08:57","title":"Szakértő: Van egy-két buktató, de alapvetően korrekt az idei matekérettségi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a68b3dc-ea57-4a2b-b378-6b26d6455f50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó fokozatosan kivezeti a dízelautói értékesítését Európából.","shortLead":"A japán gyártó fokozatosan kivezeti a dízelautói értékesítését Európából.","id":"20180508_nissan_dizel_stop","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a68b3dc-ea57-4a2b-b378-6b26d6455f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb577c1f-a733-406d-845a-3f1fb07d2843","keywords":null,"link":"/cegauto/20180508_nissan_dizel_stop","timestamp":"2018. május. 08. 14:22","title":"Nissanból sem lesz már sokáig dízel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a37c891c-f836-492e-824b-a31c6f3b9213","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kismértékben csökkenti a prosztatarák kockázatát a vörösbor mérsékelt fogyasztása egy tanulmány szerint. Ugyanez a fehérborról már kevésbé mondható el. ","shortLead":"Kismértékben csökkenti a prosztatarák kockázatát a vörösbor mérsékelt fogyasztása egy tanulmány szerint. Ugyanez...","id":"20180509_vorosbor_prosztatarak_becsi_orvosi_egyetem_med_uni_prosztata_polifenol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a37c891c-f836-492e-824b-a31c6f3b9213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"870f42d4-8961-4b58-8105-20f02a2241ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20180509_vorosbor_prosztatarak_becsi_orvosi_egyetem_med_uni_prosztata_polifenol","timestamp":"2018. május. 09. 15:10","title":"Kutatók üzenik: ha jót akar, hagyja a fehérbort, kortyoljon inkább vöröset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982e0a28-bb1b-423c-942a-c048e916b3a5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szervezet szerint színvonalas, a vizsgakövetelményeknek és -leírásnak mindenben megfelelő feladatsorokat oldhattak meg a diákok idén. Külön üdvözlik, hogy a vizsga összeállítói nyitottak a jelenkori témákra is.","shortLead":"A szervezet szerint színvonalas, a vizsgakövetelményeknek és -leírásnak mindenben megfelelő feladatsorokat oldhattak...","id":"20180509_velemenyt_mondtak_az_erettsegirol_a_tortenelemoktatok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=982e0a28-bb1b-423c-942a-c048e916b3a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a343dc-b595-4b1f-b165-4a06ca11e5ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_velemenyt_mondtak_az_erettsegirol_a_tortenelemoktatok","timestamp":"2018. május. 09. 12:54","title":"Véleményt mondtak az érettségiről a történelemoktatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec9f3c5-5266-4f81-866f-8072f2f9e2a1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem, nem olvasta félre: Magyarország legtöbbet publikált szerzője több mint 40 éves pályafutásának újabb rekordjához ért.","shortLead":"Nem, nem olvasta félre: Magyarország legtöbbet publikált szerzője több mint 40 éves pályafutásának újabb rekordjához...","id":"20180508_Megjelent_Nemere_Istvan_hetszazadik__konyve","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bec9f3c5-5266-4f81-866f-8072f2f9e2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05bcd048-de0c-46ff-98bc-4ebe49625397","keywords":null,"link":"/kultura/20180508_Megjelent_Nemere_Istvan_hetszazadik__konyve","timestamp":"2018. május. 08. 16:48","title":"Megjelent Nemere István hétszázadik (!) könyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]