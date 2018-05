Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5ccc542-9061-4a77-ab54-49678811aea1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt állítja, habonyi módszerekkel kampányolnak ellene – párton belül. Nem tér vissza. De felesége, Dúró Dóra Toroczkai László alelnökjelöltje.","shortLead":"Azt állítja, habonyi módszerekkel kampányolnak ellene – párton belül. Nem tér vissza. De felesége, Dúró Dóra Toroczkai...","id":"20180509_Novak_Elod_visszalepett_nem_indul_a_Jobbik_alelnokenek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5ccc542-9061-4a77-ab54-49678811aea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ff8b13-eaa6-4595-9e7f-1bd5be938d84","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Novak_Elod_visszalepett_nem_indul_a_Jobbik_alelnokenek","timestamp":"2018. május. 09. 10:17","title":"Novák Előd visszalépett, nem indul a Jobbik alelnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0986c778-6cd2-43a4-b1c6-f2af1d2dd9a2","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Egy 1797-ben elsüllyedt brit hajó rakományának sörkészlete most eljut a fogyasztókhoz.\r

\r

","shortLead":"Egy 1797-ben elsüllyedt brit hajó rakományának sörkészlete most eljut a fogyasztókhoz.\r

\r

","id":"20180508_Roncs__a_tulelo_sor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0986c778-6cd2-43a4-b1c6-f2af1d2dd9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d3925df-2f42-42e6-9a23-477991d4790c","keywords":null,"link":"/elet/20180508_Roncs__a_tulelo_sor","timestamp":"2018. május. 09. 09:12","title":"221 évet késett, de végül megérkezett a sör a címzetthez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adef93ab-dd0f-4443-98d9-2f4b08754e4d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A keletiek nagy kedvence a Range Rover, persze eredetiben kicsit sokba kerül. Ezért szinte minden típusát háziasítják.","shortLead":"A keletiek nagy kedvence a Range Rover, persze eredetiben kicsit sokba kerül. Ezért szinte minden típusát háziasítják.","id":"20180510_kinai_auto_koppintas_zotye_t800_range_rover_sport","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adef93ab-dd0f-4443-98d9-2f4b08754e4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee884b0-bc70-4c63-a7c2-323d020aaa7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180510_kinai_auto_koppintas_zotye_t800_range_rover_sport","timestamp":"2018. május. 10. 09:26","title":"A kínai autókoppintás soha nem érhet véget? Itt az újabb áldozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f33052c-cc1b-4da9-86d7-aa3f24a38a35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddig a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebook-oldalán közzétett videón mutatja be, hogyan készül elhagyni eddigi irodáját a parlamentben.\r

","shortLead":"Az eddig a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebook-oldalán közzétett videón mutatja be, hogyan készül elhagyni...","id":"20180508_szomoruan_dobozol_es_bucsuzik_lazar_janos","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f33052c-cc1b-4da9-86d7-aa3f24a38a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c107c2-135c-4d91-b108-91a56bf1e989","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_szomoruan_dobozol_es_bucsuzik_lazar_janos","timestamp":"2018. május. 08. 20:17","title":"Szomorúan dobozol és búcsúzik Lázár János – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c802d1b-0ef2-4233-9517-8a7cb96ecdbd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Véget ért az első elődöntő, a tizenkilenc ország közül tízen jutottak tovább. Az AWS a csütörtöki második fordulóban adja majd elő Viszlát nyár című dalát. ","shortLead":"Véget ért az első elődöntő, a tizenkilenc ország közül tízen jutottak tovább. Az AWS a csütörtöki második fordulóban...","id":"20180508_Eurovizios_Dalfesztival_megvannak_az_elso_dontosok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c802d1b-0ef2-4233-9517-8a7cb96ecdbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82eff65d-e414-4ae2-a7e8-5a904cf20970","keywords":null,"link":"/kultura/20180508_Eurovizios_Dalfesztival_megvannak_az_elso_dontosok","timestamp":"2018. május. 08. 23:37","title":"Eurovíziós Dalfesztivál: megvannak az első döntősök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316076c5-dd28-4b9b-987f-833d983cb829","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közeledik az év társasági eseménye, az angol királyi család újabb esküvője. A brit autómárka ügyesen rárepült a lehetőségre.","shortLead":"Közeledik az év társasági eseménye, az angol királyi család újabb esküvője. A brit autómárka ügyesen rárepült...","id":"20180510_MINI_Kiralyi_eskuvo_Edition","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=316076c5-dd28-4b9b-987f-833d983cb829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1358f0f6-d38b-46ab-8ab2-c4df59cdc508","keywords":null,"link":"/cegauto/20180510_MINI_Kiralyi_eskuvo_Edition","timestamp":"2018. május. 10. 11:21","title":"Itt a MINI-ből a királyi esküvő edition","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6817c6aa-0267-4438-90d2-28374444c1b4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lapunk birtokába jutott dokumentumok szerint a felbujtással vádolt Gyárfás arra alapozza védekezését, hogy már másfél évvel Fenyő János halála előtt okafogyottá vált üzleti vitájuk, így nem lehetett indítéka a médiatulaj megölésére.","shortLead":"A lapunk birtokába jutott dokumentumok szerint a felbujtással vádolt Gyárfás arra alapozza védekezését, hogy már másfél...","id":"20180510_Gyarfas_azzal_vedekezik_hogy_nem_is_volt_uzleti_vitaja_Fenyovel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6817c6aa-0267-4438-90d2-28374444c1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae2f5d8-d650-4845-b9c4-d8dec0c9276a","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Gyarfas_azzal_vedekezik_hogy_nem_is_volt_uzleti_vitaja_Fenyovel","timestamp":"2018. május. 10. 13:02","title":"Gyárfás azzal védekezik, hogy nem is volt üzleti vitája Fenyővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da7cb1ab-31b5-4dfa-9787-60af00256ab8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180508_Ilyen_kozel_alltak_a_tuntetok_a_rendorokhoz__foto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da7cb1ab-31b5-4dfa-9787-60af00256ab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d79a8052-f5ce-43f0-81f8-01d76debfb6d","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Ilyen_kozel_alltak_a_tuntetok_a_rendorokhoz__foto","timestamp":"2018. május. 08. 20:23","title":"Ilyen közel álltak a tüntetők a rendőrökhöz - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]