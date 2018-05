Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa7d562a-9488-42a1-b4aa-55a813ec85ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a típusból alig néhány száz darab készült, ráadásul ezek nagy része az elmúlt évtizedekben sajnos megsemmisült.","shortLead":"Ebből a típusból alig néhány száz darab készült, ráadásul ezek nagy része az elmúlt évtizedekben sajnos megsemmisült.","id":"20180509_alfa_romeo_zagato_bertone_pininfarina_sportkocsi_oldtimer_auto_balatonfured_sportkocsi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa7d562a-9488-42a1-b4aa-55a813ec85ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8903fab1-df3b-4daf-b4e3-2249bd04729e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180509_alfa_romeo_zagato_bertone_pininfarina_sportkocsi_oldtimer_auto_balatonfured_sportkocsi","timestamp":"2018. május. 09. 06:41","title":"Nagyon ritka Alfa Romeo Zagato sportkocsiban ültünk, és körbe is fotóztuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d128cf65-06b2-4cbf-80b6-0448832c9904","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Padlóra küldték a második legnagyobb kínai mobilgyártót az amerikai kormányzat által kivetett szankciók. Nem a piacvesztéssel van a baj, egyszerűen nem tudnak összerakni új telefonokat.","shortLead":"Padlóra küldték a második legnagyobb kínai mobilgyártót az amerikai kormányzat által kivetett szankciók. Nem...","id":"20180510_zte_leallas_kinai_mobilgyarto_amerikai_szankciok_android_huawei","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d128cf65-06b2-4cbf-80b6-0448832c9904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dce0ffc-5e09-4063-a14e-0e3c0a182d11","keywords":null,"link":"/tudomany/20180510_zte_leallas_kinai_mobilgyarto_amerikai_szankciok_android_huawei","timestamp":"2018. május. 10. 10:03","title":"Úgy tűnik, kinyírták a ZTE-t – felkészül a Huawei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d6b9f2-e514-4cbe-9507-23346cf44d5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bármennyire is csorbult a jogállamiság Magyarországon, Orbán Viktor megkerülhetetlen lesz a brüsszeli pénzosztáskor.","shortLead":"Bármennyire is csorbult a jogállamiság Magyarországon, Orbán Viktor megkerülhetetlen lesz a brüsszeli pénzosztáskor.","id":"20180509_Ures_bloff_hogy_Orbant_meg_lehet_szorongatni_az_EUpenzek_megvonasaval","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67d6b9f2-e514-4cbe-9507-23346cf44d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c5fe53-dd24-4e0f-96f1-e2111ae2d9b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_Ures_bloff_hogy_Orbant_meg_lehet_szorongatni_az_EUpenzek_megvonasaval","timestamp":"2018. május. 09. 11:54","title":"Üres blöff, hogy Orbánt meg lehet szorongatni az EU-pénzek megvonásával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb31a596-98b8-4ad7-beda-5efd12487186","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rossz hírünk van. Lehet, hogy némelyek otthon féltve őrzött bordeaux-i bora nem is az, ami. Legalábbis, ha a Grands Vins de Gironde kereskedőház készletéből származik. ","shortLead":"Rossz hírünk van. Lehet, hogy némelyek otthon féltve őrzött bordeaux-i bora nem is az, ami. Legalábbis, ha a Grands...","id":"20180509_Botrany_Bordeauxban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb31a596-98b8-4ad7-beda-5efd12487186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc2cede-febb-4ca1-bcf9-e28ca72ffea9","keywords":null,"link":"/elet/20180509_Botrany_Bordeauxban","timestamp":"2018. május. 09. 19:37","title":"Botrány Bordeaux-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1855b039-4a1a-4ce2-896b-9e8e28ba5cbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem ő az ellenzék vezetője, mondja. De nem kér se Gyurcsányból, se Toroczkaiból. Hisz abban, hogy a Fidesz alternatívája és leváltója csak egy ellenzéki ernyőszervezet lehet.","shortLead":"Nem ő az ellenzék vezetője, mondja. De nem kér se Gyurcsányból, se Toroczkaiból. Hisz abban, hogy a Fidesz...","id":"20180509_MarkiZay_Felek_hogy_megbuktatnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1855b039-4a1a-4ce2-896b-9e8e28ba5cbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cb5f039-ddcf-4398-b255-72297f01ded7","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_MarkiZay_Felek_hogy_megbuktatnak","timestamp":"2018. május. 09. 11:21","title":"Márki-Zay: Félek, hogy megbuktatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43513976-4169-4475-b9c5-d8f1be688662","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kórház vezetősége állítja, hogy a traumatológiai osztály működése biztosított, és nővérhiány sincs náluk. Újabb leépítést állítólag nem terveznek.","shortLead":"A kórház vezetősége állítja, hogy a traumatológiai osztály működése biztosított, és nővérhiány sincs náluk. Újabb...","id":"20180509_pont_olyan_szakembereket_rugtak_ki_a_hatvani_korhazbol_mint_amilyeneket_hirdetesben_keresnek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43513976-4169-4475-b9c5-d8f1be688662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73c114b0-3ed4-4e44-aaa1-a5f37345fb75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_pont_olyan_szakembereket_rugtak_ki_a_hatvani_korhazbol_mint_amilyeneket_hirdetesben_keresnek","timestamp":"2018. május. 09. 05:40","title":"Pont olyan szakembereket rúgtak ki a hatvani kórházból, mint amilyeneket hirdetésben keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f2087ba-36bd-4ed2-baac-57bcbea6f66c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két napja alakult meg az új összetételű Országgyűlés, de az eddigi gyakorlat szerint a parlamentből kiszorult kormánypárti képviselőknek sincs miért aggódniuk: a Fidesz- frakció előző vezetője, úgy tudjuk, már puhatolózott a távozóknál, mivel szeretnének foglalkozni a jövőben.","shortLead":"Két napja alakult meg az új összetételű Országgyűlés, de az eddigi gyakorlat szerint a parlamentből kiszorult...","id":"20180510_A_Fidesz_most_sem_hagyja_az_ut_szelen_a_parlamentbol_kiszorult_kepviseloit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f2087ba-36bd-4ed2-baac-57bcbea6f66c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3f973b7-9d79-4717-8f67-7086cf012575","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_A_Fidesz_most_sem_hagyja_az_ut_szelen_a_parlamentbol_kiszorult_kepviseloit","timestamp":"2018. május. 10. 10:45","title":"A Fidesz most sem hagyja az út szélén a parlamentből kiszorult képviselőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d79021-7e2e-42e4-9c1b-362ff914840d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A középszintű írásbeli 180 percig, az emelt szintű 240 percig tart. Egy központi feladatsort kapnak a diákok, majd egy olyat, ami kifejtendő feladatokból áll.","shortLead":"A középszintű írásbeli 180 percig, az emelt szintű 240 percig tart. Egy központi feladatsort kapnak a diákok, majd...","id":"20180509_erettsegi_a_torenelem_irasbeli_viozsgak_vannak_ma_soron","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65d79021-7e2e-42e4-9c1b-362ff914840d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d05e7b2-3272-470e-ad8c-0ea71ee89c96","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_erettsegi_a_torenelem_irasbeli_viozsgak_vannak_ma_soron","timestamp":"2018. május. 09. 05:15","title":"Érettségi: a történelem írásbeli vizsgák vannak ma soron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]