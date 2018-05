Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b7aec74-65d2-4eb6-bab0-adc330d927f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mert a másik két indulót kizárták. Az egyik túl olcsón dolgozott volna, a másik rosszul töltötte ki a papírokat. Így nem maradt más, csak Andy Vajna.","shortLead":"Mert a másik két indulót kizárták. Az egyik túl olcsón dolgozott volna, a másik rosszul töltötte ki a papírokat...","id":"20180507_Andy_Vajna_nyomdajaban_keszul_Botka_Laszloek_onkormanyzati_lapja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b7aec74-65d2-4eb6-bab0-adc330d927f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9812ecd0-fe7e-4420-882b-8956b71b1448","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Andy_Vajna_nyomdajaban_keszul_Botka_Laszloek_onkormanyzati_lapja","timestamp":"2018. május. 07. 14:28","title":"Andy Vajna nyomdájában készül Botka Lászlóék önkormányzati lapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d7cf88-e00c-4823-8709-ba2828ddafb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft kedden mutatta be legújabb találmányát, amely a mesterséges intelligencia segítségével képes szimultán \"tolmácsolni\" a jelenlétében elhangzottakat.","shortLead":"A Microsoft kedden mutatta be legújabb találmányát, amely a mesterséges intelligencia segítségével képes szimultán...","id":"20180509_microsoft_okoshangszoro_build_konferencia_ceges_megbeszleles_arcfelismeres_mesterseges_intelligencia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65d7cf88-e00c-4823-8709-ba2828ddafb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db2f50bb-cf8b-4d07-95f9-900076d1fd3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180509_microsoft_okoshangszoro_build_konferencia_ceges_megbeszleles_arcfelismeres_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. május. 09. 11:03","title":"A Microsoft kitalált valamit, amely alaposan megváltoztathatja azt, amit most egy értekezletről gondolunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8542e3b2-2e19-4697-9df2-e99d88cd39a0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bíróság elrendelte a jogsértő porcelánok megsemmisítését. ","shortLead":"A bíróság elrendelte a jogsértő porcelánok megsemmisítését. ","id":"20180507_a_birosag_is_kimondta_hogy_a_zara_home_lemasolta_a_herendi_teaskeszletet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8542e3b2-2e19-4697-9df2-e99d88cd39a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b46f196c-8e94-404a-9f5a-bdd2873785ab","keywords":null,"link":"/kkv/20180507_a_birosag_is_kimondta_hogy_a_zara_home_lemasolta_a_herendi_teaskeszletet","timestamp":"2018. május. 07. 14:24","title":"A bíróság is kimondta, hogy a Zara Home lemásolta a Herendi teáskészletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62c41f1e-2af7-482d-bb9a-6a984621fde2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai First Lady ezúttal egy olyan kiadványhoz adta a nevét, amely a gyermekeket tanítja a biztonságos internethasználatra. A baj csak annyi, hogy a Melania Trump nevével elsütött pár oldalas könyvecskét már Barack Obama elnöksége idején is közzétették.","shortLead":"Az amerikai First Lady ezúttal egy olyan kiadványhoz adta a nevét, amely a gyermekeket tanítja a biztonságos...","id":"20180508_Ujra_plagiumugybe_keveredett_Melania_Trump","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62c41f1e-2af7-482d-bb9a-6a984621fde2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15a07133-61a3-4616-b4aa-3af1fb4bfb00","keywords":null,"link":"/vilag/20180508_Ujra_plagiumugybe_keveredett_Melania_Trump","timestamp":"2018. május. 08. 16:38","title":"Újra plágiumügybe keveredett Melania Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26d84211-9302-48eb-973a-696b34f930a2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Oroszország május 7-től ideiglenes embargót vezetett be a magyar élő sertésre és hústermékekre a sertéspestis miatt. ","shortLead":"Oroszország május 7-től ideiglenes embargót vezetett be a magyar élő sertésre és hústermékekre a sertéspestis miatt. ","id":"20180507_Egy_darabig_Putyinek_sem_kernek_a_magyar_serteshusbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26d84211-9302-48eb-973a-696b34f930a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43354775-f257-4ffc-b466-0bd93cbc1d5f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_Egy_darabig_Putyinek_sem_kernek_a_magyar_serteshusbol","timestamp":"2018. május. 07. 18:37","title":"Egy darabig Putyinék sem kérnek a magyar sertéshúsból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WhatsApp bemutatott egy új csoportbeállítási funkciót, amellyel kiválasztható, hogy kik tudják szerkeszteni a csoportinformációkat.","shortLead":"A WhatsApp bemutatott egy új csoportbeállítási funkciót, amellyel kiválasztható, hogy kik tudják szerkeszteni...","id":"20180508_Ha_hasznalja_a_WhatsApp_csoportos_funkciojat_keszuljon_egy_erdekes_valtozasra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d64b31dd-f48b-45b8-ab00-2af0daaf4755","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_Ha_hasznalja_a_WhatsApp_csoportos_funkciojat_keszuljon_egy_erdekes_valtozasra","timestamp":"2018. május. 08. 13:00","title":"Ha használja a WhatsApp csoportos funkcióját, készüljön egy érdekes változásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae0494b-73ce-43e4-8ce6-7688fd96bfba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétvégén a Phnom Penh Post szentelt cikket a magyar belpolitikának.","shortLead":"Hétvégén a Phnom Penh Post szentelt cikket a magyar belpolitikának.","id":"20180507_kambodzsaban_is_tema_orban_hando_es_a_magyar_igazsagszolgaltatas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ae0494b-73ce-43e4-8ce6-7688fd96bfba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2556e4-f6d1-4194-96dc-51bd5ebf8c2c","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_kambodzsaban_is_tema_orban_hando_es_a_magyar_igazsagszolgaltatas","timestamp":"2018. május. 07. 19:50","title":"Már Kambodzsában is téma Orbán, Handó és a magyar igazságszolgáltatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a293464-bd86-4ae0-895d-cd9b79a1223a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A parlament déli kapuján távozott néhány ember a parlamentből, őket biztosították a rendőrök, azonban a tüntetők próbáltak a közelükbe kerülni.","shortLead":"A parlament déli kapuján távozott néhány ember a parlamentből, őket biztosították a rendőrök, azonban a tüntetők...","id":"20180508_Tuntetoket_lokdostek_a_rendorok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a293464-bd86-4ae0-895d-cd9b79a1223a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9fbf6d2-b45a-4f3d-9bf2-0c42fe25263f","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Tuntetoket_lokdostek_a_rendorok","timestamp":"2018. május. 08. 12:17","title":"Csetepaté volt a parlamentnél a rendőrök és tüntetők között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]