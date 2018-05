Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a74c772d-bf3d-4465-bc74-b8cd718bbd45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Üzemnek vagy erődnek is elmenne az a XXIII.kerületi, műhelyből, garázsból és több lakásos családi házból álló komplexum, amelybe nemrég költözött Soroksár fejlődő, felkapott részén a Fidesz pártigazgatója-alelnöke. Az ingatlan nemhogy nincs Kubatov Gábor nevén, de mivel felesége 80 éves édesanyja nevére került, a családtagok vagyonbevallásában sem kell szerepeltetnie. ","shortLead":"Üzemnek vagy erődnek is elmenne az a XXIII.kerületi, műhelyből, garázsból és több lakásos családi házból álló...","id":"20180509_Nem_uzemcsarnok_az_hanem_a_Kubatovrezidencia","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a74c772d-bf3d-4465-bc74-b8cd718bbd45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668ef0bd-5016-497c-a4a5-4e0a7df7a928","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Nem_uzemcsarnok_az_hanem_a_Kubatovrezidencia","timestamp":"2018. május. 09. 06:30","title":"\"Nem üzemcsarnok az, hanem a Kubatov-rezidencia!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0d43f5-2a92-4d5d-867d-f004501a1aae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsősorban az androidos mobileszközöket veszélyezteti az a korábbiaknál is fejlettebb kártevő, mely az eszközök szinte minden funkcióját képes lekövetni, így csaknem mindent lát, amit a telefon vagy a táblagép tulajdonosa éppen csinál. És ez csak a kisebbik gond.","shortLead":"Elsősorban az androidos mobileszközöket veszélyezteti az a korábbiaknál is fejlettebb kártevő, mely az eszközök szinte...","id":"20180508_android_virus_malware_zoopark_whatsapp_jelszo_lopas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da0d43f5-2a92-4d5d-867d-f004501a1aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc875bb-cce3-45b8-be21-8988dcad953f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_android_virus_malware_zoopark_whatsapp_jelszo_lopas","timestamp":"2018. május. 08. 11:03","title":"Veszélyes androidos vírus terjed: látja, amit a telefonnal csinálunk, a jelszavakat is lopja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"605414c8-60dd-4ab7-88ba-51041d3f16dc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Óriási örvény alakú hullámokat fedeztek fel a Napon. Olyan, óriási hullámokat fedeztek fel a Napon, amely a bolygó forgási irányával ellentétesen terjednek, élettartamuk pedig több hónap.","shortLead":"Óriási örvény alakú hullámokat fedeztek fel a Napon. Olyan, óriási hullámokat fedeztek fel a Napon, amely a bolygó...","id":"20180509_nap_hullamok_orveny_alaku_oriasi_hullamok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=605414c8-60dd-4ab7-88ba-51041d3f16dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6ac000-3257-41cb-b324-66486cdaaaca","keywords":null,"link":"/tudomany/20180509_nap_hullamok_orveny_alaku_oriasi_hullamok","timestamp":"2018. május. 09. 15:03","title":"Óriási örvény alakú hullámokat fedeztek fel a Napon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c7fbd1f-e184-4522-b309-9db4ac5478fd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A madridi klub ügynökei kétszer is felkeresték a jelenleg a PSG kötelékében játszó Neymart brazíliai otthonában az AS nevű sportlap értesülései szerint. ","shortLead":"A madridi klub ügynökei kétszer is felkeresték a jelenleg a PSG kötelékében játszó Neymart brazíliai otthonában az AS...","id":"20180509_Ujabb_jelek_Neymar_tenyleg_a_Realhoz_igazolhat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c7fbd1f-e184-4522-b309-9db4ac5478fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97dc0190-aa3a-4383-ae48-b3a03e28eb9b","keywords":null,"link":"/sport/20180509_Ujabb_jelek_Neymar_tenyleg_a_Realhoz_igazolhat","timestamp":"2018. május. 09. 16:57","title":"Újabb jelek: Neymar tényleg a Realhoz igazolhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d457168f-7670-482e-bb14-279f715ffd95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180509_A_leghosszabb_nevu_kutyapartos_jelolt_fotozkodott_Lazar_Janossal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d457168f-7670-482e-bb14-279f715ffd95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5820acb-3d73-4b72-9bc6-e291e230ec86","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_A_leghosszabb_nevu_kutyapartos_jelolt_fotozkodott_Lazar_Janossal","timestamp":"2018. május. 09. 15:09","title":"A kutyapárt jelöltje kapta el kedden Lázár Jánost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf45f578-da05-479d-b7c4-5eae6c97a380","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pénteken szavazhatnak a minisztériumok felsorolásáról.","shortLead":"Pénteken szavazhatnak a minisztériumok felsorolásáról.","id":"20180508_Orbant_csutortokon_valasztjak_miniszterelnoknek_delutan_beszedet_mond","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf45f578-da05-479d-b7c4-5eae6c97a380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"624b9969-ade8-4ab8-919e-3c24b321ebd1","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Orbant_csutortokon_valasztjak_miniszterelnoknek_delutan_beszedet_mond","timestamp":"2018. május. 08. 15:16","title":"Orbánt csütörtökön választják miniszterelnöknek, délután beszédet mond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94e51550-e4b3-467c-b854-64939f5a37de","c_author":"","category":"vilag","description":"Meggyújtottak egy papírból készült amerikai zászlót az iráni parlamentben, s miközben égett a lobogó, a képviselők azt kiabálták, „Halál Amerikára”. Az iráni vezetők egy része abban bízik, hogy az európai államoknak sikerül életben tartaniuk az USA által kedden felmondott iráni atomalkut, melynek köszönhetően a nyugati országok felfüggesztették a Teherán elleni szankciókat. Izrael közben újra lőtte a Szíriában lévő iráni egységeket.","shortLead":"Meggyújtottak egy papírból készült amerikai zászlót az iráni parlamentben, s miközben égett a lobogó, a képviselők azt...","id":"20180509_Halal_Amerikara__skandaljak_az_USAzaszlot_egeto_irani_politikusok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94e51550-e4b3-467c-b854-64939f5a37de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5311fea0-71ef-40da-b586-7b3dd91dc586","keywords":null,"link":"/vilag/20180509_Halal_Amerikara__skandaljak_az_USAzaszlot_egeto_irani_politikusok","timestamp":"2018. május. 09. 12:55","title":"Halál Amerikára – skandálják az USA-zászlót égető iráni politikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58893bf0-8f75-41ce-86ec-0065e5c5d390","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egymásnak feszül a bajor gyártó benzines és dízel erőművésze – lássuk, hogy melyik nyeri a gyorsulási versenyt!","shortLead":"Egymásnak feszül a bajor gyártó benzines és dízel erőművésze – lássuk, hogy melyik nyeri a gyorsulási versenyt!","id":"20180508_bmw_m550i_az_m550d_gyorsulas_video_benzin_dizel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58893bf0-8f75-41ce-86ec-0065e5c5d390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113a06e3-0366-4796-89fe-c76379c82d0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180508_bmw_m550i_az_m550d_gyorsulas_video_benzin_dizel","timestamp":"2018. május. 08. 15:21","title":"Az igazság pillanata: a benzines BMW M550i a dízel M550d ellen – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]