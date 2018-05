Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2d565fb-4522-43e9-a90f-eac00dabfd6b","c_author":"Telenor","category":"brandchannel","description":"Ma már a mélygarázsban, a metrón, az eldugott pinceklubok legbelső szegletében, de akár távoli kirándulóhelyek erdei tisztásain is élvezhetjük a 4G adta információs szabadság előnyeit. Objektív kutatások szerint a Magyarországon elérhető mobilinternet-hálózatok világviszonylatban is az élen járnak, miközben a hazai szakemberek már az 5G érkezésére készülnek.","shortLead":"Ma már a mélygarázsban, a metrón, az eldugott pinceklubok legbelső szegletében, de akár távoli kirándulóhelyek erdei...","id":"telenorhungary_20180504_Live_stream_a_metrobol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2d565fb-4522-43e9-a90f-eac00dabfd6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a53c88-edbb-4f9f-9a2b-8e720512eeb7","keywords":null,"link":"/brandchannel/telenorhungary_20180504_Live_stream_a_metrobol","timestamp":"2018. május. 09. 07:28","title":"Live stream a metróból – nem kötnek kompromisszumot a fiatalok, ha gyors mobilnetről van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Telenor Magyarország","c_partnerlogo":"ea78c81e-eaf0-4806-b925-322078ceeaef","c_partnertag":"telenorhungary"},{"available":true,"c_guid":"29956e87-10fa-412a-95f7-e1a8c2958045","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legnépszerűbb telefonos operációs rendszer következő verzióját ugyan még mindig csak Android P néven emlegetik a fejlesztők, de a teljes néven kívül már sok mindent mást elárultak róla.","shortLead":"A legnépszerűbb telefonos operációs rendszer következő verzióját ugyan még mindig csak Android P néven emlegetik...","id":"20180509_android_p_uj_funkciok_actions_slices_adaptive_battery_google_io_konferencia","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29956e87-10fa-412a-95f7-e1a8c2958045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5af28f1-8682-4b79-b166-4d68f5775e4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180509_android_p_uj_funkciok_actions_slices_adaptive_battery_google_io_konferencia","timestamp":"2018. május. 09. 08:03","title":"4 izgalmas új funkció, amit imádni fog az új Androidban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0d43f5-2a92-4d5d-867d-f004501a1aae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsősorban az androidos mobileszközöket veszélyezteti az a korábbiaknál is fejlettebb kártevő, mely az eszközök szinte minden funkcióját képes lekövetni, így csaknem mindent lát, amit a telefon vagy a táblagép tulajdonosa éppen csinál. És ez csak a kisebbik gond.","shortLead":"Elsősorban az androidos mobileszközöket veszélyezteti az a korábbiaknál is fejlettebb kártevő, mely az eszközök szinte...","id":"20180508_android_virus_malware_zoopark_whatsapp_jelszo_lopas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da0d43f5-2a92-4d5d-867d-f004501a1aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc875bb-cce3-45b8-be21-8988dcad953f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_android_virus_malware_zoopark_whatsapp_jelszo_lopas","timestamp":"2018. május. 08. 11:03","title":"Veszélyes androidos vírus terjed: látja, amit a telefonnal csinálunk, a jelszavakat is lopja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c834c344-45ef-4374-a8ee-9026f486fda6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hitelminősítő várakozásai szerint javul a magyar bankrendszer működési környezete. Idén 3 százalék feletti, jövőre már csak 2,5 százalékkal növekszik a magyar gazdaság az előrejelzés alapján.","shortLead":"A hitelminősítő várakozásai szerint javul a magyar bankrendszer működési környezete. Idén 3 százalék feletti, jövőre...","id":"20180508_ujabb_piros_pontot_adott_a_moodys_a_magyar_bankrendszernek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c834c344-45ef-4374-a8ee-9026f486fda6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77495c9a-34e9-4579-939f-7f4fa3715468","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180508_ujabb_piros_pontot_adott_a_moodys_a_magyar_bankrendszernek","timestamp":"2018. május. 08. 15:52","title":"Újabb piros pontot adott a Moody's a magyar bankrendszernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49886718-150c-42f4-907e-02133290f742","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Emelkedettség ide vagy oda, délben az ünneplő képviselő gyomra is megkordul. ","shortLead":"Emelkedettség ide vagy oda, délben az ünneplő képviselő gyomra is megkordul. ","id":"20180508_Tokfozelekkel_unnepelhet_a_ketharmad_ez_fott_ma_a_parlamenti_konyhan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49886718-150c-42f4-907e-02133290f742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7601dab3-b68c-4fb6-b585-2fb3a8f6bf74","keywords":null,"link":"/elet/20180508_Tokfozelekkel_unnepelhet_a_ketharmad_ez_fott_ma_a_parlamenti_konyhan","timestamp":"2018. május. 08. 13:40","title":"Tökfőzelékkel ünnepelhet a kétharmad: ez főtt ma a parlamenti konyhán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ee71ccf-5e19-463b-8b80-6c63b439028b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába adják Európa egyik legalacsonyabb árán a gázt és az áramot nálunk, ha a fizetések is alacsonyak.","shortLead":"Hiába adják Európa egyik legalacsonyabb árán a gázt és az áramot nálunk, ha a fizetések is alacsonyak.","id":"20180507_Ketszer_annyit_kolt_a_fizetesebol_rezsire_egy_magyar_haztartas_mint_egy_osztrak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ee71ccf-5e19-463b-8b80-6c63b439028b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c36f74-c792-4a2a-ae99-0afca2efe8a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_Ketszer_annyit_kolt_a_fizetesebol_rezsire_egy_magyar_haztartas_mint_egy_osztrak","timestamp":"2018. május. 07. 17:08","title":"Kétszer annyit költ a fizetéséből rezsire egy magyar háztartás, mint egy osztrák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ffa8e9-c543-4c9e-bca5-1abc4dfcde66","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre nagyobb üzlet a késő vagy törölt repülőjáratok utáni kártalanítás behajtása.","shortLead":"Egyre nagyobb üzlet a késő vagy törölt repülőjáratok utáni kártalanítás behajtása.","id":"20180509_Hat_utasbol_csak_egy_tudja_hogyan_kerhet_kartalanitast_ha_kesik_a_repuloje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4ffa8e9-c543-4c9e-bca5-1abc4dfcde66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6652afb5-d5d4-43aa-99ad-2bf899faffe5","keywords":null,"link":"/kkv/20180509_Hat_utasbol_csak_egy_tudja_hogyan_kerhet_kartalanitast_ha_kesik_a_repuloje","timestamp":"2018. május. 09. 12:44","title":"Hat utasból csak egy tudja, hogyan kérhet kártalanítást, ha késik a repülője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a5dfae8-c728-47b5-8aa5-a6767c01ff14","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyetlen képpel eloszlatta a kételyeket a már 70 éves is elmúlt sztár: nem csak akarja, tényleg el is készíti az ötödik Rambo-mozit. ","shortLead":"Egyetlen képpel eloszlatta a kételyeket a már 70 éves is elmúlt sztár: nem csak akarja, tényleg el is készíti az ötödik...","id":"20180508_Stallone_megerositette_jon_a_Rambo_5","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a5dfae8-c728-47b5-8aa5-a6767c01ff14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f5aa911-dc72-46ba-b89d-722d02f42c88","keywords":null,"link":"/kultura/20180508_Stallone_megerositette_jon_a_Rambo_5","timestamp":"2018. május. 08. 12:47","title":"Stallone megerősítette: jön a Rambo 5!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]