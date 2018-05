Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47f3a54b-6b8a-43b3-835c-00e051c8d69c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyomozási bíró szerint szabadulhat, ám az ügyészség fellebbezést nyújtott be – írja a Blikk.","shortLead":"A nyomozási bíró szerint szabadulhat, ám az ügyészség fellebbezést nyújtott be – írja a Blikk.","id":"20180508_kiengedhetik_a_bortonbol_a_skalas_gyilkost","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47f3a54b-6b8a-43b3-835c-00e051c8d69c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1414f05c-53e8-4d40-96f1-2b30be1bdc98","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_kiengedhetik_a_bortonbol_a_skalas_gyilkost","timestamp":"2018. május. 08. 19:25","title":"Napokon belül szabadulhat a börtönből a skálás gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a1ec9c-ee2a-4b23-ad55-aa3a548a8600","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar szaporítóktól származó, az olasz piacra szánt kölyökkutyákat csempésző férfire csaptak le a Zala megyei rendőrök. Az állatok alig pár hetesek, többnek még a foga sem bújt ki. Az állatvédők szerint valószínűleg nem először bukott le, de ezek szerint gond nélkül jött az újabb kör kiskutyáért Magyarországra, hiszen nálunk még megfelelően betartatott állatvédelmi törvény sincs.","shortLead":"Magyar szaporítóktól származó, az olasz piacra szánt kölyökkutyákat csempésző férfire csaptak le a Zala megyei...","id":"20180509_Urulekukben_tocsogo_19_kolyokkutyat_mentettek_egy_olasz_csomagtartojabol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5a1ec9c-ee2a-4b23-ad55-aa3a548a8600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e96b7519-4aed-4bef-bd93-59b422d1460e","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Urulekukben_tocsogo_19_kolyokkutyat_mentettek_egy_olasz_csomagtartojabol","timestamp":"2018. május. 09. 10:36","title":"Ürülékükben tocsogó 19 kölyökkutyát mentettek egy olasz csomagtartójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4bb53d-dd69-40a2-9a6a-c49b95b87ad2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Danko Lazovicra és Baráth Botondra két bajnoki mérkőzésre szóló eltiltást rótt ki a Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága.","shortLead":"Danko Lazovicra és Baráth Botondra két bajnoki mérkőzésre szóló eltiltást rótt ki a Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi...","id":"20180508_megtapsolta_a_birot_ket_meccsre_eltiltotta_az_mlsz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b4bb53d-dd69-40a2-9a6a-c49b95b87ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a76118-8219-4bd4-94b8-e5b89bf515cd","keywords":null,"link":"/sport/20180508_megtapsolta_a_birot_ket_meccsre_eltiltotta_az_mlsz","timestamp":"2018. május. 08. 20:35","title":"Megtapsolta a bírót, két meccsre eltiltotta az MLSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62c41f1e-2af7-482d-bb9a-6a984621fde2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai First Lady ezúttal egy olyan kiadványhoz adta a nevét, amely a gyermekeket tanítja a biztonságos internethasználatra. A baj csak annyi, hogy a Melania Trump nevével elsütött pár oldalas könyvecskét már Barack Obama elnöksége idején is közzétették.","shortLead":"Az amerikai First Lady ezúttal egy olyan kiadványhoz adta a nevét, amely a gyermekeket tanítja a biztonságos...","id":"20180508_Ujra_plagiumugybe_keveredett_Melania_Trump","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62c41f1e-2af7-482d-bb9a-6a984621fde2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15a07133-61a3-4616-b4aa-3af1fb4bfb00","keywords":null,"link":"/vilag/20180508_Ujra_plagiumugybe_keveredett_Melania_Trump","timestamp":"2018. május. 08. 16:38","title":"Újra plágiumügybe keveredett Melania Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67a08e1-7ec6-4b4d-9373-4f8515b901cb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A párizsiak az esélyeknek megfelelően megnyerték a labdarúgó Francia Kupa döntőjét a harmadosztályú Les Herbiers ellen.","shortLead":"A párizsiak az esélyeknek megfelelően megnyerték a labdarúgó Francia Kupa döntőjét a harmadosztályú Les Herbiers ellen.","id":"20180509_elmaradt_a_harmadosztalyu_csoda_a_psg_a_kupagyoztes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c67a08e1-7ec6-4b4d-9373-4f8515b901cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd295fd-c8bf-4f9d-a66a-836b63954ef9","keywords":null,"link":"/sport/20180509_elmaradt_a_harmadosztalyu_csoda_a_psg_a_kupagyoztes","timestamp":"2018. május. 09. 08:04","title":"Elmaradt a harmadosztályú csoda: a PSG a kupagyőztes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18de01a7-900a-4c57-a12b-fd9990ffeb28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kim Dzsong Un alig egy hónap alatt másodszor egyeztet Kínában.","shortLead":"Kim Dzsong Un alig egy hónap alatt másodszor egyeztet Kínában.","id":"20180508_Az_eszakkoreai_vezernek_volt_egy_rejtelyes_kinai_utja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18de01a7-900a-4c57-a12b-fd9990ffeb28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7af1535-2807-4e78-9c6a-131a6bf41ec9","keywords":null,"link":"/vilag/20180508_Az_eszakkoreai_vezernek_volt_egy_rejtelyes_kinai_utja","timestamp":"2018. május. 08. 11:35","title":"Az észak-koreai vezérnek volt egy rejtélyes kínai útja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d71b78e4-b741-4066-b8b5-93c36220b331","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb eszközt ad a Facebook felhasználói kezébe, mellyel mi magunk érhetjük el, hogy kevesebb legyen a csak a szerzője által viccesnek gondolt hozzászólás, trollkodás és más idétlen tartalom saját facebookos környezetünkben.","shortLead":"Újabb eszközt ad a Facebook felhasználói kezébe, mellyel mi magunk érhetjük el, hogy kevesebb legyen a csak a szerzője...","id":"20180508_facebook_hozzaszolasok_komment_leszavazas_lefele_nyil_mire_jo_gomb_ikon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d71b78e4-b741-4066-b8b5-93c36220b331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5177220b-006e-4c47-b3b5-2e9f36a71a7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_facebook_hozzaszolasok_komment_leszavazas_lefele_nyil_mire_jo_gomb_ikon","timestamp":"2018. május. 08. 08:03","title":"Fontos új gomb jön a Facebookra: ha valami hülyeséget lát kiírva, nyomjon rá azon nyomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a2f7fb-4da7-4215-ab14-81936d6c23f4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"David Cornstein jól szerepelt meghallgatásán.","shortLead":"David Cornstein jól szerepelt meghallgatásán.","id":"20180509_Megvedi_a_CEUt_a_leendo_amerikai_nagykovet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37a2f7fb-4da7-4215-ab14-81936d6c23f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13fc977b-0d1b-4235-8822-fc471d846aa8","keywords":null,"link":"/vilag/20180509_Megvedi_a_CEUt_a_leendo_amerikai_nagykovet","timestamp":"2018. május. 09. 19:48","title":"Megvédi a CEU-t a leendő amerikai nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]