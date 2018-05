Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2c07d75-845b-4203-a078-a8bc40ac5c03","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A túraautó-bajnokságban szereplő magyar csapat óriási meglepetést okozott egyik leghűségesebb szurkolójának.","shortLead":"A túraautó-bajnokságban szereplő magyar csapat óriási meglepetést okozott egyik leghűségesebb szurkolójának.","id":"20180509_meghato_video_magyar_versenycsapat_kulonleges_ajandek_szurkolo_zengo_motorsport_wtcr_wtcc_seat_cupra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2c07d75-845b-4203-a078-a8bc40ac5c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e151f8b-f9f7-48b0-b80d-d03cc9161e74","keywords":null,"link":"/cegauto/20180509_meghato_video_magyar_versenycsapat_kulonleges_ajandek_szurkolo_zengo_motorsport_wtcr_wtcc_seat_cupra","timestamp":"2018. május. 09. 08:21","title":"Megható videó: a magyar versenycsapat különleges ajándékkal lepte meg szurkolóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ec9bce-7852-4df1-8804-e65d46cd0361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Le lehet ellenőrizni, hogyan kellett a feladatlapokat összeállítók szerint megoldani a példákat.","shortLead":"Le lehet ellenőrizni, hogyan kellett a feladatlapokat összeállítók szerint megoldani a példákat.","id":"20180509_megjottek_a_matematika_erettsegik_hivatalos_megoldokulcsai","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72ec9bce-7852-4df1-8804-e65d46cd0361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2fad157-5bbc-4c81-a3f5-8f004c895d3f","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_megjottek_a_matematika_erettsegik_hivatalos_megoldokulcsai","timestamp":"2018. május. 09. 09:45","title":"Megjöttek a matematikaérettségik hivatalos megoldókulcsai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"432fe60e-ec6e-4e8b-9fab-ddf29e0cbe4f","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Dmitrij Medvegyev eddigi kormányfőt jelölte ismét miniszterelnöknek Vlagyimir Putyin orosz államfő. 