Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"581f0b14-efc0-458e-a4e2-7c9b4cf98809","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Pénteken és szombaton újra sűrített levegővel hajtott járművek építői mérik össze tudásukat Egerben: a XI. Nemzetközi Aventics Pneumobil Versenyen kilenc országból 40 csapat mérnökhallgatói állnak rajthoz.","shortLead":"Pénteken és szombaton újra sűrített levegővel hajtott járművek építői mérik össze tudásukat Egerben: a XI. Nemzetközi...","id":"20180508_suritett_levegovel_hajtott_jarmuvek_nemzetkozi_verseny_eger_aventics_pneumobil","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=581f0b14-efc0-458e-a4e2-7c9b4cf98809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f441cfa-d256-408d-8cc5-5c391a54118d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180508_suritett_levegovel_hajtott_jarmuvek_nemzetkozi_verseny_eger_aventics_pneumobil","timestamp":"2018. május. 08. 13:21","title":"Száguldoznak a levegővel hajtott versenyautók Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383be0be-5a54-46d8-aa45-2528db4b1072","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az Adózóna összegyűjtötte, milyen tevékenységeknél nincsen számlakibocsátási kötelezettség, és mikor pénztárgépköteles a cég.","shortLead":"Az Adózóna összegyűjtötte, milyen tevékenységeknél nincsen számlakibocsátási kötelezettség, és mikor pénztárgépköteles...","id":"20180508_Mikor_lehet_meguszni_a_szamlaadast","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=383be0be-5a54-46d8-aa45-2528db4b1072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb3813c-c1a0-4b60-8fa4-0049c90ab4eb","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180508_Mikor_lehet_meguszni_a_szamlaadast","timestamp":"2018. május. 08. 11:59","title":"Mikor lehet megúszni a számlaadást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83e1d8f1-9565-43d2-8c60-cf206c78ecd7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Történetében először jutott be a labdarúgó Magyar Kupa döntőjébe a Puskás Akadémia.","shortLead":"Történetében először jutott be a labdarúgó Magyar Kupa döntőjébe a Puskás Akadémia.","id":"20180508_olyat_tett_a_felcsut_amit_meg_eddig_soha","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83e1d8f1-9565-43d2-8c60-cf206c78ecd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad951c3c-4ba9-4c9e-836c-a5ec8a6214eb","keywords":null,"link":"/sport/20180508_olyat_tett_a_felcsut_amit_meg_eddig_soha","timestamp":"2018. május. 08. 22:10","title":"Olyat tett a Felcsút, amit még eddig soha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f10363bc-5ec8-43ca-b764-5d6974e34253","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Manchester United korábbi sikeredzője az agyvérzése után már felült és beszél is.","shortLead":"A Manchester United korábbi sikeredzője az agyvérzése után már felült és beszél is.","id":"20180508_Sir_Alex_Ferguson_felebredt_a_komabol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f10363bc-5ec8-43ca-b764-5d6974e34253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b24193f4-a38a-4ee2-a806-f6deee0b2b7c","keywords":null,"link":"/sport/20180508_Sir_Alex_Ferguson_felebredt_a_komabol","timestamp":"2018. május. 08. 14:21","title":"Sir Alex Ferguson felébredt a kómából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9557189-c43c-4ce5-97a1-458098790f40","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szinte biztosra vehető, hogy a portugál sztár pályára lép a május 26-i, kijevi döntőben. ","shortLead":"Szinte biztosra vehető, hogy a portugál sztár pályára lép a május 26-i, kijevi döntőben. ","id":"20180507_Ha_aggodott_volna_Ronaldo_BLdontos_szerepleseert_ne_tegye","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9557189-c43c-4ce5-97a1-458098790f40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843d2771-e080-46e2-9ae5-9d789f36c133","keywords":null,"link":"/sport/20180507_Ha_aggodott_volna_Ronaldo_BLdontos_szerepleseert_ne_tegye","timestamp":"2018. május. 07. 16:08","title":"Ha aggódott volna Ronaldo BL-döntős szerepléséért, ne tegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e2daac-5299-45af-8225-e8e144e46c3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Google egy időre kivonult a közösségi médiából, azonban a színfalak mögött nem hagyja ki a lehetőséget. Most épp egy játékokkal foglalkozó startup születésénél bábáskodik.","shortLead":"Bár a Google egy időre kivonult a közösségi médiából, azonban a színfalak mögött nem hagyja ki a lehetőséget. Most épp...","id":"20180507_arcade_uj_kozossegi_alapu_jatek_startup_a_googlenel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39e2daac-5299-45af-8225-e8e144e46c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf0e492-5bc2-4693-9ad6-60761a103dbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180507_arcade_uj_kozossegi_alapu_jatek_startup_a_googlenel","timestamp":"2018. május. 07. 19:00","title":"Játékosok, figyelem: izgalmas startupot épít titokban a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aecd05e5-6448-458d-9b0e-19b46b632af6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Eduline által megkérdezett szakértő szerint több feladatot általános iskolai tudással is meg lehet oldani, azonban akadnak buktatók is.","shortLead":"Az Eduline által megkérdezett szakértő szerint több feladatot általános iskolai tudással is meg lehet oldani, azonban...","id":"20180508_kozepszintu_matematika_erettsegi_feladatok_2018","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aecd05e5-6448-458d-9b0e-19b46b632af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05771b0b-b691-403f-b9f1-6055c418e7c9","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_kozepszintu_matematika_erettsegi_feladatok_2018","timestamp":"2018. május. 08. 08:57","title":"Szakértő: Van egy-két buktató, de alapvetően korrekt az idei matekérettségi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e8e67b-7c4a-47ff-a1fc-12a18b8c3821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három férfi próbált taxival távozni a Parlament alakuló ülése után, azonban a tüntetők miatt szoros rendőri kísérettel érték el a taxit. A tüntetők kiabáltak és köpködtek, most az is kiderült, hogy kikre: református püspök és a zsinat világi elnöke távozott a házból.","shortLead":"Három férfi próbált taxival távozni a Parlament alakuló ülése után, azonban a tüntetők miatt szoros rendőri kísérettel...","id":"20180509_Kiderult_kiket_menekitettek_ki_tegnap_a_rendorok_a_Parlamentbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78e8e67b-7c4a-47ff-a1fc-12a18b8c3821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1dcedd1-4afb-4f42-8359-330659e534d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Kiderult_kiket_menekitettek_ki_tegnap_a_rendorok_a_Parlamentbol","timestamp":"2018. május. 09. 12:12","title":"Református püspököt menekítettek ki tegnap a tüntetők közül a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]