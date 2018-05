Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7f9d74a-1f9e-43bf-9630-dd944c39285c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nyolc embert állítottak elő gyerekpornó terjesztése miatt, más országok mellett Magyarországon is – közölte az Európai Unió tagállamainak rendőri együttműködését koordináló szervezete, az Europol.","shortLead":"Nyolc embert állítottak elő gyerekpornó terjesztése miatt, más országok mellett Magyarországon is – közölte az Európai...","id":"20180508_gyerekporno_elfogas_europol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7f9d74a-1f9e-43bf-9630-dd944c39285c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41844284-79da-48dd-85e8-47d8e166d496","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_gyerekporno_elfogas_europol","timestamp":"2018. május. 08. 15:23","title":"Gyerekpornó-terjesztőket fogott nálunk az Europol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b161dc0a-ad02-4e3e-8742-12516e7ba2cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 2015-ben kötött megállapodás Obama elnökségéhez kötődik. A volt elnöki egykori külügyminisztere, John Kerry aktív \"árnyékdiplomáciát\" folytatott az elmúlt hónapokban, hogy megőrizzék az egyezményt, hiába.","shortLead":"A 2015-ben kötött megállapodás Obama elnökségéhez kötődik. A volt elnöki egykori külügyminisztere, John Kerry aktív...","id":"20180509_obama_komoly_hiba_az_irani_atomegyezmeny_felmondasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b161dc0a-ad02-4e3e-8742-12516e7ba2cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01427f9a-ef98-4802-95bc-e0fc7b7e798e","keywords":null,"link":"/vilag/20180509_obama_komoly_hiba_az_irani_atomegyezmeny_felmondasa","timestamp":"2018. május. 09. 05:20","title":"Obama: Komoly hiba az iráni atomegyezmény felmondása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7d562a-9488-42a1-b4aa-55a813ec85ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a típusból alig néhány száz darab készült, ráadásul ezek nagy része az elmúlt évtizedekben sajnos megsemmisült.","shortLead":"Ebből a típusból alig néhány száz darab készült, ráadásul ezek nagy része az elmúlt évtizedekben sajnos megsemmisült.","id":"20180509_alfa_romeo_zagato_bertone_pininfarina_sportkocsi_oldtimer_auto_balatonfured_sportkocsi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa7d562a-9488-42a1-b4aa-55a813ec85ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8903fab1-df3b-4daf-b4e3-2249bd04729e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180509_alfa_romeo_zagato_bertone_pininfarina_sportkocsi_oldtimer_auto_balatonfured_sportkocsi","timestamp":"2018. május. 09. 06:41","title":"Nagyon ritka Alfa Romeo Zagato sportkocsiban ültünk, és körbe is fotóztuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cac6735-5a13-4729-b316-f7243f93b35c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy úgynevezett hidegcsepp vonul át az ország felett, emiatt záporokra, zivatarokra kell számítani.","shortLead":"Egy úgynevezett hidegcsepp vonul át az ország felett, emiatt záporokra, zivatarokra kell számítani.","id":"20180508_Hidegcsepp_huz_el_az_orszag_felett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cac6735-5a13-4729-b316-f7243f93b35c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7096f980-ba59-49c5-bcd2-751074e38f2a","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Hidegcsepp_huz_el_az_orszag_felett","timestamp":"2018. május. 08. 13:19","title":"Hidegcsepp húz el az ország felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, mást vártak a befektetők, mint amit végül a Spotifytól hallottak az első pénzügyi negyedév eredményeivel kapcsolatban.","shortLead":"Úgy tűnik, mást vártak a befektetők, mint amit végül a Spotifytól hallottak az első pénzügyi negyedév eredményeivel...","id":"20180507_spotify_penzugyi_adatok_2018q1","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"210fa68f-3251-4f9b-b1ad-dc85af50b53d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180507_spotify_penzugyi_adatok_2018q1","timestamp":"2018. május. 07. 13:00","title":"Nem tetszett nagyon a befektetőknek, amit a Spotify megosztott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2412382-e39b-4ff2-aa05-8252b156e15a","c_author":"Somogyi Tamás","category":"elet","description":"Lukács Gergő, azaz Luke Benz 2013-ban döntött, összepakolt és húszévesen lelépett Angliába. Ő egy a sok kalandvágyó fiatalból, aki nem itthon képzeli el a jövőjét. Aktívan rappel és a zenéiben többek közt a magyar közéleti, politikai, vallási és társadalmi problémák mellett sem megy el szó nélkül. Megvan a véleménye a kivándorlásról és a visszavándorlásról is. ","shortLead":"Lukács Gergő, azaz Luke Benz 2013-ban döntött, összepakolt és húszévesen lelépett Angliába. Ő egy a sok kalandvágyó...","id":"20180507_Az_a_baj_a_kozbeszeddel_hogy_mindenki_kva_biztos_abban_hogy_igaza_van_Luke_Benz_interju","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2412382-e39b-4ff2-aa05-8252b156e15a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29518e3c-ffa3-43dd-82b3-bab752e5add1","keywords":null,"link":"/elet/20180507_Az_a_baj_a_kozbeszeddel_hogy_mindenki_kva_biztos_abban_hogy_igaza_van_Luke_Benz_interju","timestamp":"2018. május. 07. 15:38","title":"„Az a baj a közbeszéddel, hogy mindenki k…va biztos abban, hogy igaza van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9a5ed97-7c2d-420d-a901-ff93b3fea168","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kevés azbeszt van az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) épületében, akad helyiség, ahol csak védőfelszerelésben ajánlott tartózkodni. Akkor is csak rövid ideig.","shortLead":"Nem kevés azbeszt van az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) épületében, akad helyiség, ahol csak védőfelszerelésben...","id":"20180507_Azbesztveszely_az_Orszagos_Szechenyi_Konyvtarban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9a5ed97-7c2d-420d-a901-ff93b3fea168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46c9a631-8005-4a68-9ddd-e26ec45482b4","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Azbesztveszely_az_Orszagos_Szechenyi_Konyvtarban","timestamp":"2018. május. 07. 10:40","title":"Azbesztveszélyben kénytelenek dolgozni az Országos Széchényi Könyvtárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dff4b41c-a4c6-4a6a-9c1b-db1745dedf37","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új membránanyagot fejlesztettek ki kínai tudósok, amely hatékonyan szűri ki a sót a vízből és más víztisztítói funkciói is vannak. ","shortLead":"Új membránanyagot fejlesztettek ki kínai tudósok, amely hatékonyan szűri ki a sót a vízből és más víztisztítói funkciói...","id":"20180507_kina_viztisztito_technologia_nano_membran","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dff4b41c-a4c6-4a6a-9c1b-db1745dedf37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d962597-9e4a-40f0-a982-3422e6020a3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180507_kina_viztisztito_technologia_nano_membran","timestamp":"2018. május. 07. 17:03","title":"Feltalálták a 3-4x gyorsabb víztisztító technológiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]