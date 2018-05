Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"Kollégánk ma nem lehet ott az Országgyűlés alakuló ülésén, mert egy régi kitiltás súlyosbításaként más lapok újságíróival együtt extra büntetést kapott a házelnökségtől. Kaufmann Balázs leírta, hogyan érte ez a megtiszteltetés. Mindenki eldöntheti, tud-e nevetni." "Kaufmann Balázs: Így tiltottak ki a Parlamentből" "Klaus Iohannis ismét Viorica Dancila lemondását követelte, elégtelennek tartva a kormány gazdasági teljesítményét az idei első negyedévben." "Megint nekiment a kormányfőnek a román elnök" "A kormány megígérte, hogy nem lesz választási osztogatás, ehhez képest január és április között 1081 milliárd forint lett az államháztartási hiány." "Már most 1000 milliárd forint fölött van az idei hiány" "Park és sportpálya van most azon a területen, amely alatt egy egész Titus-korabeli városnegyedet lehetne feltárni, ha lenne erre több millió euró." "Létezik egy második Pompeji Rómában, de nincs pénz a feltárására" "Ha jól használták a megadott forrásokat és történelmi atlaszt, könnyen meg tudták oldani az első 12 feladatot a diákok az Eduline által megkérdezett szaktanár szerint.

"Ha jól használták a megadott forrásokat és történelmi atlaszt, könnyen meg tudták oldani az első 12 feladatot a diákok az Eduline által megkérdezett szaktanár szerint." "Történelemtanár: Könnyű érettségi feladatsor néhány becsapós kérdéssel" "Nyereségvágyból elkövetett emberölés miatt emeltek vádat egy 51 éves férfi ellen. Újév napján ölt még 1997-ben." "21 éves gyilkossági ügyet oldott meg a rendőrség" "A japán gyártó fokozatosan kivezeti a dízelautói értékesítését Európából." "Nissanből sem lesz már sokáig dízel" "Milyen kiadásokkal számolhatnak azok a tehetséges diákok, akik nem valamelyik magyar egyetemre felvételiznek, hanem külföldön – például Angliában, Németországban vagy Finnországban – szereznének diplomát? Hol van tandíj, és hol nincs? És hogyan lehet faragni a megélhetési költségeken? Utánajártunk." "Külföldön is továbbtanulhat gyermeke! Elmondjuk, hogyan…"