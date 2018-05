Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce958863-9562-4ec4-8bca-43a2ea52369d","c_author":"Oncompass","category":"brandcontent","description":"Vajon mit szólnánk, ha kiderülne, hogy egy betegség miatt csak három hónap van hátra az életünkből? Mihez kezdenénk? Meddig mennénk el a gyógyulásért? Tari Katalin a végsőkig elment. Hite, kitartása és a klinikai orvostudománynak hála már öt év telt el azóta, hogy legfeljebb 3 hónapot jósoltak neki.","shortLead":"Vajon mit szólnánk, ha kiderülne, hogy egy betegség miatt csak három hónap van hátra az életünkből? Mihez kezdenénk...","id":"20180504_A_rakkutatas_uj_utjai","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce958863-9562-4ec4-8bca-43a2ea52369d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e2c0291-ed05-4d0e-85ed-4ad33d32f184","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180504_A_rakkutatas_uj_utjai","timestamp":"2018. május. 08. 07:30","title":"Ön mit tenne, ha kiderülne, hogy már csak három hónapja maradt hátra? – A rákkutatás új útjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7d562a-9488-42a1-b4aa-55a813ec85ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a típusból alig néhány száz darab készült, ráadásul ezek nagy része az elmúlt évtizedekben sajnos megsemmisült.","shortLead":"Ebből a típusból alig néhány száz darab készült, ráadásul ezek nagy része az elmúlt évtizedekben sajnos megsemmisült.","id":"20180509_alfa_romeo_zagato_bertone_pininfarina_sportkocsi_oldtimer_auto_balatonfured_sportkocsi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa7d562a-9488-42a1-b4aa-55a813ec85ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8903fab1-df3b-4daf-b4e3-2249bd04729e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180509_alfa_romeo_zagato_bertone_pininfarina_sportkocsi_oldtimer_auto_balatonfured_sportkocsi","timestamp":"2018. május. 09. 06:41","title":"Nagyon ritka Alfa Romeo Zagato sportkocsiban ültünk, és körbe is fotóztuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8c13f0-2572-4f55-a703-c1ddf91538ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Először koncertezik Magyarországon az elmúlt negyedszázad egyik legfontosabb dalszerző-gitáros-énekese, a kilencvenes évek amerikai alternatív színterén a Red House Painters frontembereként feltűnt, majd az ezredfordulótól már saját neve alatt és Sun Kil Moon nevű projektjével dolgozó Mark Kozelek.","shortLead":"Először koncertezik Magyarországon az elmúlt negyedszázad egyik legfontosabb dalszerző-gitáros-énekese, a kilencvenes...","id":"20180508_Budapestre_jon_Mark_Kozelek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e8c13f0-2572-4f55-a703-c1ddf91538ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce3c4d3-1813-49ab-b465-1b6e07b2b398","keywords":null,"link":"/kultura/20180508_Budapestre_jon_Mark_Kozelek","timestamp":"2018. május. 08. 09:31","title":"Budapestre jön Mark Kozelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az unalomig ismételt érvek mellett néhány új elem is van, némelyik pedig egészen döbbenetes. ","shortLead":"Az unalomig ismételt érvek mellett néhány új elem is van, némelyik pedig egészen döbbenetes. ","id":"20180508_Egeszen_abszurd_modon_magyarazza_a_kormany_a_Sargentinijelentesben_irtakat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"006397bd-68fb-4b72-ae43-7bde3a7de279","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Egeszen_abszurd_modon_magyarazza_a_kormany_a_Sargentinijelentesben_irtakat","timestamp":"2018. május. 08. 11:54","title":"Egészen abszurd módon magyarázza a kormány a Sargentini-jelentésben írtakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb8dac3-f164-4fab-b8bc-846fa87a26ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr valószínűleg nem is vette észre, hogy egy autós az ő sávja felé tart. A kocsi viszont jól vizsgázott.","shortLead":"A sofőr valószínűleg nem is vette észre, hogy egy autós az ő sávja felé tart. A kocsi viszont jól vizsgázott.","id":"20180507_tesla_model_3_balesetmegelozes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fb8dac3-f164-4fab-b8bc-846fa87a26ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f653ad2b-fde0-4c64-954c-4f6fd028d9c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180507_tesla_model_3_balesetmegelozes","timestamp":"2018. május. 07. 14:31","title":"Így előzi meg a karambolt a Tesla Model 3 – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18de01a7-900a-4c57-a12b-fd9990ffeb28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kim Dzsong Un alig egy hónap alatt másodszor egyeztet Kínában.","shortLead":"Kim Dzsong Un alig egy hónap alatt másodszor egyeztet Kínában.","id":"20180508_Az_eszakkoreai_vezernek_volt_egy_rejtelyes_kinai_utja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18de01a7-900a-4c57-a12b-fd9990ffeb28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7af1535-2807-4e78-9c6a-131a6bf41ec9","keywords":null,"link":"/vilag/20180508_Az_eszakkoreai_vezernek_volt_egy_rejtelyes_kinai_utja","timestamp":"2018. május. 08. 11:35","title":"Az észak-koreai vezérnek volt egy rejtélyes kínai útja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3e7ba6-bd4e-4668-969b-e26f8e0d06d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Frölich Róbert április közepén mondott le a posztról, a Mazsihisz most úgy döntött, nincs szükség utódra.","shortLead":"Frölich Róbert április közepén mondott le a posztról, a Mazsihisz most úgy döntött, nincs szükség utódra.","id":"20180507_nem_lesz_uj_orszagos_forabbi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff3e7ba6-bd4e-4668-969b-e26f8e0d06d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aa5607c-9002-44a0-b419-ea75bd02e4f0","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_nem_lesz_uj_orszagos_forabbi","timestamp":"2018. május. 07. 16:10","title":"Nem lesz új országos főrabbi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d370b8c1-d778-4c8a-a680-d89043f1e598","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A net befolyásolói jó eséllyel közelebb vannak a fogyasztóhoz, mint amilyen közel a hivatalos marketingcsatornák bármikor is kerülhetnek, látszólag tehát teljes főnyeremény online megmondóemberekkel hirdetni az ügyünket. De a cégek néha csak olcsó üveggyöngyöket kapnak a pénzükért. Cikkünkben négy tipikus hibát mutatunk be. ","shortLead":"A net befolyásolói jó eséllyel közelebb vannak a fogyasztóhoz, mint amilyen közel a hivatalos marketingcsatornák...","id":"20180508_Negy_fatalis_hiba_ceg_online_influencer_valasztasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d370b8c1-d778-4c8a-a680-d89043f1e598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"663f4c45-ffbe-40b1-a296-77c2d6dd7e9d","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180508_Negy_fatalis_hiba_ceg_online_influencer_valasztasa","timestamp":"2018. május. 08. 13:15","title":"Négy fatális hiba, amit egy cég elkövethet, ha online influencert választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]