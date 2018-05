Érettségi közben vették el egy budapesti gimnázium diákjaitól az évszámokat is tartalmazó, régebbi atlaszokat. Holott rendelet van arról, hogy a vizsgázók használhatják azt, a legtöbb gimnáziumban így is történt.

Komoly hátrányba kerültek egy budapesti középiskolai diákjai a szerdai történelemérettségi kellős közepén, ugyanis elvették tőlük a régebbiként ismert, a Mozaik kiadó által kiadott történelem atlaszokat – írja az Index. A diákok csak a kronológiai adatokat nem tartalmazó kiadványt használhatták a vizsgán, pedig rendelet mondja ki, hogy a régebbit is lehet, az ország legtöbb gimnáziumában így is zajlottak a vizsgák.

A lap idézi a vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet 3. §-át, amely szerint:

A 2017/2018. tanév vizsgaidőszakaiban az érettségi vizsgán az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz és a 2017/2018. tanévi vagy azt megelőző tankönyvjegyzékeken szereplő középiskolai történelematlaszok is használhatóak.

Az egyik diák az Indexnek nyilatkozva azt mondta, "a vizsga elkezdése előtt mindenkinél ellenőrizték az atlaszokat is, elsősorban azért, hogy ne legyen beleírva semmi". Mint írják, elsőre nem is volt baj, hogy mindenki a régebbi kiadványt akarja használni, rendben el is kezdődött a vizsga. Aztán fél óra elteltével váratlan fordulat történt: egy másik tanár is belépett terembe, az írásbeli kellős közepén, majd azt kérte a diákoktól, hogy mindenki adja le az atlaszokat, mert a régebbit mégsem használhatják. Ezután csak az évszámok nélküli kiadvány maradhatott náluk.

Az Index szerint a budapesti középiskola diákjai ezzel hátrányba kerültek többi érettségizővel szemben.

Ha valóban ez történt, akkor ezt semmiképpen sem lehet annyiban hagyni, mert ez súlyosan érinthette a gyerekek érettségijének eredményességét

– mondta a portálnak Miklósi László, a Történelemtanárok Egyletének elnöke. Miklósi szerint fontos lenne tudni, hogy készült-e jegyzőkönyv az esetről. Hozzátette, az Egylet segítséget nyújt az érintett diákoknak és szüleiknek.