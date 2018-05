Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78e8e67b-7c4a-47ff-a1fc-12a18b8c3821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három férfi próbált taxival távozni a Parlament alakuló ülése után, azonban a tüntetők miatt szoros rendőri kísérettel érték el a taxit. A tüntetők kiabáltak és köpködtek, most az is kiderült, hogy kikre: református püspök és a zsinat világi elnöke távozott a házból.","shortLead":"Három férfi próbált taxival távozni a Parlament alakuló ülése után, azonban a tüntetők miatt szoros rendőri kísérettel...","id":"20180509_Kiderult_kiket_menekitettek_ki_tegnap_a_rendorok_a_Parlamentbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78e8e67b-7c4a-47ff-a1fc-12a18b8c3821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1dcedd1-4afb-4f42-8359-330659e534d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Kiderult_kiket_menekitettek_ki_tegnap_a_rendorok_a_Parlamentbol","timestamp":"2018. május. 09. 12:12","title":"Református püspököt menekítettek ki tegnap a tüntetők közül a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e777335-9abe-4a31-87f3-7871fe933416","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Magyarországnak azokról a területeiről, ahol nem bukkant fel a fertőzés, az uniós állategészségügyi protokollnak megfelelően korlátozás nélkül szállítható az élő sertés, a sertéshús és a sertéshúsból készült termékek.\r

","shortLead":"Magyarországnak azokról a területeiről, ahol nem bukkant fel a fertőzés, az uniós állategészségügyi protokollnak...","id":"20180508_afrikai_sertespestis_az_euba_tovabbra_is_viszik_a_hust","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e777335-9abe-4a31-87f3-7871fe933416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d3d799-5c16-4df2-a1e8-58e809c27d41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180508_afrikai_sertespestis_az_euba_tovabbra_is_viszik_a_hust","timestamp":"2018. május. 08. 17:07","title":"Afrikai sertéspestis ide vagy oda, az EU-ba továbbra is viszik a húst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3783573-2a01-4bf9-b573-bc9cf5487081","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arató László elnök szerint az idei magyarérettségi majdnem mintaszerű volt, a feladatsor összességében sokkal jobb volt, mint a tavalyi. ","shortLead":"Arató László elnök szerint az idei magyarérettségi majdnem mintaszerű volt, a feladatsor összességében sokkal jobb...","id":"20180507_Magyartanarok_Egyesulete_Az_idei_erettsegi_sokkal_jobb_volt_mint_a_tavalyi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3783573-2a01-4bf9-b573-bc9cf5487081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4effdb91-5165-40bf-8549-28a38adb39a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Magyartanarok_Egyesulete_Az_idei_erettsegi_sokkal_jobb_volt_mint_a_tavalyi","timestamp":"2018. május. 07. 15:12","title":"Magyartanárok Egyesülete: Az idei érettségi sokkal jobb volt, mint a tavalyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f63d669a-9219-45e9-aec3-09285e65c674","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eredetileg a Hold utcai templomba tervezték, de a kormányellenesek miatt inkább az országházban tartják.","shortLead":"Eredetileg a Hold utcai templomba tervezték, de a kormányellenesek miatt inkább az országházban tartják.","id":"20180507_istentisztelet_parlament_fidesz_frakcio","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f63d669a-9219-45e9-aec3-09285e65c674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604cc9ca-1ced-42ec-bd01-b746d7ffc7a1","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_istentisztelet_parlament_fidesz_frakcio","timestamp":"2018. május. 07. 21:26","title":"A tüntetés miatt a Parlamentbe kéri az istentiszteletet a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95de026c-254f-47f8-b898-e8d53f1a6d4c","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Elisabeth Moss pályája egyértelműen afelé mutatott, hogy feminista ikon váljon belőle – őt viszont minden alkalommal meglepte, ha erről kérdezték. Végül belefutott egy olyan botrányba, amelyben egyértelműen döntenie kellett, mi mellett áll ki.","shortLead":"Elisabeth Moss pályája egyértelműen afelé mutatott, hogy feminista ikon váljon belőle – őt viszont minden alkalommal...","id":"20180508_Elisabeth_Moss_portre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95de026c-254f-47f8-b898-e8d53f1a6d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afa914f-e876-47b3-9ebd-a909ec69b9a4","keywords":null,"link":"/kultura/20180508_Elisabeth_Moss_portre","timestamp":"2018. május. 08. 16:10","title":"Dolgozott keményen, és egyszer csak feminista ikon lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb8dac3-f164-4fab-b8bc-846fa87a26ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr valószínűleg nem is vette észre, hogy egy autós az ő sávja felé tart. A kocsi viszont jól vizsgázott.","shortLead":"A sofőr valószínűleg nem is vette észre, hogy egy autós az ő sávja felé tart. A kocsi viszont jól vizsgázott.","id":"20180507_tesla_model_3_balesetmegelozes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fb8dac3-f164-4fab-b8bc-846fa87a26ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f653ad2b-fde0-4c64-954c-4f6fd028d9c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180507_tesla_model_3_balesetmegelozes","timestamp":"2018. május. 07. 14:31","title":"Így előzi meg a karambolt a Tesla Model 3 – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62c41f1e-2af7-482d-bb9a-6a984621fde2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai First Lady ezúttal egy olyan kiadványhoz adta a nevét, amely a gyermekeket tanítja a biztonságos internethasználatra. A baj csak annyi, hogy a Melania Trump nevével elsütött pár oldalas könyvecskét már Barack Obama elnöksége idején is közzétették.","shortLead":"Az amerikai First Lady ezúttal egy olyan kiadványhoz adta a nevét, amely a gyermekeket tanítja a biztonságos...","id":"20180508_Ujra_plagiumugybe_keveredett_Melania_Trump","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62c41f1e-2af7-482d-bb9a-6a984621fde2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15a07133-61a3-4616-b4aa-3af1fb4bfb00","keywords":null,"link":"/vilag/20180508_Ujra_plagiumugybe_keveredett_Melania_Trump","timestamp":"2018. május. 08. 16:38","title":"Újra plágiumügybe keveredett Melania Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ee71ccf-5e19-463b-8b80-6c63b439028b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába adják Európa egyik legalacsonyabb árán a gázt és az áramot nálunk, ha a fizetések is alacsonyak.","shortLead":"Hiába adják Európa egyik legalacsonyabb árán a gázt és az áramot nálunk, ha a fizetések is alacsonyak.","id":"20180507_Ketszer_annyit_kolt_a_fizetesebol_rezsire_egy_magyar_haztartas_mint_egy_osztrak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ee71ccf-5e19-463b-8b80-6c63b439028b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c36f74-c792-4a2a-ae99-0afca2efe8a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_Ketszer_annyit_kolt_a_fizetesebol_rezsire_egy_magyar_haztartas_mint_egy_osztrak","timestamp":"2018. május. 07. 17:08","title":"Kétszer annyit költ a fizetéséből rezsire egy magyar háztartás, mint egy osztrák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]