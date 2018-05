Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dff4b41c-a4c6-4a6a-9c1b-db1745dedf37","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új membránanyagot fejlesztettek ki kínai tudósok, amely hatékonyan szűri ki a sót a vízből és más víztisztítói funkciói is vannak. ","shortLead":"Új membránanyagot fejlesztettek ki kínai tudósok, amely hatékonyan szűri ki a sót a vízből és más víztisztítói funkciói...","id":"20180507_kina_viztisztito_technologia_nano_membran","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dff4b41c-a4c6-4a6a-9c1b-db1745dedf37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d962597-9e4a-40f0-a982-3422e6020a3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180507_kina_viztisztito_technologia_nano_membran","timestamp":"2018. május. 07. 17:03","title":"Feltalálták a 3-4x gyorsabb víztisztító technológiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56028e7d-90b1-46b5-b0fc-96236e458c63","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180509_Te_is_lehetsz_Kim_Dzsong_Un_es_Mun_Dzse_In_Panmindzsonban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56028e7d-90b1-46b5-b0fc-96236e458c63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b14b589-2184-4680-b6b7-02020fc67329","keywords":null,"link":"/kultura/20180509_Te_is_lehetsz_Kim_Dzsong_Un_es_Mun_Dzse_In_Panmindzsonban","timestamp":"2018. május. 09. 11:43","title":"Te is lehetsz Kim Dzsong Un és Mun Dzse In Panmindzsonban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da91fa50-ee5f-48d4-acb7-67c5b1ab4e73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy jólöltözött férfi bankjegyekről kérdezett valamit egy érdi bolt pénztárosától, és addig ügyeskedett, amíg meg nem szerezte a kassza tartalmának egy részét.","shortLead":"Egy jólöltözött férfi bankjegyekről kérdezett valamit egy érdi bolt pénztárosától, és addig ügyeskedett, amíg meg nem...","id":"20180509_Lyukat_beszelt_a_penztarosno_hasaba_igy_fosztotta_ki_a_kasszajat_keresik__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da91fa50-ee5f-48d4-acb7-67c5b1ab4e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"873e8d68-a8bb-41c7-9d78-1dec8ac618ac","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Lyukat_beszelt_a_penztarosno_hasaba_igy_fosztotta_ki_a_kasszajat_keresik__video","timestamp":"2018. május. 09. 13:05","title":"Lyukat beszélt a pénztárosnő hasába, így fosztotta ki a kasszáját, keresik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"581f0b14-efc0-458e-a4e2-7c9b4cf98809","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Pénteken és szombaton újra sűrített levegővel hajtott járművek építői mérik össze tudásukat Egerben: a XI. Nemzetközi Aventics Pneumobil Versenyen kilenc országból 40 csapat mérnökhallgatói állnak rajthoz.","shortLead":"Pénteken és szombaton újra sűrített levegővel hajtott járművek építői mérik össze tudásukat Egerben: a XI. Nemzetközi...","id":"20180508_suritett_levegovel_hajtott_jarmuvek_nemzetkozi_verseny_eger_aventics_pneumobil","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=581f0b14-efc0-458e-a4e2-7c9b4cf98809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f441cfa-d256-408d-8cc5-5c391a54118d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180508_suritett_levegovel_hajtott_jarmuvek_nemzetkozi_verseny_eger_aventics_pneumobil","timestamp":"2018. május. 08. 13:21","title":"Száguldoznak a levegővel hajtott versenyautók Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"263df322-0e4e-452b-a7b6-a7b99e6eda02","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kormánypárti lapnak nyilatkozó főigazgató szerint náluk minden korszerű, rendezték a béreket, és nincs munkaerőhiány.","shortLead":"A kormánypárti lapnak nyilatkozó főigazgató szerint náluk minden korszerű, rendezték a béreket, és nincs munkaerőhiány.","id":"20180509_a_magyar_idok_szerint_az_egri_korhazban_minden_szep_es_jo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=263df322-0e4e-452b-a7b6-a7b99e6eda02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de96c754-bcba-4051-b38e-c75c30e836e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_a_magyar_idok_szerint_az_egri_korhazban_minden_szep_es_jo","timestamp":"2018. május. 09. 06:18","title":"A Magyar Idők szerint az egri kórházban minden szép és jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fda6d35-9f5e-4d34-8cdd-cc6244bdfe31","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kutatók szerint a génekbe van kódolva a hajlam a leégésre, és annak eredményeként a bőrrák kialakulására.\r

","shortLead":"Kutatók szerint a génekbe van kódolva a hajlam a leégésre, és annak eredményeként a bőrrák kialakulására.\r

","id":"20180508_gyakran_leeg_a_genjei_is_tehetnek_rola","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fda6d35-9f5e-4d34-8cdd-cc6244bdfe31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408f595f-51b6-46c1-b8da-aa5c23bc7559","keywords":null,"link":"/elet/20180508_gyakran_leeg_a_genjei_is_tehetnek_rola","timestamp":"2018. május. 08. 21:20","title":"Gyakran leég? A génjei is tehetnek róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfac8b12-d8c2-441f-88ea-328180b912fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy másik Németh kapta meg a posztot, méghozzá Németh Zsolt, aki a Külügyi bizottságnak az elnöke. Lehet, mindez kormányzati tisztséget vetít előre Németh Szilárdnak.","shortLead":"Egy másik Németh kapta meg a posztot, méghozzá Németh Zsolt, aki a Külügyi bizottságnak az elnöke. Lehet, mindez...","id":"20180508_levaltottak_nemeth_szilardot_a_Nemzetbiztonsagi_bizottsag_alelnoki_posztjarol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfac8b12-d8c2-441f-88ea-328180b912fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2acd9815-68b1-4f0b-aefa-a633c63d6da5","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_levaltottak_nemeth_szilardot_a_Nemzetbiztonsagi_bizottsag_alelnoki_posztjarol","timestamp":"2018. május. 08. 20:20","title":"Leváltották Németh Szilárdot a Nemzetbiztonsági bizottság alelnöki posztjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c802d1b-0ef2-4233-9517-8a7cb96ecdbd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Véget ért az első elődöntő, a tizenkilenc ország közül tízen jutottak tovább. Az AWS a csütörtöki második fordulóban adja majd elő Viszlát nyár című dalát. ","shortLead":"Véget ért az első elődöntő, a tizenkilenc ország közül tízen jutottak tovább. Az AWS a csütörtöki második fordulóban...","id":"20180508_Eurovizios_Dalfesztival_megvannak_az_elso_dontosok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c802d1b-0ef2-4233-9517-8a7cb96ecdbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82eff65d-e414-4ae2-a7e8-5a904cf20970","keywords":null,"link":"/kultura/20180508_Eurovizios_Dalfesztival_megvannak_az_elso_dontosok","timestamp":"2018. május. 08. 23:37","title":"Eurovíziós Dalfesztivál: megvannak az első döntősök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]