Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvan az időközi polgármester-választás időpontja. A felcsútiak már azt is tudhatják, kit szeretne utódjául a leköszönő polgármester. ","shortLead":"Megvan az időközi polgármester-választás időpontja. A felcsútiak már azt is tudhatják, kit szeretne utódjául...","id":"20180508_Augusztusban_valaszthatja_meg_Felcsut_Meszaros_Lorinc_utodjat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f4ea62-e48d-44c3-8a1c-bcd41981eb58","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Augusztusban_valaszthatja_meg_Felcsut_Meszaros_Lorinc_utodjat","timestamp":"2018. május. 08. 07:50","title":"Augusztusban választhatja meg Felcsút Mészáros Lőrinc utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ccc542-9061-4a77-ab54-49678811aea1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt állítja, habonyi módszerekkel kampányolnak ellene – párton belül. Nem tér vissza. De felesége, Dúró Dóra Toroczkai László alelnökjelöltje.","shortLead":"Azt állítja, habonyi módszerekkel kampányolnak ellene – párton belül. Nem tér vissza. De felesége, Dúró Dóra Toroczkai...","id":"20180509_Novak_Elod_visszalepett_nem_indul_a_Jobbik_alelnokenek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5ccc542-9061-4a77-ab54-49678811aea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ff8b13-eaa6-4595-9e7f-1bd5be938d84","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Novak_Elod_visszalepett_nem_indul_a_Jobbik_alelnokenek","timestamp":"2018. május. 09. 10:17","title":"Novák Előd visszalépett, nem indul a Jobbik alelnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c802d1b-0ef2-4233-9517-8a7cb96ecdbd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Véget ért az első elődöntő, a tizenkilenc ország közül tízen jutottak tovább. Az AWS a csütörtöki második fordulóban adja majd elő Viszlát nyár című dalát. ","shortLead":"Véget ért az első elődöntő, a tizenkilenc ország közül tízen jutottak tovább. Az AWS a csütörtöki második fordulóban...","id":"20180508_Eurovizios_Dalfesztival_megvannak_az_elso_dontosok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c802d1b-0ef2-4233-9517-8a7cb96ecdbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82eff65d-e414-4ae2-a7e8-5a904cf20970","keywords":null,"link":"/kultura/20180508_Eurovizios_Dalfesztival_megvannak_az_elso_dontosok","timestamp":"2018. május. 08. 23:37","title":"Eurovíziós Dalfesztivál: megvannak az első döntősök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72717ad2-5147-44a7-944e-6d648abe1105","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Veszélyes eszközökkel ment egymásnak két BKV-s buszsofőr, miután összeszólalkoztak. Azt nem tudni, min vesztek össze, mindkettőjüket kirúgták.","shortLead":"Veszélyes eszközökkel ment egymásnak két BKV-s buszsofőr, miután összeszólalkoztak. Azt nem tudni, min vesztek össze...","id":"20180507_Megvadult_ket_BKVsofor_viperaval_es_kessel_estek_egymasnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72717ad2-5147-44a7-944e-6d648abe1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b6d7868-98ab-47c2-9477-58bb7caf039b","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Megvadult_ket_BKVsofor_viperaval_es_kessel_estek_egymasnak","timestamp":"2018. május. 07. 18:11","title":"Megvadult két BKV-sofőr, viperával és késsel estek egymásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe0d5236-4d92-4bf1-a538-2503ea8ba18c","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Több ellenzéki képviselő nekiesne a Parlament köré húzott kordonnak, ám nagyjából kizárt, hogy megadasson nekik az az öröm és szereplési lehetőség, amelyben Orbán Viktornak volt része 2007-ben. ","shortLead":"Több ellenzéki képviselő nekiesne a Parlament köré húzott kordonnak, ám nagyjából kizárt, hogy megadasson nekik...","id":"20180507_parlament_kordon_kordonbontas_tuntetes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe0d5236-4d92-4bf1-a538-2503ea8ba18c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44726af3-03c4-412a-9a44-c9edcd72ec74","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_parlament_kordon_kordonbontas_tuntetes","timestamp":"2018. május. 07. 18:16","title":"Orbán még kemény lehetett, a mostani ellenzék egy Benny Hill show-ban találhatja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9975c921-0f1d-46f8-a88d-eb523e405ecb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Természetben nyújtott és pénzbeli támogatást is kaphat az, aki beteg gyereket ápol. Az ilyen juttatások fontos tudnivalóit gyűjtötte össze az Adózóna.","shortLead":"Természetben nyújtott és pénzbeli támogatást is kaphat az, aki beteg gyereket ápol. Az ilyen juttatások fontos...","id":"20180508_Nehany_tizezer_forintot_csak_kap_az_allamtol_aki_tartosan_beteg_gyereket_apol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9975c921-0f1d-46f8-a88d-eb523e405ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6a7293-adab-4355-857f-01e192f52163","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180508_Nehany_tizezer_forintot_csak_kap_az_allamtol_aki_tartosan_beteg_gyereket_apol","timestamp":"2018. május. 08. 16:57","title":"Néhány tízezer forintot csak kap az államtól, aki tartósan beteg gyereket ápol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74c8703a-6ea5-4eb1-94b1-7bc96bb70df6","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Gyönyörű kék színben pompázik a Magyarországra érkezett legelső M5-ös, amivel a Balaton környékén autóztunk.","shortLead":"Gyönyörű kék színben pompázik a Magyarországra érkezett legelső M5-ös, amivel a Balaton környékén autóztunk.","id":"20180508_bmw_m5_sportszedan_sportauto_v8_turbo_osszkerekhajtas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74c8703a-6ea5-4eb1-94b1-7bc96bb70df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"102b36f4-34fe-4442-950e-e7e1743d781e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180508_bmw_m5_sportszedan_sportauto_v8_turbo_osszkerekhajtas","timestamp":"2018. május. 08. 06:41","title":"Hazánkba jött az új BMW M5, gyorsan kipróbáltuk a 600 lovas sportgépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6751a5ee-774b-40c3-800d-b1e7395f63fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Metróban kapható Chef Parajlevéllel van gond, sok benne a kadmium. ","shortLead":"A Metróban kapható Chef Parajlevéllel van gond, sok benne a kadmium. ","id":"20180508_veszelyes_spenotot_hivtak_vissza","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6751a5ee-774b-40c3-800d-b1e7395f63fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13ec88a-d0b7-4664-a186-570c13bdd61a","keywords":null,"link":"/kkv/20180508_veszelyes_spenotot_hivtak_vissza","timestamp":"2018. május. 08. 15:00","title":"Veszélyes spenótot hívtak vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]