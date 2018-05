Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Megfejtették a rózsák teljes genetikai kódját, és egyebek mellett kiderült, hogy az illatos virág közelebbi rokonságban áll az eperrel, mint gondolnánk.

A Manchester United korábbi sikeredzője az agyvérzése után már felült és beszél is.

A QS rangsorában Budapest is jól teljesít egy pontban.

A szervezet szerint színvonalas, a vizsgakövetelményeknek és -leírásnak mindenben megfelelő feladatsorokat oldhattak meg a diákok idén. Külön üdvözlik, hogy a vizsga összeállítói nyitottak a jelenkori témákra is.

A maturálóknak egyebek mellett a hódmezővásárhelyi iskolakörzetek átszervezéséről is el kell olvasniuk egy szöveget, értelmezve a szegregáció, integráció, hátrányos helyzetű diák fogalmát.

Tavaly Párizsban 9800 elektromos meghajtású robogót állítottak forgalomba, ez 33 százalékos növekedés az előző évhez képest. A párizsi önkormányzat, környezetvédelmi megfontolásokból, egy nem benzines motorkerékpár vásárlásához akár 900 eurós támogatást is ad.

A Microsoft kedden mutatta be legújabb találmányát, amely a mesterséges intelligencia segítségével képes szimultán "tolmácsolni" a jelenlétében elhangzottakat.

A tüntetők a hibásak, olyan korán kellett fényképezkedni, hogy több képviselő nem ért oda.