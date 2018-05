Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4ff001c-e70e-40b7-b9b7-a57c73e2774a","c_author":"NN Biztosító","category":"brandchannel","description":"Milyen kiadásokkal számolhatnak azok a tehetséges diákok, akik nem valamelyik magyar egyetemre felvételiznek, hanem külföldön – például Angliában, Németországban vagy Finnországban – szereznének diplomát? Hol van tandíj, és hol nincs? És hogyan lehet faragni a megélhetési költségeken? Utánajártunk.","shortLead":"Milyen kiadásokkal számolhatnak azok a tehetséges diákok, akik nem valamelyik magyar egyetemre felvételiznek, hanem...","id":"nnbiztosito_20180507_Kulfoldon_is_tovabbtanulhat_gyermeke_Elmondjuk_hogyan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4ff001c-e70e-40b7-b9b7-a57c73e2774a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e0835b-4b4c-466c-a0d5-a72c403f2722","keywords":null,"link":"/brandchannel/nnbiztosito_20180507_Kulfoldon_is_tovabbtanulhat_gyermeke_Elmondjuk_hogyan","timestamp":"2018. május. 08. 11:30","title":"Külföldön is továbbtanulhat gyermeke! Elmondjuk, hogyan…","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"NN Biztosító","c_partnerlogo":"8cffede0-887a-40b2-b925-304e2545c826","c_partnertag":"nnbiztosito"},{"available":true,"c_guid":"a44cd507-53f9-444a-9981-43e01d3ed129","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Orbán Viktor is igennel szavazott Tordai Bence megválasztására.","shortLead":"Orbán Viktor is igennel szavazott Tordai Bence megválasztására.","id":"20180508_Orszaggyulesi_jegyzo_lett_az_orokre_kitiltott_Tordai_Bence","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a44cd507-53f9-444a-9981-43e01d3ed129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ad8f9c-6198-4e9b-b8dd-c124b3158360","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Orszaggyulesi_jegyzo_lett_az_orokre_kitiltott_Tordai_Bence","timestamp":"2018. május. 08. 13:58","title":"Országgyűlési jegyző lett az „örökre” kitiltott Tordai Bence","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvan az időközi polgármester-választás időpontja. A felcsútiak már azt is tudhatják, kit szeretne utódjául a leköszönő polgármester. ","shortLead":"Megvan az időközi polgármester-választás időpontja. A felcsútiak már azt is tudhatják, kit szeretne utódjául...","id":"20180508_Augusztusban_valaszthatja_meg_Felcsut_Meszaros_Lorinc_utodjat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f4ea62-e48d-44c3-8a1c-bcd41981eb58","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Augusztusban_valaszthatja_meg_Felcsut_Meszaros_Lorinc_utodjat","timestamp":"2018. május. 08. 07:50","title":"Augusztusban választhatja meg Felcsút Mészáros Lőrinc utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ec9bce-7852-4df1-8804-e65d46cd0361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Le lehet ellenőrizni, hogyan kellett a feladatlapokat összeállítók szerint megoldani a példákat.","shortLead":"Le lehet ellenőrizni, hogyan kellett a feladatlapokat összeállítók szerint megoldani a példákat.","id":"20180509_megjottek_a_matematika_erettsegik_hivatalos_megoldokulcsai","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72ec9bce-7852-4df1-8804-e65d46cd0361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2fad157-5bbc-4c81-a3f5-8f004c895d3f","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_megjottek_a_matematika_erettsegik_hivatalos_megoldokulcsai","timestamp":"2018. május. 09. 09:45","title":"Megjöttek a matematikaérettségik hivatalos megoldókulcsai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"011b86aa-d8f8-4e7c-afdd-ce67f9b0f9fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A poggyásztárolóban hagyott csomagokból lopott. Keresi a rendőrség, segíthet nekik.\r

","shortLead":"A poggyásztárolóban hagyott csomagokból lopott. Keresi a rendőrség, segíthet nekik.\r

","id":"20180508_hostelbol_lopott_laptopot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=011b86aa-d8f8-4e7c-afdd-ce67f9b0f9fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef249d2-9a6e-48e7-b59a-50131765be5a","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_hostelbol_lopott_laptopot","timestamp":"2018. május. 08. 21:02","title":"Ez a fickó megcsinálta, amitől minden hostelben megszálló retteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c42c0fc-de20-499d-a6c9-7ea0338333ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vasárnapig jelentkezhetnek a tudományos és üzleti élet fiatal innovátorai \"a tudományos élet Woodstockjának\" magyarországi előválogatójára.","shortLead":"Vasárnapig jelentkezhetnek a tudományos és üzleti élet fiatal innovátorai \"a tudományos élet Woodstockjának\"...","id":"20180508_falling_wave_labs_innovacios_verseny_elovalogato_bme_mta","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c42c0fc-de20-499d-a6c9-7ea0338333ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15901bf8-3310-4d5b-91cc-ddc97b150818","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_falling_wave_labs_innovacios_verseny_elovalogato_bme_mta","timestamp":"2018. május. 08. 13:43","title":"Méghogy egyetemistaként nem lehet karriert csinálni – most Nobel-díjasok és vezetők hallgatják meg, ha van jó ötlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6751a5ee-774b-40c3-800d-b1e7395f63fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Metróban kapható Chef Parajlevéllel van gond, sok benne a kadmium. ","shortLead":"A Metróban kapható Chef Parajlevéllel van gond, sok benne a kadmium. ","id":"20180508_veszelyes_spenotot_hivtak_vissza","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6751a5ee-774b-40c3-800d-b1e7395f63fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13ec88a-d0b7-4664-a186-570c13bdd61a","keywords":null,"link":"/kkv/20180508_veszelyes_spenotot_hivtak_vissza","timestamp":"2018. május. 08. 15:00","title":"Veszélyes spenótot hívtak vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67a08e1-7ec6-4b4d-9373-4f8515b901cb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A párizsiak az esélyeknek megfelelően megnyerték a labdarúgó Francia Kupa döntőjét a harmadosztályú Les Herbiers ellen.","shortLead":"A párizsiak az esélyeknek megfelelően megnyerték a labdarúgó Francia Kupa döntőjét a harmadosztályú Les Herbiers ellen.","id":"20180509_elmaradt_a_harmadosztalyu_csoda_a_psg_a_kupagyoztes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c67a08e1-7ec6-4b4d-9373-4f8515b901cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd295fd-c8bf-4f9d-a66a-836b63954ef9","keywords":null,"link":"/sport/20180509_elmaradt_a_harmadosztalyu_csoda_a_psg_a_kupagyoztes","timestamp":"2018. május. 09. 08:04","title":"Elmaradt a harmadosztályú csoda: a PSG a kupagyőztes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]