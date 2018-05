Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ac42094-34f7-413b-a445-4a1f87c5bc44","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy héttel az után, hogy az örmény parlament nem szavazta meg miniszterelnöknek Nikol Pasinjant, a törvényhozás tagjai álláspontot változtattak, s jóváhagyták az ellenzéki vezér kormányfői kinevezését. ","shortLead":"Egy héttel az után, hogy az örmény parlament nem szavazta meg miniszterelnöknek Nikol Pasinjant, a törvényhozás tagjai...","id":"20180508_Teljes_az_ormeny_ellenzek_gyozelme","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ac42094-34f7-413b-a445-4a1f87c5bc44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737959f2-4c00-4b7a-b815-024b55bdcd5b","keywords":null,"link":"/vilag/20180508_Teljes_az_ormeny_ellenzek_gyozelme","timestamp":"2018. május. 08. 13:30","title":"Teljes az örmény ellenzék győzelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc6cc4e5-ae09-47a7-8139-d1f576f8d823","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök az egészségügyet uraló orvoslobbi ellen vetné be. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök az egészségügyet uraló orvoslobbi ellen vetné be. ","id":"20180509_orban_kasler","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc6cc4e5-ae09-47a7-8139-d1f576f8d823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2600a9-56a4-406c-b11c-2bf4bb1dbc07","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_orban_kasler","timestamp":"2018. május. 09. 12:54","title":"Hamar leamortizálódhat Kásler Miklós – nagy egészségügyi átalakítást tervezhet Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ada02a2e-9d43-4fa8-a5b6-f1f9b0337f3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lagymatagabb tüntetésnek a hirtelen lecsapó vihar vetett véget.","shortLead":"A lagymatagabb tüntetésnek a hirtelen lecsapó vihar vetett véget.","id":"20180508_Omlo_esoben_menekulnek_a_tuntetok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ada02a2e-9d43-4fa8-a5b6-f1f9b0337f3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"188eeee9-73c3-4272-928b-f2efb115f733","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Omlo_esoben_menekulnek_a_tuntetok","timestamp":"2018. május. 08. 19:22","title":"Ömlő esőben menekülnek a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d79021-7e2e-42e4-9c1b-362ff914840d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A középszintű írásbeli 180 percig, az emelt szintű 240 percig tart. Egy központi feladatsort kapnak a diákok, majd egy olyat, ami kifejtendő feladatokból áll.","shortLead":"A középszintű írásbeli 180 percig, az emelt szintű 240 percig tart. Egy központi feladatsort kapnak a diákok, majd...","id":"20180509_erettsegi_a_torenelem_irasbeli_viozsgak_vannak_ma_soron","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65d79021-7e2e-42e4-9c1b-362ff914840d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d05e7b2-3272-470e-ad8c-0ea71ee89c96","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_erettsegi_a_torenelem_irasbeli_viozsgak_vannak_ma_soron","timestamp":"2018. május. 09. 05:15","title":"Érettségi: a történelem írásbeli vizsgák vannak ma soron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1083ef2a-0b13-40be-85f4-c4a274fc5110","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Liu Ho kínai miniszterelnök-helyettes Washingtonba látogat - közölte a Fehér Ház szóvivője. Alig ment haza Pekingből Trump elnök gazdasági embereinek népes küldöttsége, Kína máris az Egyesült Államokba küldi szupersztárját, aki a világ második gazdasági nagyhatalmának pénzügyi stabilitásáért felelős. ","shortLead":"Liu Ho kínai miniszterelnök-helyettes Washingtonba látogat - közölte a Fehér Ház szóvivője. Alig ment haza Pekingből...","id":"20180508_Az_evszazad_bombauzlete_lehet_a_kinai_penzugyi_piac_megnyitasa_ha_sikerul_teto_ala_hozni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1083ef2a-0b13-40be-85f4-c4a274fc5110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e0ab1e-fc8f-4ad8-93c8-cee9e7e5224d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180508_Az_evszazad_bombauzlete_lehet_a_kinai_penzugyi_piac_megnyitasa_ha_sikerul_teto_ala_hozni","timestamp":"2018. május. 08. 10:50","title":"Az évszázad bombaüzlete készül, ha sikerül tető alá hozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d6b9f2-e514-4cbe-9507-23346cf44d5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bármennyire is csorbult a jogállamiság Magyarországon, Orbán Viktor megkerülhetetlen lesz a brüsszeli pénzosztáskor.","shortLead":"Bármennyire is csorbult a jogállamiság Magyarországon, Orbán Viktor megkerülhetetlen lesz a brüsszeli pénzosztáskor.","id":"20180509_Ures_bloff_hogy_Orbant_meg_lehet_szorongatni_az_EUpenzek_megvonasaval","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67d6b9f2-e514-4cbe-9507-23346cf44d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c5fe53-dd24-4e0f-96f1-e2111ae2d9b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_Ures_bloff_hogy_Orbant_meg_lehet_szorongatni_az_EUpenzek_megvonasaval","timestamp":"2018. május. 09. 11:54","title":"Üres blöff, hogy Orbánt meg lehet szorongatni az EU-pénzek megvonásával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8287395f-1398-4549-9fe1-b11039ef4ee5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Microsoft mégsem adta fel teljesen a mobilos platformot. Bár a windowsos mobiloknak vége, több olyan újdonságot is bejelentettek, amivel összekötik a windowsos gépeket az androidos eszközökkel, valamint az iPhone-okkal és iPadekkel egyaránt.","shortLead":"A jelek szerint a Microsoft mégsem adta fel teljesen a mobilos platformot. Bár a windowsos mobiloknak vége, több olyan...","id":"20180508_microsoft_windows_your_phone_android_ios_idovonal_timeline_edge_bongeszo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8287395f-1398-4549-9fe1-b11039ef4ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6673fce8-8f45-40d0-a7aa-39187f6ac49d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_microsoft_windows_your_phone_android_ios_idovonal_timeline_edge_bongeszo","timestamp":"2018. május. 08. 09:03","title":"Szépen lassan minden androidos telefonból és iPhone-ból windowsos telefont csinálna a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984e6e4e-47d7-421f-9893-886200d83cf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"50 százalék feletti a népszerűségük.","shortLead":"50 százalék feletti a népszerűségük.","id":"20180508_Nezopont_Intezet_Tovabb_erosodtek_a_kormanypartok_a_valasztas_utan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=984e6e4e-47d7-421f-9893-886200d83cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e91485-4bca-421f-a346-268d6705bfb8","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Nezopont_Intezet_Tovabb_erosodtek_a_kormanypartok_a_valasztas_utan","timestamp":"2018. május. 08. 09:01","title":"Nézőpont Intézet: Tovább erősödtek a kormánypártok a választás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]